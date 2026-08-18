Käse-Lauch-Hack-Suppe – kennt man aus dem Regal mit den Produkten, die ganz „fix“ Genuss versprechen. Viel besser ist aber diese Version des Familienklassikers, die ganz ohne Geschmacksverstärker und Co. auskommt.

Der Sommer ist (vielleicht) vorbei. Regen und deutlich kühlere Temperaturen suchen uns heim. Mit einem Wort: Schietwetter. Damit ist es Zeit für wärmendes Soulfood. Käse-Lauch-Hack-Suppe ist genau das – und schmeckt auch Kindern.

Die cremige Suppe bekommt ihre Würze durch knackigen Lauch, scharf angebratenes Hack und ein paar Gewürze, die zur Grundausstattung einer jeden Küche gehören. Die samtige Konsistenz wird nicht etwa durch Schmelzkäse, sondern durch Frischkäse erreicht.

Käse-Lauch-Hack-Suppe: Champignons aus der Konserve ausnahmsweise erlaubt

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Und die deftige Suppe ist etwas ganz Besonderes in meiner Küche. Sie ist das einzige Gericht in meinem Fundus, in dem Champignons aus der Dose verwendet werden dürfen. Die haben hier nämlich eigentlich striktes Hausverbot.

Um den würzigen Geschmack aus dem Fertigmix zu imi …, zu verbessern, kommen Salz, Pfeffer, rosenscharfes Paprikapulver, Muskatnuss und Knoblauchpulver in den Topf. Fertig ist der Seelenwärmer!

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Zutaten für 4 Personen (zwei davon im Wachstum und extrahungrig):

2 große Stangen Lauch

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800g gemischtes Hackfleisch

600g Frischkäse

1,5 Liter Gemüsebrühe

400g Champignons

Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Knoblauchpulver

Etwas Pflanzenöl

Zubereitung:

Den Lauch in Ringe schneiden. Die Champignons abgießen, abspülen und abtropfen lassen.

Es reicht, den Lauch in Ringe zu schneiden. Julienne müssen es nicht sein. Philipp Markhardt

Das Hackfleisch im Öl scharf anbraten, dann den Lauch hinzugeben und mitdünsten.

Mit der Brühe ablöschen, die Champignons hinzugeben und das Ganze zehn Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Den Frischkäse unterrühren, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Mit den Gewürzen abschmecken – fertig!

Dazu passt frisches Baguette.

Wer es etwas dickflüssiger mag, dem seien Kartoffelwürfel als optionale Zutat ans Herz gelegt. Sie geben dem Gericht mehr Konsistenz. Sitzen keine Kinder mit am Tisch, kann für das Ablöschen auch etwas Weißwein verwendet werden. Er sorgt für eine angenehme Säure. Die Brühe folgt in diesem Fall erst, wenn der Wein verdampft ist.

Käsefreunden sei zudem ans Herz gelegt, die Rinde eines Stücks Parmesan mitzuköcheln oder den italienischen Hartkäse zum Schluss in die Suppe zu reiben. Guten Appetit!