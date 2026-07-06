Ein angeblicher Notfall, ein Verwandter in Gefahr, sofort soll Geld her: Mit Schockanrufen und Enkeltrick setzen Betrüger ihre Opfer massiv unter Druck. Diese Regeln helfen.

Achtung! Wenn jetzt einer etwas von einem plötzlichen Notfall am Telefon sagt und Geld fordert, ist Vorsicht angesagt. Bernd Weißbrod/dpa





Das Telefon klingelt. Ein angeblicher Angehöriger ist in Not. Jetzt soll nur noch Geld helfen – und zwar sofort.

Solche Schockanrufe und Enkeltrick-Betrügereien kommen immer wieder vor. Die Täter spielen emotionale Nähe vor oder treten mit vermeintlicher Autorität auf. Ihr Ziel: Geld, Wertsachen oder sensible Daten.

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Schockanruf: 75-Jährige übergibt 30.000 Euro

In Leinefelde in Thüringen wurde eine 75-jährige Frau Opfer einer solchen Masche. Ein unbekannter Mann behauptete am Telefon, ihre Nichte liege im Krankenhaus. Nur eine Operation für 32.000 Euro könne sie retten.

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Das Geld werde in Kürze jemand bei ihr abholen, hieß es. Die Frau wollte helfen. Wenig später übergab sie einem Unbekannten an der Wohnungstür 30.000 Euro in bar. Doch es gab keinen Notfall. Das Geld ist verschwunden. Nun ermittelt die Polizei.

Betrüger setzen Opfer gezielt unter Druck

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Die Masche ist perfide. Trickbetrüger am Telefon spielen Nähe vor oder verängstigen ihre Opfer mit Autorität. Dabei bauen sie immer Zeitdruck auf.

So sollen Angerufene verunsichert werden. Unter Druck geben sie eher Geld, Wertsachen oder sensible Daten heraus. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes rät deshalb: skeptisch bleiben und sich nicht verunsichern lassen.

Das ist bei überfallartigen Anrufen mit Überraschungseffekt leichter gesagt als getan. Besonders dann, wenn vermeintlich Angehörige in Not sind. Wer die Vorgehensweise der Betrüger kennt, kann den faulen Zauber aber eher enttarnen.

Schockanruf und Enkeltrick: Diese zwei Maschen gibt es

Beim klassischen Enkeltrick beginnt das Gespräch oft mit Sätzen wie: „Rate mal, wer dran ist?“ Auch Nachrichten wie „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer!“ gehören dazu.

Danach geht es um ein angebliches finanzielles Problem. Angerufene werden zu Bargeldübergaben oder Blitzüberweisungen gedrängt. Besonders perfide: Kriminelle können künstliche Intelligenz einsetzen, um Stimmen von Angehörigen täuschend echt zu imitieren. Das erhöht den emotionalen Druck massiv.

Bei Schockanrufen setzen Kriminelle vor allem auf Angst. Sie geben sich als Polizei, Staatsanwaltschaft oder Klinikpersonal aus. Dann berichten sie etwa von dramatischen Unfall- oder Haftgeschichten naher Verwandter.

Um angebliche Konsequenzen abzuwenden, soll schnell Geld übergeben werden. Auch Zahlungskarten oder Wertsachen werden verlangt. Durch Rufnummern-Manipulation, sogenanntes Caller-ID-Spoofing, kann sogar eine echte Behördennummer im Display erscheinen.

Das ist keine Garantie dafür, dass der Anruf echt ist. Wichtig zu wissen: Geldinstitute oder Behörden fordern am Telefon niemals sensible Daten oder die Herausgabe von Wertsachen.

Schockanruf: So reagieren Sie richtig

Bei Zeitdruck oder dubiosen Geschichten gilt: sofort auflegen. Danach sollten Betroffene ihre Angehörigen oder die Institutionen unter der bekannten alten Nummer zurückrufen und den Sachverhalt prüfen.

Alternativ kann eine Vertrauensperson angerufen werden. Ihr sollte man schildern, was vorgefallen ist.

Wichtig ist außerdem: Niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kontodaten am Telefon preisgeben. Auch Geld oder Wertsachen wie Schmuck dürfen niemals an unbekannte Personen übergeben werden – und auch nicht an die vermeintliche Polizei.

Jeder Betrugsversuch sollte konsequent der Polizei gemeldet werden. Wurden sensible Daten weitergegeben, hilft der Sperr-Notruf 116 116. Dort lassen sich etwa Zahlungskarten und Konten sperren.

So können Sie vorbeugen

Auch vorbeugend lässt sich etwas tun. Eine Möglichkeit ist ein Codewort mit Verwandten – gegebenenfalls auch mit Freunden. Dieses Wort kennt nur der beteiligte Personenkreis. Im Notfall kann es abgefragt werden. So lässt sich prüfen, ob Anrufende wirklich die sind, für die sie sich ausgeben.

Eine weitere Maßnahme: den eigenen Eintrag im Telefonbuch ändern oder löschen lassen. Das persönliche Umfeld hat die Telefonnummer ohnehin. Wer den Eintrag behalten möchte, kann den Vornamen abkürzen lassen.

So wird aus Herta Schmidt etwa H. Schmidt. Möglich ist auch, den Vornamen ganz wegzulassen. So bekommen Täter keinen Hinweis auf das Alter. Ein Änderungsformular bietet die Kriminalprävention zum Download an.

Sinnvoll ist auch, Verwandte und Bekannte zu warnen. Wer die verschiedenen Maschen schon einmal gehört hat, wird von Betrügerinnen und Betrügern am Telefon nicht mehr so leicht eiskalt erwischt. (dpa/mp)