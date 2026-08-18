Das Telefon klingelt – doch am anderen Ende meldet sich niemand. Oder Call-Center rufen immer wieder zu ungünstigen Zeiten an. Hinter solchen „Silent Calls“ stecken häufig automatische Wählprogramme. Betroffene müssen das aber nicht hinnehmen.

Wer von Call-Center-Praktiken belästigt wird, kann technische Barrieren errichten und sich bei der Bundesnetzagentur beschweren. Christin Klose/dpa-tmn

Das Telefon klingelt nur kurz, die Verbindung wird direkt wieder getrennt, oder nach dem Abheben bleibt es still: Solche Anrufe können von sogenannten Telefonie-Dialern ausgelöst werden. Viele Call-Center setzen diese automatischen Wählprogramme ein.

Die Programme wählen gleichzeitig mehr Telefonnummern an, als Mitarbeiter für Gespräche verfügbar sind, erklärt die Bundesnetzagentur. Sobald die ersten Angerufenen das Gespräch angenommen haben, werden die übrigen Verbindungen getrennt.

Silent Calls: Dropped Calls, Lost Calls und erneute Anrufe

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Dabei können laut Bundesnetzagentur drei typische Effekte auftreten. Bei sogenannten Dropped Calls klingelt das Telefon weniger als dreimal, bevor der Anruf abbricht.

Bei Lost Calls kommt zwar eine Verbindung zustande, auf der anderen Seite meldet sich aber niemand. Eine weitere Variante ist die sogenannte Wiedervorlage: Dabei wird die Rufnummer gespeichert und später erneut angewählt – teilweise mehrfach.

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Silent Calls blockieren: Diese Möglichkeiten gibt es

Betroffene können belästigende Anrufe zunächst technisch blockieren. Smartphones, Telefone, Telefonanlagen oder Router lassen sich häufig so einstellen, dass bestimmte Rufnummern gesperrt werden.

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Auch der eigene Telefonanbieter kann helfen. Viele Netzbetreiber ermöglichen es, einzelne Nummern oder ganze Rufnummerngruppen zu sperren.

Daneben kann die Bundesnetzagentur gegen „belästigendes Anrufverhalten“ vorgehen. Dazu zählen etwa Anrufe vor 8 Uhr oder nach 20 Uhr an Werktagen.

Auch Werbeanrufe an Sonntagen oder bundeseinheitlichen Feiertagen sowie mehr als drei Anrufe pro Tag können darunterfallen.

So beschweren Sie sich bei der Bundesnetzagentur

Damit die Bundesnetzagentur aktiv werden kann, benötigt sie eine möglichst genaue Schilderung des Sachverhalts. Dafür bietet die Behörde auf ihrer Webseite ein Beschwerdeformular an.

Je detaillierter die Belästigung beschrieben wird, desto besser sind die Möglichkeiten der Behörde, den Fall zu prüfen. Angegeben werden sollte insbesondere, wie oft und in welchem Zeitraum angerufen wurde.

Wichtig sind außerdem die Uhrzeiten der Anrufe sowie die Information, ob auch samstags, sonntags oder an Feiertagen angerufen wurde.

Entscheidend ist allerdings, dass die Nummer des Anrufers angezeigt wurde. Bei Anrufen mit unterdrückter oder nicht angezeigter Rufnummer kann die Bundesnetzagentur nicht tätig werden, weil ein Ermittlungsansatz fehlt.

Silent Calls können für Verursacher Konsequenzen haben

Nach Eingang einer Beschwerde prüft die Bundesnetzagentur mögliche Verstöße. Je nach Fall kann sie unterschiedliche Maßnahmen gegen den Verursacher ergreifen.

Bei leichteren Verstößen ist zunächst eine Abmahnung möglich, insbesondere wenn das beanstandete Verhalten freiwillig eingestellt wird. Die Behörde kann aber auch die betreffende Rufnummer abschalten. Sie ist dann technisch gesperrt und nicht mehr erreichbar.

Zudem kann ein Portierungsverbot ausgesprochen werden. Die Rufnummer darf dann nicht zu einem anderen Anbieter übertragen werden. Zur Durchsetzung behördlicher Anordnungen kann die Bundesnetzagentur zudem ein Zwangsgeld verhängen. (dpa/mp)