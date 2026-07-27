Das Gespräch von gestern, die Aufgaben von morgen oder die Angst, beim Date etwas Falsches zu sagen: Overthinking raubt uns die Gegenwart. Ein Psychologe erklärt, was hinter den Grübelschleifen steckt – und wie einfache Übungen den Kopf beruhigen können.

Overthinking bezieht sich oft auf Vergangenes. Manche Menschen beginnen aber schon in einer Situation, über sich selbst oder gerade Gesagtes nachzugrübeln. Christin Klose/dpa-tmn

Abends liegt man im Bett, wälzt sich hin und her und geht dieses eine Gespräch vom Vortag immer wieder durch. „Wie hat die Person das nur gemeint? Und hätte ich nicht lieber so oder so reagieren sollen?“ Gleichzeitig plant der Kopf womöglich schon akribisch den nächsten Tag.

Das ist ein klassischer Fall von Overthinking. „Wir denken zu viel nach“, sagt Ramón Schlemmbach, Psychologe und Coach aus Schwerin.

Overthinking stoppen: Warum wir Vergangenheit und Zukunft zerdenken

Anzeige

Oft kreisen die Gedanken um vergangene Situationen, die sich ohnehin nicht mehr ändern lassen. Oder um mögliche Zukunftsszenarien, die wir zwar theoretisch durch Handeln beeinflussen könnten, durch das ständige Grübeln aber immer weiter vor uns herschieben.

Overthinking betrifft daher meist Vergangenes oder Zukünftiges. Es kann aber auch mitten in einer Situation auftreten.

Anzeige

„Es gibt aber auch Menschen, die sind zum Beispiel auf einem Date und denken dann immerzu: ,Oh Gott, sitzt mein Haar in Ordnung? Und habe ich das jetzt richtig gesagt?‘“, erklärt Schlemmbach.

Alle Varianten haben eines gemeinsam: Wer zu sehr im Kopf ist, ist nicht wirklich präsent. „Ich kann den Moment nicht genießen“, so der Psychologe.

Anzeige

Diese Prägungen können dahinterstecken

Manche Menschen neigen stärker zum Overthinking als andere. Schlemmbach zufolge kann das Grübeln eine Bewältigungsstrategie sein, um mit bestimmten Prägungen aus der Kindheit umzugehen.

„Häufig machen Menschen sich über alles Sorgen, weil sie das Problem haben, dass sie sich grundsätzlich nicht in Ordnung fühlen“, sagt der Psychologe. Dahinter könne eine sogenannte Unzulänglichkeitsprägung stecken.

Betroffene grübeln häufig über die Zukunft, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. „Wenn jemand verinnerlicht hat: Ich bin in Ordnung, ob ich das nun perfekt mache oder nicht – solche Leute haben das Overthinking-Problem in der Regel nicht“, erklärt Schlemmbach.

Ein anderer Auslöser kann eine sogenannte Unterwerfungsprägung sein. Betroffene passen sich übermäßig an und haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen – etwa weil sie in ihrer Kindheit häufig bestraft wurden.

Nach bestimmten Situationen geraten sie dann in Grübelschleifen, weil sie sich im Nachhinein ein anderes Verhalten wünschen. Typische Gedanken sind: „Ich hätte den Mund aufmachen sollen“ oder „Ich hätte Nein sagen sollen“.

Overthinking stoppen: Mit dieser Übung zurück ins Hier und Jetzt

Wer merkt, dass er wieder mehr im Kopf als im Moment ist, kann eine Gegenwartsmeditation ausprobieren. „Ich schaue mich um: Was sehe ich im Hier und Jetzt? Dann bin ich mit der Wahrnehmung meiner Umwelt beschäftigt und kann gar nicht grübeln“, sagt Schlemmbach.

Eine erweiterte Variante ist die 5-4-3-2-1-Methode. Dabei konzentriert man sich nacheinander auf:

fünf Dinge, die man sieht,

vier Dinge, die man hört,

drei Dinge, die man fühlt – etwa Wind auf der Haut,

zwei Gerüche,

einen Geschmack.

Die Aufmerksamkeit wandert dadurch weg von den Gedankenschleifen und hin zur unmittelbaren Umgebung.

Beim Date hilft bewusstes Zuhören

Auch in sozialen Situationen lässt sich die Gegenwartsmeditation anwenden. Bei einem Date analysieren wir uns häufig selbst: Wie komme ich an? Was kann ich als Nächstes sagen?

Schlemmbach empfiehlt, den Fokus stattdessen bewusst auf die andere Person zu richten und ihr aufmerksam zuzuhören. „Wenn wir uns ehrlich für unser Gegenüber interessieren, dann geht der Druck zu performen weg.“

Gedanken einfach aufschreiben

Ein weiterer Tipp: alles notieren, was gerade im Kopf herumschwirrt. „Wenn ich das aufs Papier bringe, muss ich nicht mehr alles im Kopf jonglieren“, erklärt der Psychologe.

Belastet das Grübeln sehr stark, sollte man laut Schlemmbach herausfinden, welche individuelle Funktion es erfüllt. Anschließend können die dahinterliegenden Prägungen bearbeitet werden – bei Bedarf mit professioneller Begleitung. (dpa/mp)