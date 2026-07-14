Ratgeber

So essen Kinder sogar Brokkoli: Diese knusprigen Power-Taler gehören in jede Brotbox

Wer beim Namen für die Quinoa-Brokkoli-Bratlinge kreativ wird, kann mit dem Inhalt bei seinem Schulkind garantiert punkten. Mona Binner/Gräfe und Unzer/dpa-tmn

Mit Fantasie-Namen wie Power-Taler, Feld-Gold und Co. lassen sich Quinoa-Brokkoli-Bratlinge auch bei Kindern beliebt machen. Wie das Rezept gelingt, zeigen zwei Frühstücksexpertinnen.