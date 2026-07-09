Einen Geysir sprudeln sehen? Mal auf einem Tafelberg stehen? Oder einen Fjord bestaunen? Dafür müssen Sie nicht nach Island, Südafrika oder Norwegen, sondern nach Rheinland-Pfalz, Sachsen oder Bayern.

Ein Fährmann schiebt einen Kahn durch eines der zahlreichen Fließe im Spreewald - ein bisschen wie Venedig, nur ohne den Trubel.Ein Fährmann schiebt einen Kahn durch eines der zahlreichen Fließe im Spreewald – ein bisschen wie Venedig, nur ohne den Trubel. Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Fernweh entsteht vor allem durch Bilder: Dort will ich auch mal hin, das will ich auch mal sehen! Doch was ist, wenn das Budget nicht reicht oder man die weite Reise scheut? Dann muss man das Ferne in der Nähe suchen – auch in Deutschland gibt es Geysire, Tafelberge und Rekordstrände. Sieben Orte, die die berühmten Originale fast vergessen lassen.

1. Geysir in Rheinland-Pfalz

Zugegeben, an die eruptive Urgewalt mancher Geysire in Island oder im Yellowstone-Nationalpark in den USA reicht er nicht heran. Und dennoch ist es beeindruckend, wenn der Geysir in Andernach bei Koblenz das Wasser bis zu 60 Meter in die Luft stößt.

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Verantwortlich dafür ist Kohlendioxid aus Magma tief unter der Eifel, das sich mit Grundwasser vermischt. Alle zwei Stunden bricht sich dieses Gas-Wasser-Gemisch aus rund 350 Metern Tiefe Bahn. Ein Ausbruch dauert um die 15 Minuten. Das Wasser ist nicht kochend heiß, wie bei so vielen Geysiren, sondern hat wohltemperierte 20 Grad. Anfassen ist also erlaubt.

Der weltweit größte Kaltwasser-Geysir auf dem Namedyer Werth bei Andernach spuckt seine Wasserfontäne 60 Meter hoch in die Luft. picture alliance / dpa | Thomas Frey

Dass der Geysir nahe dem Rhein, unmittelbar neben der Bundesstraße 9, mit seinen aufgeschütteten roten Steinen ein wenig künstlich wirkt, ist kein Wunder: Der Brunnen wurde von Menschenhand gebohrt, die Ausbrüche sind aber natürlich. Dazu und über den Vulkanismus in der Eifel allgemein klärt das angeschlossene Geysir-Museum auf.

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Wo? Andernach, Rheinland-Pfalz

2. Venedig in Brandenburg

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Die Gondolieri des Spreewaldes heißen Fährmänner und Fährfrauen. Wenn sie die flachen Kähne mit den langen Holzstangen – auch Rudel genannt - durch das Wasser schieben, heißt das Staken und nicht „Voga alla Veneta“ wie in der Lagunenstadt. Und die Brücke vor dem Café Venedig in Lübbenau ist im Vergleich zur opulenten Rialtobrücke auch eher ein pragmatischer Wasserübergang.

Ein Fährmann schiebt einen Kahn durch eines der zahlreichen Fließe im Spreewald - ein bisschen wie Venedig, nur ohne den Trubel.Ein Fährmann schiebt einen Kahn durch eines der zahlreichen Fließe im Spreewald - ein bisschen wie Venedig, nur ohne den Trubel. Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Dann gibt es da noch das auf Inseln verstreute Dorf Lehde, wo die Post per Boot zugestellt wird und über das der Schriftsteller Theodor Fontane schrieb, es sei ein „bäuerliches Venedig“.

Also ja, natürlich ist alles kleiner und grüner hier: Doch das Brandenburger Dolce Vita muss sich nicht verstecken vor dem italienischen Original. Mit 260 Kilometern an befahrbaren Fließen überflügelt es das Kanalnetz von Venedig (38 Kilometer) jedenfalls um Längen.

Wo? Lübbenau, Brandenburg

3. Tafelberg(e) in Sachsen

Mit seiner flachen Gipfelsilhouette ragt der Gigant weithin sichtbar über Kapstadt. Der dortige Tafelberg ist eines der bekanntesten Naturwahrzeichen der Welt. Doch wem gerade die Zeit oder das Geld für eine Südafrikareise fehlt: Südöstlich von Dresden gibt es nicht nur einen, sondern gleich drei Tafelberge.





Den Tafelberg? Gibt es auch in der Sächsischen Schweiz. Der Lilienstein kommt dem berühmten Pendant in Kapstadt dabei optisch am nächsten. Robert Michael/dpa/dpa-tmn

Sie heißen Lilienstein, Zirkelstein und Pfaffenstein und stehen in der Sächsischen Schweiz. Flache Kuppen, steile Flanken und Aussichten über das Elbtal: Auch diese drei Naturwunder sind schlicht spektakulär.

Wo? Königstein, Sachsen (Wanderung von dort zum Lilienstein ca. 3 h)

4. Akropolis in Bayern

Mächtig ragt die Walhalla über der Donau auf – und sieht so vollkommen aus. Der Zahn der Zeit hat an dem bayerischen Prachtbau deutlich weniger genagt als an seinem Vorbild, dem Parthenon auf der Akropolis. Der antike Tempel in der griechischen Hauptstadt ist allerdings auch mehr als 2000 Jahre älter.





Die Walhalla in Donaustauf (Bayern) erinnert an bedeutende griechische Monumente wie die Akropolis. Nur die herbstlich gefärbten Bäume verraten die Lage in die Deutschland. picture alliance / dpa | Armin Weigel

Denn die Walhalla wurde ab 1830 im Auftrag von König Ludwig I. errichtet – benannt wurde sie nach dem Kriegerparadies der germanischen Mythologie. Bei der Architektur ließ sich der Baumeister Leo von Klenze hingegen in Athen inspirieren.

Wo? Donaustauf, Bayern

5. Brasilien in Mecklenburg-Vorpommern

Mehr als 250 Kilometer weit zieht sich der Praia do Cassino im Süden Brasiliens ununterbrochen am Atlantik entlang – er gilt als längster Strand der Welt. Endlos lange Sandstrände mit Fernweh-Vibes gibt's aber auch hierzulande.

An der Küste von Usedom zieht sich der Sandstrand scheinbar endlos entlang der Ostsee. Stefan Sauer/dpa/dpa-tmn

Zum Beispiel auf Usedom: Über 42 Kilometer zieht sich der Sandstrand auf der Insel durchgängig an der Ostsee entlang. Feinsandig und bis zu 70 Meter breit. Wer will da noch wegfliegen?

Wo? Peenemünde, Zinnowitz und andere Orte, Mecklenburg-Vorpommern

6. Fjord in Bayern

Es könnte auch der Geirangerfjord oder ein anderer Teil der berühmten norwegischen Küstenlandschaften sein: Wer am Ufer des Königssees steht und über das zwischen steil aufragenden Bergen gedrückte Wasser blickt, könnte sich in Skandinavien wähnen. Man ist aber in den Berchtesgadener Alpen.





Der Königssee könnte auch als norwegischer Fjord durchgehen. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Was die Naturlandschaften gemeinsam haben: Gerade im Sommer ächzen sie teilweise unter den Touristenmassen.

Wo? Schönau am Königssee, Bayern





7. Toskana in Deutschland

In goldenes Licht getauchte Hügel, pittoreske Dörfer, Weinberge: Geht es um die Toskana, hat jeder Bilder im Kopf. Landschaften mit ähnlicher Struktur gibt es auch in Deutschland - am nächsten kommt dem vermutlich der Kaiserstuhl am Oberrhein. Auch rheinabwärts rund um Mainz und Bingen gibt es Toskana-Bezüge und sogar den eingetragenen Verein „Rheinhessische Toskana“.

Sanfte Hügel, Weinberge, fast schon mediterranes Klima: Der Kaiserstuhl versprüht an sonnigen Tagen echte Toskana-Vibes. Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn





Rund um Jena und Weimar in Thüringen erstreckt sich die Toskana des Ostens, während rund um Bamberg die fränkische Toskana liegt. Doch das echte italienische Lebensgefühl? Dafür muss man doch über den Brenner.

Wo? Mehrere Regionen in Deutschland