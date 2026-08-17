Bei diesem Rezept vermählen sich würzige italienische Wurst, knackiger Baby-Brokkoli und feurige Peperoncini zu einer sämigen Pasta-Sauce. Ein paar „Öhrchen-Nudeln“ und Pecorino dazu, und es braucht nur noch einen großen Löffel, um sich in den Süden Italiens zu beamen.

Orecchiette mit Salsiccia und Broccolini. Ein Wohlfühlgericht, das der ganzen Familie schmeckt. Philipp Markhardt

Eigentlich, wirklich nur eigentlich, sollte es an dieser Stelle Orecchiette mit Salsiccia und Champignons in einer cremigen Sahnesoße geben. Im Nahversorger meines Vertrauens kam dann allerdings der jüngste Spross der Familie mit einem Paket Baby-Brokkoli daher und bestand darauf, dass es Pasta mit Brokkoli gibt.

Da ich das Gericht schon immer ausprobieren wollte und die grünen Stängel im Angebot waren, wanderten die Pilze zurück ins Regal und ich noch einmal eine Extra-Runde durch die Gemüseabteilung.

Orecchiette con Salsiccia e Broccolini: Improvisation muss (leider) sein

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Orecchiette con Salsiccia e Broccolini sind ein erfrischend einfaches und vor allem schnell zubereitetes Gericht aus Apulien. Zugegeben: Eigentlich verwendet man dort Cima di Rapa, also Stängelkohl. Den finden Sie aber in Deutschland leider äußerst selten, weshalb es dann eben Broccolini sein muss.

Das Gleiche gilt für den verwendeten Käse. Im Original nimmt man Pecorino Pugliese, einen apulischen Schafskäse. Auch der ist aber ziemlich schwierig zu bekommen. Am nächsten kommt seinem Geschmack der Pecorino Romano, den Sie in Deutschland deutlich häufiger finden.

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Die Pasta wird bei diesem Gericht mit einer herzhaften Soße aus Salsiccia (einer groben italienischen Rohwurst, ähnlich der deutschen Bratwurst), Broccolini, Peperoncini, Knoblauch und Pecorino gemischt. Wer den Stangenbrokkoli in mundgerechte Stücke schneidet, braucht nur noch einen großen Löffel, damit das große Spachteln beginnen kann.

Salsiccia mit Fenchel passt am besten. Es geht aber auch eine klassische Salsiccia oder die Variante mit Peperoncino. Philipp Markhardt

Das Gute an dem Gericht: Es passt sowohl an heißen, als auch an kühleren Tagen. Soulfood pur, sozusagen! Und das geht so:

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Zutaten für 4 Portionen Orecchiette con Salsiccia e Broccolini (und einen kleinen Rest für den nächsten Tag):

500 g Orecchiette (oder andere kleine Nudeln)

300g Salsiccia mit Fenchel

400g Broccolini (z.B. Bimi) in mundgerechte Stücke geschnitten

2 Schalotten in kleinen Würfeln

2 Knoblauchzehen in feinen Scheiben

1 Peperoncini oder Peperoni fein gewürfelt

Pecorino, gerieben (oder Parmesan, wenn Sie es nicht so intensiv mögen)

etwas Weißwein (trocken)

Salz, Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung:

Die Orecchiette nach Packungsanleitung al dente kochen. Vor dem Abgießen etwa 300ml Pastawasser abnehmen und zur Seite stellen.

Die Salsiccia vom Darm befreien und zerrupfen, dann in Olivenöl scharf anbraten. Dabei darf die Wurst gerne Röstaromen entwickeln. Dann aus der Pfanne nehmen. Wer keinen Fenchel mag, bekommt die Salsiccia übrigens auch in anderen Sorten. Die beste Wurst finden Sie natürlich im italienischen Spezialitätenhandel, aber auch in Supermärkten finden sich Würste von annehmbarer Qualität. Da hier nicht geworben werden darf: Fragen Sie Ihre bevorzugte Online-Suchmaschine!

Nun wieder etwas Öl in die Pfanne geben und Schalotten, Knoblauch sowie Peperoncini darin anbraten. Broccolini hinzugeben und weitere drei bis vier Minuten garen. Danach die Salsiccia hinzugeben und gut vermengen.

Wer keine Peperoncini findet, kann auch eine Peperoni für die Schärfe verwenden. Philipp Markhardt

Mit Weißwein ablöschen und weiter köcheln lassen.

Pecorino hinzugeben und wieder gut vermengen, außerdem Pastawasser für die Bindung hinzugeben. Wichtig: Es müssen nicht die gesamten 300 ml sein. Geben Sie immer nur einen Schluck hinzu und prüfen Sie immer wieder die Bindung.

Die Soße weiter köcheln lassen und rühren, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist.

Orecchiette hinzugeben, unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Da die Salsiccia bereits gut gewürzt ist, können Sie mit dem Salz äußerst sparsam umgehen. Ich ersetze es übrigens direkt durch Pecorino.

Jetzt müssen Sie die Pasta nur noch in einen tiefen Teller geben, noch einmal großzügig Pecorino darübergeben und genießen.

Profitipp für Pecorino und Parmesan: Da der Käse im Kühlschrank leicht anfängt zu "schwitzen" und so schneller zu verderben, wenn er nicht gerade im ihm zugedachten Papier gelagert wird, gibt es hier noch den Tipp vom Käsehändler auf dem Niendorfer Wochenmarkt.

Den Käse komplett runterreiben und im Tiefkühler aufbewahren. Die extreme Kälte ist im Gegensatz zur Kühlschrankaufbewahrung kein Problem und beeinflusst auch nicht den Geschmack, wenn der Käse rechtzeitig vor dem Gebrauch herausgenommen wird.

Passt super dazu: der Weißwein, den Sie bereits zum Ablöschen genutzt haben. Buon appetito!