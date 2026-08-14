Süße Wassermelone, cremig-salziger Feta, der erfrischende Geschmack von Minze und Salatkerne für den Crunch: Sieht man sich an, wonach den Deutschen in diesem Sommer der Sinn steht, kommt man an Wassermelonen-Feta-Salat nicht vorbei. Und hier ist das Rezept!

ESSEN: Eine Schüssel mit Wassermelonen-Feta-Salat, garniert mit Minze und einer Zitronenspalte, steht auf einem dunklen Tisch im Sonnenlicht. Isabel Albrecht

Der Wassermelonen-Feta-Salat ist ein Urlaubsmitbringsel aus Südafrika. Er kombiniert die Süße der Melone mit dem salzigen Geschmack des griechischen Schafskäses, erfrischendem Minzaroma und der Säure der Zitrone. Damit ist er perfekt für einen heißen Sommertag!



Einen solchen Traumtag im Januar verbrachten meine Frau Isabel und ich im südafrikanischen Stellenbosch – der Nummer-1-Weinregion des Landes am Kap. Zwei Tage lang hatten wir verschiedene Weingüter abgeklappert, waren mit dem „Wine Hopper Bus“ unterwegs gewesen, hatten die Region erkundet. Nun wollten wir einfach nur entspannen.

In Stellenbosch gibt es herrliche Ausblicke, tollen Wein – und einen grandiosen Wassermelonen-Feta-Salat. Isabel Albrecht

Zufallsfund am Kap: Wassermelonen-Feta-Salat

In der lokalen Touristeninfo fragten wir nach einem Weingut, wo man gemütlich auf einer Wiese sitzen und genießen kann. Noch nie hat uns eine Touristeninfo so treffend beraten: Sie schickte uns zum Weingut Peter Falke – und dort fanden wir nicht nur den besten Chardonnay, gemütliche Sofas vor einem alten Gutsherrenhaus und eine grandiose Aussicht, sondern auch den ersten Wassermelonen-Feta-Salat unseres Lebens.

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Seitdem steht er bei uns fest auf der sommerlichen Speisekarte – denn nichts erfrischt an einem heißen Tag mehr, als kühle, saftige Melone mit frischer Minze und samtigem Käse. Da sind wir kulinarisch sofort zurück am Tafelberg!

Zutaten (für 4 Personen als Hauptgericht):

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ca. 1 kg Wassermelone

2 × 200 g Feta

ca. 8 Stiele frische Minze

Salatkerne nach Belieben (z.B. Pinien- oder Kürbiskerne)

3 EL Zitronen- oder Limettensaft

3 EL Ölivenöl

1 TL Agaven-Dicksaft oder Honig

Salz & Pfeffer

Die Zutaten für unseren Wassermelonen-Feta-Salat liegen bereit. Isabel Albrecht



Zubereitung:

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Wassermelone (bei Bedarf vorab Kerne entfernen) und Feta in mundgerechte Würfel schneiden und die Blätter der Minze abzupfen und grob hacken. Alles in einer Schüssel vermischen, Salatkerne nach Belieben darüber streuen.

Für das Dressing Zitronen- oder Limettensaft, Agavendicksaft oder Honig und Olivenöl vermischen, salzen, pfeffern und verrühren. Über die anderen Zutaten geben und alles gut vermischen.

Da der Salat nicht noch im Kühlschrank ziehen muss, heißt es sofort: Guten Appetit!