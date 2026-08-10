Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Pizza, ist aber ein Omelett: Der Eierfladen wird mit Tomatenscheiben, gebratenen Pfifferlingen und Burrata belegt. picture alliance/dpa/hauptstadtkueche.blogspot.com | Doreen Hassek

Obwohl ich quasi erblich vorbelastet bin, habe ich mit Pilzen nicht allzu viel am Hut. Meine Oma hat früher die ganze Familie mit dem Sammeln und Verkaufen von Pilzen ernährt – sie kannte sie wirklich alle. Am liebsten landeten Steinpilze und Pfifferlinge in ihrem Korb.

In meiner Kindheit bin ich manchmal mit meinen Eltern und meiner Oma in den Wald gefahren. Während ich nur einen Pilz fand, wenn ich mit der Schuhspitze darüber stolperte, hatte ich bei meiner Oma immer das Gefühl, sie sei eine echte Waldfee. Manchmal schien es, als hätte sie den Pilz gerade erst an die Stelle gezaubert, an der sein Hütchen durchs Moos lugte. So reich war ihre Ernte, so voll ihr Korb.

Einfach zu kochen: Pfifferlings-Omelett mit Tomatencarpaccio und Burrat

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Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin nicht nur eine ziemlich untalentierte Pilzsammlerin, ich esse Pilze auch nicht besonders gerne. Doch dieses Pfifferlings-Omelett mit Tomatencarpaccio und Burrata hat mich eines Besseren belehrt. So lecker, dass ich es garantiert wieder machen werde. Vielleicht rufe ich gleich meine Cousine an und frage, wann wir mal wieder gemeinsam in die Pilze gehen – einfach so zum Spaß.

Zutaten für 2 Personen

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400 g Pfifferlinge

½ rote Zwiebel, in kleine Würfel geschnitten

2 EL Schinkenwürfel (optional)

etwas Öl

1 guten TL Butter

2 mittelgroße Tomaten

2 Lauchzwiebeln

4 Eier

noch etwas Butter

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 EL Petersilie, gehackt

1 EL Thymian, gezupft

1 TL Zitronensaft

1 Burrata

Zubereitung

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