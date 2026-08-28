Wenn es Herbst wird, beginnt die Zeit der wärmenden Suppen und Eintöpfe. Diese serbische Bohnensuppe ist ein altes Familienrezept. Sie köchelt stundenlang vor sich hin und wird mit jedem Aufwärmen besser, weshalb man sie idealerweise in riesigen Mengen kocht.

Fast wie auf dem Balkan: Serbische Bohnensuppe aus dem Kessel Philipp Markhardt

Es gab genau ein Rezept, das ich mir aufgeschrieben habe, als ich im Juni 2022 aus meinem Elternhaus ausgezogen bin: Mutterns serbische Bohnensuppe. Das lag keineswegs daran, dass mir ihre anderen Gerichte nicht schmecken würden. Vielmehr war es die Fülle der Arbeitsschritte, die es zu beachten gilt. Die deftige Suppe gab es in der kalten Jahreszeit häufig, gerne auch drei Tage hintereinander. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn sie ist ein echter Seelenwärmer.

Zugegeben, meine Mutter ist am Rande der Lüneburger Heide aufgewachsen. Oma war sie damals auch noch nicht (jetzt schon). Die Zutaten für die Suppe: auch eher norddeutsch als serbisch. Wir hatten ja schließlich keinen Balkanshop um die Ecke!

Heute wandle ich das Rezept daher gerne etwas ab und nutze Geräuchertes vom kroatischen Lebensmittelhändler. Wer bei den deutschen Zutaten bleibt, macht allerdings auch nichts falsch, wie mir ein serbischer Bekannter versicherte. Und der muss es schließlich wissen!

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Serbische Bohnensuppe: Zum Kochen braucht es Zeit

Eigentlich ist die serbische Bohnensuppe ein Gericht für den heimischen Herd, denn es gehört so manche Zutat und auch einiges an Arbeit hinein. Und die Kochzeit ist auch recht lang.

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Da ich mir allerdings letztens einen Gulaschkessel für's offene Feuer gegönnt habe – verdammte Impulskäufe –, habe ich dieses Mal im Garten gekocht. An der Vorgehensweise ändert das aber nichts.

Wer den rauchigen Geschmack der Suppe intensivieren will, sollte nach geräuchertem Speck aus Südosteuropa Ausschau halten. Philipp Markhardt

Zutaten für serbische Bohnensuppe für mehrere Tage:

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500g weiße Bohnen, getrocknet (alternativ 800g aus der Konserve)

1,5 kg dicke Rippe, geräuchert (alternativ Kasslernacken)

6 Kohlwürste oder ähnliche Wurst wie Kielbasa oder Klobasa

350g geräucherter Speck (slawonischer Speck aus dem Balkanshop, alternativ Gelderländer)

1 Bund Suppengrün

4 Kartoffeln

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen (oder Knoblauchgranulat)

etwas Tomatenmark

Bohnenkraut

Majoran

1 Bund Petersilie

Salz, Pfeffer, Paprikapulver (rosenscharf)

Zubereitung:

Wer getrocknete Bohnen verwendet, weicht diese am Vorabend über Nacht in zwei Liter Wasser ein. Das Wasser wird hinterher weggegossen. Bei Bohnen aus der Konserve entfällt dieser Schritt und es geht direkt ans Kochen.

Das Suppengrün in kleine Würfel beziehungsweise Ringe schneiden, die Zwiebeln grob würfeln. Den Speck in mundgerechte Stücke schneiden. Die Schwarte abschneiden, jedoch nicht wegwerfen.

Einen Topf erhitzen und die Speckschwarte auslassen, bis der Boden des Topfes bedeckt ist. Danach entfernen.

Speckwürfel hinzugeben und kurz anbraten. Nach zwei Minuten das Suppengrün und die Zwiebeln beifügen.

Wenn das Gemüse Farbe bekommen hat (gerne auch etwas dunkler), eine großzügige Menge Bohnenkraut und etwas weniger Majoran hinzugeben und ebenfalls etwas anrösten. Sobald sich das Aroma entfaltet, mit etwas Wasser ablöschen und die Bohnen mit in den Topf geben.

Das Fleisch sollte mit Wasser bedeckt sein. Wenn sich beim Kochen Schaum entwickelt, muss er abgeschöpft werden. Philipp Markhardt

Nun die dicke Rippe am Stück auf die Bohnen setzen und den Topf mit Wasser auffüllen, bis das Fleisch bedeckt ist. Wenn die Suppe kocht, prüfen, ob sich Schaum gebildet hat, und diesen notfalls mit einer Schaumkelle abschöpfen.

Das Ganze lässt man etwa zwei Stunden köcheln, bis sich die Knochen leicht vom Fleisch lösen lassen.

In der Zwischenzeit den Knoblauch und die Kartoffeln schälen. Die Kartoffeln zusätzlich in kleine Würfel schneiden und die Würste in Scheiben.

Das Fleisch aus der Suppe nehmen und auf einem Holzbrett etwas auskühlen lassen.

Knoblauch in den Topf pressen, etwas Paprikapulver und Tomatenmark hinzufügen, bis die Farbe der Suppe zu Orange wechselt. Ordentlich pfeffern.

Dann Kartoffeln und Wurstscheiben unterrühren und die Suppe eine weitere halbe Stunde köcheln lassen.

Die Suppe schmeckt aufgewärmt noch besser. Wenn sie zu dick ist (wie auf diesem Foto vom zweiten Tag), kann sie mit etwas Wasser gestreckt werden. Geschmack geht dabei kaum verloren. Philipp Markhardt

Das Fleisch unterdessen zupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. In den letzten Minuten wieder zur Suppe geben.

Zum Schluss mit Salz abschmecken, feingehackte Petersilie einrühren und mit Brot oder Brötchen servieren. Prijatan apetit!

Tipp: Ist die Suppe nach dem ersten Tag beim Aufwärmen zu dick, gibt man noch eine kleine Menge Wasser zum Strecken hinzu und kocht sie noch einmal kurz auf.