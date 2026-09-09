Beleidigungen, Alkohol, handgreifliche Passagiere: Eskaliert die Lage an Bord, darf die Crew eingreifen. In bestimmten Fällen sind sogar Fesseln oder körperliche Gewalt erlaubt – entschieden wird das letztlich vom Kapitän.

Bei American Airlines hat man für randalierende Passagiere Klebeband an Bord. Andere Airlines wählen auch mildere Mittel. Gene J. Puskar/AP/dpa-tmn

Wenn Passagiere andere Fluggäste stören, beleidigen oder sogar angreifen, muss die Bordcrew reagieren. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) werden Crews für solche Situationen geschult.

Zunächst versucht die Besatzung immer, die Lage im Gespräch zu beruhigen. Reicht das nicht aus und gefährdet ein Passagier die Sicherheit, sind weitere Maßnahmen möglich.

Problempassagiere im Flugzeug: Fixieren gehört zur Crew-Schulung

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In seltenen Fällen können aggressive Passagiere an ihrem Sitz fixiert werden. Genau das geschah kürzlich auf einem Flug von American Airlines.

Derartige Maßnahmen sind Teil der Schulungen für Crews. Wie die Fixierung konkret erfolgt, unterscheidet sich allerdings je nach Fluggesellschaft.

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Das Fachportal „aerotelegraph.com“ berichtet, dass American Airlines Klebeband gezielt als Bestandteil eines sogenannten Restraint-Kits mitführt. Bei dem jüngsten Vorfall wurde ein aggressiver Passagier, der andere Menschen angegriffen haben soll, offenbar mit Klebeband am Sitz fixiert.

Bilder und Videos davon kursierten anschließend im Netz.

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Warum Klebeband umstritten ist

Andere Airlines verzichten laut „aerotelegraph.com“ auf Klebeband. Ein Grund sind Bedenken für den Fall einer Evakuierung.

Ist ein Passagier mit Klebeband am Sitz befestigt, könnte er das Flugzeug möglicherweise nicht schnell genug verlassen. Stattdessen setzen Airlines beispielsweise Kabelbinder oder Handschellen ein.

Auch Fesseln ist erlaubt

Welche Maßnahme ergriffen wird, entscheidet letztlich der Kapitän. Er trägt die Verantwortung für einen sicheren Flug.

Nach Angaben des BDL legt er deshalb fest, wie die Crew an Bord vorgeht.

Das deutsche Luftsicherheitsgesetz erlaubt ausdrücklich auch das Fesseln. Voraussetzung ist, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betreffende Person den Luftfahrzeugführer oder andere Menschen angreifen oder Gegenstände beschädigen wird.

Welche Mittel zum Fesseln konkret verwendet werden dürfen, legt das Gesetz nicht fest.

Auch körperliche Gewalt kann zulässig sein. Sie darf aber nur eingesetzt werden, wenn andere Zwangsmittel nicht infrage kommen, keine Aussicht auf Erfolg haben oder ungeeignet sind.

Problempassagiere im Flugzeug: Kapitän hat das letzte Wort

Auch international gibt es entsprechende Regeln. Laut „aerotelegraph.com“ gilt das Tokioter Abkommen von 1963 faktisch als weltweite Grundlage für die Befugnisse der Flugzeugführung an Bord.

Deutschland hat das Abkommen ratifiziert. Es erlaubt der Crew dem Bericht zufolge angemessene Maßnahmen einschließlich Zwangsmaßnahmen, wenn diese notwendig sind, um Sicherheit und Ordnung an Bord zu gewährleisten.

Der Kapitän entscheidet außerdem schon vor dem Start, ob ein Passagier überhaupt mitfliegen darf. Das kann etwa dann zum Thema werden, wenn jemand stark alkoholisiert ist.

Bereits beim Boarding achtet das Bodenpersonal auf auffälliges Verhalten.

Problempassagiere im Flugzeug: Das kann richtig teuer werden

Wer wegen seines Verhaltens nicht mitfliegen darf, hat nach Angaben des BDL keine Aussicht darauf, den Ticketpreis zurückzubekommen. Auch ein neues Ticket oder Kosten durch verpasste Anschlussflüge müssen betroffene Passagiere selbst bezahlen.

Noch deutlich teurer kann es werden, wenn ein Flug bereits unterwegs ist und der Kapitän wegen eines randalierenden Passagiers vom ursprünglichen Flugplan abweichen muss. So musste auch der betroffene American-Airlines-Flug auf dem Weg von Dallas nach Newark wegen eines sogenannten „Unruly Passengers“ außerplanmäßig in Baltimore landen.

In solchen Fällen kann eine Airline Schadenersatz für die Kosten verlangen, die durch die Zwischenlandung entstehen.

Ein Dubliner Gericht sprach Ryanair Anfang des Jahres in einem vergleichbaren Fall rund 15.000 Euro Schadenersatz zu. Zahlen musste ein Mann, der nach Angaben der Airline andere Passagiere und die Besatzung angegriffen hatte.

Der Flug von Lanzarote nach Dublin musste deshalb im portugiesischen Porto zwischenlanden. (dpa/mp)