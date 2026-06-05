So wird der Garten zum Vogelparadies: Diese Pflanzen helfen heimischen Vögeln

Ein Futterhaus allein reicht nicht: Wer Vögel im Garten unterstützen will, sollte auf die richtige Bepflanzung setzen. Diese fünf Tipps sorgen für Nahrung und Schutz.

Ein Futterhaus aufstellen – und fertig? Ganz so einfach ist es nicht. Damit Gartenvögel das ganze Jahr über Nahrung finden, kommt es auch auf die richtigen Pflanzen an. Mit passenden Arten lässt sich der Garten in ein kleines Paradies für Amsel, Meise und Co. verwandeln. Einige Pflanzen liefern Früchte oder Samen. Andere bieten Schutz, Brutplätze oder locken Insekten an.

Vogelparadies im Garten: Gehölze mit Früchten pflanzen

Gehölze mit Früchten gehören zu den wichtigsten Nahrungsquellen für Vögel. Besonders gut geeignet sind laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) etwa Birnbaum, Kornelkirsche, Schlehe, Schwarzer Holunder, Vogelbeere und Weißdorn.

Wichtig ist dabei auch der Umgang mit dem Garten im Herbst. Den Vögeln zuliebe sollten Blätter liegen bleiben. Auch nicht gefallene Früchte sollten hängen bleiben.

Fassadenbegrünung bietet Brutplätze

Eine begrünte Fassade sieht nicht nur schön aus. Kletterpflanzen können Vögeln auch als Brutplätze dienen. Geeignet sind etwa Kriechrose, Efeu, Gartengeißblatt, Waldrebe und Wilde Weinrebe. So wird auch die Hauswand zu einem Ort, an dem Vögel Schutz finden können.

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Auch heimische Wildkräuter sind wichtig. Darauf weist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hin. Ihre Samen locken viele Körnerfresser an. Viel Aufwand braucht es dafür nicht: Löwenzahn, Vogelmiere und Wegerich einfach wachsen lassen.

Stauden erst nach dem Winter schneiden

Viele Stauden bilden nach der Blüte wertvolle Samenstände. Diese dienen Vögeln als Futter. Laut NABU zählen dazu etwa Flockenblumen, Disteln und Wilde Karde. Ein wichtiger Tipp: Stauden immer erst nach dem Winter zurückschneiden. Dann können sie Vögeln auch in der kalten Jahreszeit Nahrung bieten.

Vogelparadies im Garten: Insekten als Nahrung fördern

Vögel ernähren sich nicht nur von Früchten und Samen. Auch Insekten und Kleintiere stehen auf ihrem Speiseplan. Dazu gehören Blattläuse, Raupen, Spinnen und Regenwürmer. Um solche Nützlinge zu fördern, empfiehlt der BUND, auf chemische Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Außerdem sollten im Garten wilde Ecken zugelassen werden.

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So entsteht Schritt für Schritt ein Garten, der Vögeln Nahrung und Schutz bietet – weit über das Futterhaus hinaus. (dpa/mp)