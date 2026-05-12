Schafwolle als Dünger: Was sie kann – und was nicht

Schafwolle im Beet? Klingt erst einmal ungewöhnlich. Doch das Naturmaterial landet längst nicht mehr nur im Pullover, sondern immer häufiger auch im Garten. Als Dünger soll Schafwolle Pflanzen langfristig mit Nährstoffen versorgen, Wasser speichern und den Boden verbessern. Besonders praktisch sind sogenannte Schafwollpellets: kleine gepresste Stäbchen aus Wolle, die sich leicht dosieren und in die Erde einarbeiten lassen.

Gerade im Frühjahr, wenn Tomaten, Gurken, Zucchini, Kartoffeln oder Kürbis ins Beet kommen, greifen viele Hobbygärtner zu dem natürlichen Langzeitdünger. Denn Schafwolle zersetzt sich nur langsam im Boden. Dabei gibt sie nach und nach Nährstoffe frei – vor allem Stickstoff, Kalium und Schwefel. Für Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf kann das ein echter Vorteil sein.

Wie Schafwolle als Dünger wirkt

Schafwolle besteht zu einem großen Teil aus Keratin. Das Faserprotein wird im Boden nur nach und nach abgebaut. Genau deshalb wirkt Schafwolle als Dünger nicht sofort, sondern über einen längeren Zeitraum. Sie ist also kein schneller Nothelfer, sondern eher eine Vorratskammer im Boden.

Während die Wolle langsam verrottet, werden Nährstoffe freigesetzt. Gleichzeitig kann sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Das macht sie besonders interessant für Hochbeete, Kübel und Balkonkästen, die im Sommer schnell austrocknen. Schafwollpellets können zudem helfen, die Erde lockerer zu halten.

Für welche Pflanzen Schafwollpellets geeignet sind

Besonders gut passt Schafwolle als Dünger zu Starkzehrern. Dazu zählen Pflanzen, die in kurzer Zeit viel Blattmasse bilden oder große Früchte tragen. Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Kohl und Paprika können davon profitieren. Auch Rosen, Dahlien und Beerensträucher kommen für eine Düngung mit Schafwollpellets infrage. Trotzdem ersetzt Schafwolle keine gute Beetpflege. Kompost, Mulch und regelmäßiges Gießen bleiben wichtig.

So wird Schafwolle richtig angewendet

Am einfachsten ist die Anwendung direkt beim Pflanzen. Schafwollpellets werden ins Pflanzloch gegeben, leicht mit Erde vermischt und anschließend gut angegossen. Danach kommt die Pflanze hinein. Wichtig ist, dass die Wurzeln nicht nur in den Pellets sitzen, sondern guten Kontakt zur Erde haben.

Bei bestehenden Pflanzen können Schafwollpellets rund um die Pflanze verteilt und vorsichtig in die obere Erdschicht eingearbeitet werden. Danach sollte kräftig gegossen werden, damit die Pellets quellen und der Abbau im Boden beginnen kann. Bei loser Rohwolle gilt dasselbe Prinzip: klein zupfen, einarbeiten, mit Erde bedecken und angießen.

Schafwollpellets oder lose Wolle?

Beides funktioniert, hat aber unterschiedliche Vorteile. Lose Rohwolle ist besonders natürlich und kann direkt von Schäfereien stammen. Sie sollte allerdings unbehandelt sein. Wer Rohwolle nutzt, sollte also darauf achten, dass sie nicht chemisch gereinigt oder mit problematischen Mitteln behandelt wurde.

Schafwollpellets sind für viele Hobbygärtner praktischer. Sie lassen sich besser dosieren, riechen meist weniger stark und eignen sich gut für Balkonkästen, Kübel, Hochbeete und kleine Beete. Weil sie gepresst sind, nehmen sie außerdem weniger Platz weg. Dafür sind sie in der Regel teurer als lose Wolle.

Schafwolle hat auch Schwächen

So praktisch Schafwolle als Dünger ist: Ein Wundermittel ist sie nicht. Die Nährstoffe werden nur langsam freigesetzt, weil die Fasern erst im Boden zersetzt werden müssen. Bei akutem Nährstoffmangel hilft Schafwolle deshalb nicht schnell genug.

Auch bei der Dosierung ist Vorsicht geboten. Für Starkzehrer wie Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis oder Kartoffeln eignet sie sich gut. Genügsame Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder Lavendel brauchen dagegen meist weniger Dünger. Für Pflanzen, die saure Böden bevorzugen – etwa Rhododendren, Azaleen oder Heidelbeeren – ist Schafwolle ebenfalls nicht ideal. Einige Anbieter weisen darauf hin, dass Schafwolle den pH-Wert im Boden eher erhöhen kann.

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Ein weiterer Nachteil: Rohwolle kann riechen, besonders wenn sie feucht wird. Für Balkonkästen und Kübel sind Schafwollpellets deshalb oft angenehmer. Auch als Schneckenschutz sollte Schafwolle nicht überschätzt werden. Trockene Wolle kann Schnecken abschrecken, ein sicherer Schutz ist sie aber nicht.

Sobald die Wolle nass wird, zusammengedrückt ist oder mit Erde bedeckt wird, lässt die Barrierewirkung nach. Wer ein Schneckenproblem hat, sollte Schafwolle höchstens als zusätzliche Maßnahme betrachten – nicht als Ersatz für Schneckenzaun, Absammeln oder andere Schutzmethoden.

Worauf beim Kauf geachtet werden sollte

Wer Schafwolle als Dünger nutzen möchte, sollte auf Herkunft und Zusammensetzung achten. Ideal ist unbehandelte Wolle aus regionaler Schäferei. Bei Schafwollpellets lohnt sich ein Blick auf die Verpackung: Sind Zusatzstoffe enthalten? Für welche Pflanzen wird der Dünger empfohlen? Wie hoch ist die Dosierung?

Gerade bei Kübeln und Balkonkästen sollte nicht überdüngt werden. Organischer Dünger wirkt zwar langsamer als mineralischer Dünger, kann bei falscher Anwendung aber ebenfalls zu viel werden. Die Herstellerangaben sind deshalb ein guter Anhaltspunkt.

Nachhaltiger Langzeitdünger – aber nicht für alles

Schafwolle als Dünger ist eine einfache und natürliche Möglichkeit, Pflanzen über längere Zeit zu versorgen. Besonders Starkzehrer, Hochbeete und Kübelpflanzen können davon profitieren. Schafwollpellets sind dabei besonders praktisch, weil sie sich leicht dosieren und sauber anwenden lassen.

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Trotzdem passt der Naturdünger nicht zu jeder Pflanze. Wer Kräuter, Moorbeetpflanzen oder sehr empfindliche Gewächse versorgen will, sollte vorsichtig sein. Richtig eingesetzt, ist Schafwolle aber ein spannender Gartentrick: Sie nutzt ein Naturmaterial, das sonst oft wenig Beachtung findet – und bringt es dorthin, wo es Pflanzen beim Wachsen helfen kann.