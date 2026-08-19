Ratgeber

Feigen mal anders: Diese Tartelettes überraschen mit einer besonderen Zutat

Feigen und Käse gelten als Traumduo - etwa in einer Feigentarte mit Blätterteig, Gorgonzola, Walnüsse, Thymian und Honig. Christin Klose/dpa-tmn

Cremiger Ziegenkäse verbindet sich in diesem Rezept mit süßen Feigen und knusprigem Teig – aber für den überraschenden Farb- und Geschmackskick sorgt erst selbst gemachtes Feigenblätteröl.