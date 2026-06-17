Kirschen landen nicht nur im Kuchen: Kochbuchautorin Annalena Bokmeier kombiniert sie mit Hähnchen, Balsamico und Kräutern. Das Ergebnis ist ein sommerliches Gericht für vier Personen.

Hähnchen in Balsamico-Kirsch-Soße nach dem Rezept von Annalena Bokmeier picture alliance/dpa/Hölker Verlag/Annalena Bokmeier

Kirschen können mehr als süß. In diesem Rezept werden sie zur fruchtigen Soße für ein herzhaftes Sommergericht.

Kochbuchautorin Annalena Bokmeier stellt ihr „Hähnchen in Balsamico-Kirsch-Soße“ als Gericht für den Genuss im Freien vor. Es stammt aus ihrem Buch „Rezepte aus dem Cottage Garden“.

Hähnchen in Balsamico-Kirsch-Soße: Die Kirschen kommen direkt mit in den Bräter

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Die entsteinten Kirschen kommen direkt mit in den Bräter oder in eine feuerfeste Pfanne. Dazu gibt Bokmeier Gemüsebrühe, Balsamicoessig und Granatapfelsirup.

„Ist der nicht im Haus, kann Ahornsirup zum Einsatz kommen“, empfiehlt die Kochbuchautorin. Ist alles einmal aufgekocht, werden Kräuter in der Soße verteilt.

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Danach gart das Gericht im Ofen weiter. Nach etwa einer halben Stunde ist das Hähnchen fertig.

So wird die Soße dicker

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Wer die Soße lieber dickflüssiger mag, kann sie am Ende abbinden. Dafür eignet sich Speisestärke.

„Wer es abbinden möchte und sich eine dickflüssigere Soße wünscht, kann am Schluss noch Speisestärke hinzugeben“, sagt Annalena Bokmeier. Wichtig sei dabei: „Hier sollte man drauf achten, dass man diese vorher wirklich gut in Wasser auflöst.“

Hähnchen in Balsamico-Kirsch-Soße: Diese Zutaten brauchen Sie

Für vier Portionen werden 800 Gramm Hähnchenober- oder -unterkeulen benötigt. Dazu kommen Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, zwei Schalotten und eine Knoblauchzehe.

Außerdem braucht man 250 Gramm Kirschen, zwei Zweige Thymian, zwei Zweige Rosmarin und zwei Esslöffel Olivenöl.

Für die Soße kommen 100 Milliliter Gemüsebrühe, drei bis vier Esslöffel Balsamicoessig und ein Esslöffel Granatapfelsirup dazu. Alternativ kann Ahornsirup verwendet werden. Nach Belieben kommt ein Teelöffel Speisestärke hinzu.

So gelingt die Zubereitung

Zuerst wird der Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Die Hähnchenkeulen werden rundherum mit Salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer gewürzt.

Die Schalotten schälen und grob würfeln. Den Knoblauch ebenfalls schälen und in Scheiben schneiden.

Dann die Kirschen waschen und entsteinen. Die Kräuter abbrausen, trocken tupfen und die Blättchen sowie Nadeln abzupfen.

Nun wird das Öl in einem Bräter oder in einer ofenfesten Pfanne erhitzt. Das Hähnchen darin von beiden Seiten jeweils drei Minuten scharf anbraten.

Anschließend Schalotten und Knoblauch dazugeben und kurz mitbraten. Danach kommen die Kirschen hinzu.

Jetzt Gemüsebrühe, Balsamicoessig und Granatapfelsirup zugießen. Alles einmal aufkochen, die Kräuter in der Soße verteilen und das Gericht im Ofen etwa 30 Minuten fertig garen.

Zum Schluss wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Wer möchte, rührt Speisestärke mit zwei Esslöffeln Wasser glatt, gibt sie in die Soße und kocht diese auf dem Herd nochmals auf, damit sie abbindet. (dpa/mp)