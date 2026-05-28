Raupen im Apfelbaum: Was tun, wenn es im Geäst krabbelt?

Angeknabberte Blätter, helle Gespinste im Baum oder junge Äpfel, die vom Baum fallen, sind ein Hinweis auf Schädlingsbefall an Apfelbäumen. Wer im Mai oder Juni Raupen im Apfelbaum entdeckt, sollte genau hinsehen – aber nicht sofort zur Spritzflasche greifen.

Denn Raupe ist nicht gleich Raupe. Einige fressen nur Blätter, andere schädigen Blüten oder Früchte. Manche sehen dramatischer aus, als sie für den Baum tatsächlich sind. Und viele Raupen sind zugleich wichtiges Futter für Vögel, die im Frühjahr ihre Jungen großziehen.

Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass im Hausgarten nicht jeder Schaden sofort bekämpft werden muss und ein gewisser Befall oft tolerierbar ist. Entscheidend ist deshalb: Welche Raupen sitzen im Baum? Wie stark ist der Befall? Und ist die Ernte in Gefahr?

Welche Raupen können am Apfelbaum sitzen?

Besonders häufig fallen im Frühjahr und Frühsommer Frostspanner, Gespinstmotten und Wickler auf. Sie alle können Apfelbäume befallen, sehen aber unterschiedlich aus und hinterlassen verschiedene Spuren.

Frostspanner-Raupen sind meist grünlich und fressen im Frühjahr an jungen Blättern, Blüten und Fruchtansätzen. Typisch sind löchrige Blätter, angefressene Knospen und Fraßstellen an jungen Äpfeln. Bei starkem Befall kann ein Baum teilweise kahl wirken. Besonders junge oder geschwächte Bäume können darunter leiden. Die Bayerische Gartenakademie nennt als wichtigste vorbeugende Maßnahme Leimringe, die im Herbst angebracht werden, damit die flugunfähigen Weibchen nicht in die Krone gelangen.

Die Raupe des Großen Frostspanners picture alliance / imageBROKER | Anette Jäger Die Raupe des Großen Frostspanners

Sehr auffällig sind die Raupen der Apfel-Gespinstmotte. Sie leben in hellen, fast schleierartigen Gespinsten, die ganze Zweige einhüllen können. Darin sitzen viele kleine Raupen, die Blätter abfressen. Das sieht schnell beunruhigend aus. Der NABU NRW ordnet Gespinstmotten aber als meist ungefährlich für gesunde Gehölze ein: Die Pflanzen treiben in der Regel wieder aus.

Wicklerraupen erkennt man häufig an zusammengerollten oder versponnenen Blättern. Einige Arten fressen an Blättern und Knospen, andere an der Fruchtschale. Der bekannteste Vertreter ist der Apfelwickler. Seine Raupe sieht man meist nicht offen im Geäst, sondern erst an den Folgen: kleine Einbohrlöcher, braunes Kotmehl und später wurmige Äpfel.

Gespinste im Baum: Muss man sofort handeln?

Helle Gespinste im Apfelbaum sehen dramatisch aus, sind aber nicht automatisch ein Grund zur Panik. Häufig steckt die Apfel-Gespinstmotte dahinter. Die Raupen können einzelne Zweige oder sogar größere Teile eines Baums kahl fressen. Für einen älteren, kräftigen Apfelbaum ist das meist kein Todesurteil. Der NABU NRW weist darauf hin, dass befallene Gehölze normalerweise wieder austreiben.

Trotzdem sollte der Befall nicht völlig ignoriert werden. Bei kleinen Bäumen, jungen Obstgehölzen oder wiederholtem starkem Befall kann die Pflanze geschwächt werden. Dann lohnt es sich, früh einzugreifen.

Gespinste der Apfel-Gespinstmotte picture alliance / blickwinkel/R. Sturm | R. Sturm Gespinste der Apfel-Gespinstmotte

Am einfachsten ist es, die Gespinste mit Handschuhen abzusammeln oder befallene Triebe herauszuschneiden. Dabei sollte möglichst direkt in eine Tüte geschnitten werden, damit die Raupen nicht im Garten verteilt werden. Die Bayerische Gartenakademie empfiehlt bei Gespinstmotten ebenfalls, Gespinste möglichst früh zu entfernen. Einzelne Gespinste können auch mit einem kräftigen Wasserstrahl aus dem Baum gespült werden. Danach sollte kontrolliert werden, ob Raupen wieder hochkriechen.

Wurmige Äpfel: Das steckt oft dahinter

Wenn junge oder später reifende Äpfel kleine Bohrlöcher zeigen, braunes Kotmehl austritt oder Früchte vorzeitig abfallen, ist häufig der Apfelwickler im Spiel. Die Raupe bohrt sich in den Apfel und frisst sich Richtung Kerngehäuse. Das ist für die Ernte deutlich problematischer als ein paar angefressene Blätter.

Wichtig ist hier vor allem Hygiene im Garten: Befallene Früchte sollten früh entfernt und Fallobst regelmäßig aufgesammelt werden. Bleiben wurmige Äpfel liegen, können sich die Raupen weiterentwickeln und später erneut Probleme bereiten.

Gespinst der Apfelwickler-Raupe. Gut zu erkennen ist das zusammengerollte Blatt. picture alliance / imageBROKER | A. Scholz Gespinst der Apfelwickler-Raupe. Gut zu erkennen ist das zusammengerollte Blatt.

Im Sommer können Wellpappringe am Stamm helfen. Die Raupen suchen dort Verstecke zur Verpuppung. Die Ringe müssen regelmäßig abgenommen und entsorgt werden. Pheromonfallen können zusätzlich anzeigen, wann die Falter fliegen. Sie lösen das Problem allein aber meist nicht.

Was hilft gegen Raupen am Apfelbaum?

Bei leichtem Befall reicht oft mechanisches Entfernen. Raupen können abgesammelt, Gespinste herausgeschnitten und stark befallene Triebe entfernt werden. Wichtig ist, früh zu handeln, bevor sich die Tiere stark ausbreiten.

Bei Frostspannerbefall hilft die wichtigste Maßnahme erst für die nächste Saison: Leimringe. Sie werden im Herbst am Stamm angebracht. Die Bayerische Gartenakademie empfiehlt, Leimringe ab Ende September anzulegen, damit die Weibchen des Frostspanners auf dem Weg in die Baumkrone gestoppt werden. Damit die Methode wirkt, müssen auch Stützpfähle oder Baumanbindungen einbezogen werden. Sonst finden die Tiere einen Umweg.

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Gegen Apfelwickler hilft vor allem Hygiene: befallene Früchte früh entfernen, Fallobst regelmäßig aufsammeln und ab Juni Wellpapp­ringe am Stamm anbringen, die regelmäßig kontrolliert und entsorgt werden. Bei Gespinstmotten hilft frühes Entfernen der Gespinste. Bei Wicklerraupen sollten zusammengerollte Blätter kontrolliert und bei starkem Befall entfernt werden.

Sollte man Raupenmittel spritzen?

Im Hausgarten sollte Spritzen nicht die erste Reaktion sein. Viele Raupen werden von Vögeln, Schlupfwespen und anderen Nützlingen gefressen. Wer breit spritzt, trifft schnell mehr als nur den Schädling.

Bei starkem Befall können biologische Präparate mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis gegen bestimmte junge Raupen wirken. Solche Mittel müssen aber sehr gezielt und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden, weil sie vor allem gegen fressende Jungraupen helfen. Außerdem sollten nur für den Haus- und Kleingarten zugelassene Mittel verwendet und die Anwendungshinweise genau beachtet werden.

Chemische Insektensprays sind im Obstbaum im Privatgarten meist keine gute Lösung. Sie können Nützlinge schädigen und lösen das Problem oft nicht dauerhaft.

Raupen im Apfelbaum: Was sollte man lieber nicht machen?

Nicht sinnvoll ist es, wahllos alle Raupen im Garten zu vernichten. Viele Raupen werden später zu Schmetterlingen oder dienen Vögeln als Futter. Einzelne angefressene Blätter sind für einen gesunden Baum kein Drama.

Auch Hausmittel wie Spülmittel, Essig, Backpulver oder aggressive Sprays gehören nicht auf den Apfelbaum. Sie können Blätter schädigen, Nützlinge treffen und Früchte verunreinigen. Brennen, Räuchern oder das großflächige Abschneiden gesunder Zweige sind ebenfalls keine gute Idee.

Wann muss man sich Sorgen machen?

Ein paar Raupen oder einzelne Fraßstellen sind normal. Kritisch wird es, wenn ein junger Baum stark kahlgefressen wird, große Teile der Krone eingesponnen sind oder viele junge Früchte Bohrlöcher zeigen und abfallen. Dann sollte gezielt gehandelt werden.

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Die wichtigste Regel lautet: erst bestimmen, dann bekämpfen. Gespinste sprechen für Gespinstmotten, grüne Raupen mit Fraß an Blättern und Blüten häufig für Frostspanner, eingerollte Blätter für Wickler und wurmige Äpfel für den Apfelwickler.