Ratgeber
Sie mögen keine Pilze? Mit diesem Rezept wird man zum Fan
Selbst eingefleischte Pilzmuffel begeistert dieses Pfifferlings-Omelett mit Tomatencarpaccio und Burrata – ein Rezept mit Kindheitserinnerungen.
Obwohl ich quasi erblich vorbelastet bin, habe ich mit Pilzen nicht allzu viel am Hut. Meine Oma hat früher die ganze Familie mit dem Sammeln und Verkaufen von Pilzen ernährt – sie kannte sie wirklich alle. Am liebsten landeten Steinpilze und Pfifferlinge in ihrem Korb.
In meiner Kindheit bin ich manchmal mit meinen Eltern und meiner Oma in den Wald gefahren. Während ich nur einen Pilz fand, wenn ich mit der Schuhspitze darüber stolperte, hatte ich bei meiner Oma immer das Gefühl, sie sei eine echte Waldfee. Manchmal schien es, als hätte sie den Pilz gerade erst an die Stelle gezaubert, an der sein Hütchen durchs Moos lugte. So reich war ihre Ernte, so voll ihr Korb.
Einfach zu kochen: Pfifferlings-Omelett mit Tomatencarpaccio und Burrat
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin nicht nur eine ziemlich untalentierte Pilzsammlerin, ich esse Pilze auch nicht besonders gerne. Doch dieses Pfifferlings-Omelett mit Tomatencarpaccio und Burrata hat mich eines Besseren belehrt. So lecker, dass ich es garantiert wieder machen werde. Vielleicht rufe ich gleich meine Cousine an und frage, wann wir mal wieder gemeinsam in die Pilze gehen – einfach so zum Spaß.
Zutaten für 2 Personen
400 g Pfifferlinge
½ rote Zwiebel, in kleine Würfel geschnitten
2 EL Schinkenwürfel (optional)
etwas Öl
1 guten TL Butter
2 mittelgroße Tomaten
2 Lauchzwiebeln
4 Eier
noch etwas Butter
3 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer
2 EL Petersilie, gehackt
1 EL Thymian, gezupft
1 TL Zitronensaft
1 Burrata
Zubereitung
Die Pfifferlinge vorsichtig mit einem Pinsel putzen. Nicht waschen, da sie sonst zu viel Wasser ziehen und eher gummiartig werden. Größere Pilze halbieren oder klein schneiden.
Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pfifferlinge bei starker Hitze scharf anbraten und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Nach 5 Minuten die Temperatur etwas runterdrehen, Butter, Zwiebel- und Schinkenwürfel dazugeben und weitere 5 Minuten mit anbraten. Zum Schluss je die Hälfte der Petersilie und des Thymians unterheben.
Während die Pilze vor sich hin braten, können die Tomaten in hauchdünne Scheiben und die Lauchzwiebeln in feine Ringe geschnitten und zur Seite gestellt werden. Die Eier in einer großen Tasse verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Ich verzichte hier auf Milch, Mineralwasser und dergleichen mehr. Ich mag Eier am liebsten pur.
Nun in einer zweiten großen Pfanne wieder etwas Öl und eine Flocke Butter erhitzen und aus den verquirlten Eiern ein schönes Omelett braten.
Die andere Hälfte der Kräuter mit dem Olivenöl und dem Zitronensaft verrühren und ebenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Jetzt kann angerichtet werden. Das Omelett als Basis auf einen Teller geben, mit einem Ring aus Tomatenscheiben belegen, die noch gesalzen, gepfeffert und mit den Lauchzwiebelringen bestreut werden. In die Mitte kommt die Pfifferlingsmasse, auf der als krönender Abschluss die Burrata drapiert wird. Zum Schluss toppen wir das Ganze mit dem Kräuteröl, das gleichmäßig über Tomaten und Burrata geträufelt wird. Am besten schmeckt dieses Essen mit frischem Brot. (dpa/mp)
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