Mehr als 200 Kinder sind von einem Rattenproblem an einer Kita in Steilshoop betroffen. Doch was gilt, wenn die Tiere vor dem eigenen Haus, im Garten oder sogar im Keller auftauchen? Die wichtigsten Regeln für Hamburg.

Eine tote Ratte in einer Grünanlage. In Hamburg gelten klare Regeln dafür, wer bei einem Rattenbefall handeln muss und wann eine Fachfirma eingeschaltet werden sollte. picture alliance/dpa | Kathrin Deckart

Der Fall an der Elbkinder-Kita am Gropiusring sorgt derzeit für Aufsehen: Ratten sollen inzwischen nicht mehr nur im Umfeld, sondern auch auf dem Gelände und im Gebäude der Einrichtung vorkommen. Der Träger hat bereits eine Fachfirma eingeschaltet. Doch Ratten sind in Hamburg kein ungewöhnliches Problem. Die Stadt hat deshalb klare Regeln für den Umgang mit einem Befall.

Entscheidend ist zunächst eine Frage: Wo wurde die Ratte entdeckt?

Ratte auf Straße oder im Park gesehen – was jetzt?

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Wer Ratten oder Anzeichen eines Befalls auf öffentlichem Grund bemerkt, muss dies in Hamburg unverzüglich dem Institut für Hygiene und Umwelt melden. Das gilt zum Beispiel für Straßen, öffentliche Grünflächen oder andere städtische Flächen.

Die Meldung ist kostenlos. Das Institut für Hygiene und Umwelt ist für Rattenmeldungen unter (040) 42845-7972 erreichbar. Alternativ ist eine Meldung per E-Mail an schaedlingsbekaempfung@hu.hamburg.de möglich.

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Die eigentliche Bekämpfung übernimmt die Stadt allerdings nur in öffentlichen Einrichtungen oder auf staatlichem Grund.

Ratten im Mietshaus: Muss ich als Mieter selbst handeln?

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Nein. Mieter sollen einen Befall dem Vermieter oder der Hausverwaltung melden. Für die Bekämpfung auf einem privaten Grundstück sind in Hamburg grundsätzlich die Eigentümer beziehungsweise Pächter verantwortlich.

Bei Mehrfamilienhäusern gilt: Der Eigentümer oder Vermieter muss die Rattenbekämpfung möglichst schnell einleiten. Haben Hausmeister oder andere Beschäftigte nicht die dafür erforderliche Sachkunde, muss laut Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt ein geprüfter Schädlingsbekämpfer beauftragt werden.

Ein Mieter muss also nicht selbst mit Gift oder Fallen tätig werden.

Eigenheim: Darf ich Ratten selbst bekämpfen?

Bei einem Einfamilienhaus, Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte ist die Lage etwas anders. Grundsätzlich können Eigentümer dort selbst tätig werden.

Erlaubt sind aber nur Mittel, die für Privatpersonen zugelassen sind und nach den jeweiligen Vorschriften eingesetzt werden. Die Hamburger Behörde empfiehlt trotzdem ausdrücklich, einen geprüften Schädlingsbekämpfer einzuschalten.

Beim Verkauf bestimmter Biozid-Produkte gelten zudem bundesweit strenge Regeln. Je nach Produkt darf die Abgabe nur nach Beratung durch sachkundiges Personal erfolgen. Einfach Rattengift auszulegen, ist deshalb keine gute Idee.

Was sollte man bei einem Rattenbefall sofort ändern?

Oft hilft zunächst vor allem eines: den Tieren die Nahrungsgrundlage zu entziehen.

Hamburg empfiehlt unter anderem:

Müll und Gelbe Säcke so lagern, dass Ratten nicht herankommen.

Keine Speisereste über die Toilette entsorgen.

Lebensmittel, Tierfutter und Saatgut verschlossen aufbewahren.

Fallobst regelmäßig entfernen.

Bei bekanntem Befall kein Vogelfutter auslegen.

Fressnäpfe von Hunden oder Katzen nicht draußen stehen lassen.

Schäden an Regenrohren, Bodenabläufen und Hausanschlüssen beseitigen.

Kellerfenster und ähnliche Öffnungen gegebenenfalls mit engmaschigem Stahlgitter sichern.

Gerade Vogelfutter kann für Ratten eine leicht zugängliche Futterquelle sein.

Woran erkenne ich einen Rattenbefall?

Nicht immer sieht man die Tiere selbst. Hinweise können auch Kot, Laufwege oder Löcher sein.

Rattenkot ist laut Hamburger Merkblatt etwa zwölf bis 20 Millimeter lang und wird häufig in Kellern, Garagen oder Gartenschuppen entdeckt. Typisch sind außerdem immer wieder benutzte Laufwege sowie Löcher mit ungefähr fünf bis zehn Zentimetern Durchmesser.

Solche Löcher in der Nähe von Regenfallrohren, Kanaldeckeln oder Hausanschlüssen können auch auf Schäden an der Hauskanalisation hindeuten.

Sollte ich ein Rattenloch einfach zuschütten?

Besser nicht – zumindest dann nicht, wenn bereits ein Schädlingsbekämpfer eingeschaltet wurde. Hamburg empfiehlt, Rattenlöcher vor dessen Besuch weder zuzutreten noch etwas hineinzuschütten. Der Fachmann soll zunächst erkennen können, wo sich die Tiere bewegen und ihre Bauten befinden.

Und was mache ich mit einer toten Ratte?

Einzelne tote Ratten dürfen in Hamburg über die Mülltonne entsorgt werden. Dabei sollte der Kadaver aus hygienischen Gründen nicht mit bloßen Händen angefasst werden. Die Stadt empfiehlt Handschuhe oder eine Schaufel.

Kurz gesagt: Wer ist wann zuständig?

Öffentlicher Grund: Ratte beim Institut für Hygiene und Umwelt melden.

Mietwohnung oder Mehrfamilienhaus: Vermieter beziehungsweise Hausverwaltung informieren. Fehlt dort sachkundiges Personal, muss eine Fachfirma ran.

Eigenes Einfamilien-, Reihen- oder Doppelhaus: Eigentümer muss sich um die Bekämpfung kümmern. Selbstbekämpfung kann möglich sein, ein professioneller Schädlingsbekämpfer wird aber empfohlen.

Gerade wenn mehrere Grundstücke betroffen sind, sollten Nachbarn gemeinsam handeln. Denn Ratten machen an Grundstücksgrenzen nicht halt.