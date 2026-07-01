Hackfleisch von Rind und Kalb, Soffritto, Rotwein und sonnengereifte Tomaten. Viel mehr braucht es nicht, um die wohl berühmteste Nudelsauce zu kochen. Mit ein paar Tricks wird sie perfekt – und lässt sich super variieren.

Geht einfach immer: Pasta all’ Ragù (hier: Pappardelle), besser bekannt als Pasta alla Bolognese HLPHOTO/Shotshop/picture alliance

Glaubt man einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2019, sind Spaghetti Bolognese das liebste Nudelgericht der Deutschen. Auch die anekdotische Evidenz bestätigt das. Wenn ich meine Kinder frage, was sie essen möchten, landet „Bolo“ wöchentlich auf der Liste zu diskutierender Gerichte.

Leider muss die Soße dafür lange vor sich hin köcheln, weshalb Pasta all’ Ragù, so der offizielle italienische Name, nur an Wochenenden ohne Termine auf den Tisch kommt. Drei Stunden auf dem Herd sind das Minimum. Immerhin: Glücklicherweise bestehen die Kids nicht auf Spaghetti, denn die isst man dazu einfach nicht.

Ragù alla Bolognese: Immer für eine Streiterei gut

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Und damit wären wir auch schon beim Thema: Das Ragù alla Bolognese ist Gegenstand mannigfaltiger Streitereien. Heerscharen an Pasta-Experten – allen voran natürlich Italiener – reklamieren für sich, das Originalrezept zu kennen, und nur das darf dann auch gekocht werden.

Ich gebe es zu: Mein Ragù alla Bolognese übererfüllt die Kriterien dessen, was reinkommt, vielleicht etwas, da meine Familie nicht auf eine gewisse Würze verzichten kann. Dennoch bin ich guter Dinge, nach dem Publizieren dieses Artikels kein Einreiseverbot ins gelobte Pastaland zu bekommen. Hat mir jedenfalls MOPO-CvD und Vollblut-Italiener Ivan de Vincenzi versichert.

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Lesen Sie also gespannt und kochen Sie nach, um den Geschmack des Foodie-Himmels Bologna zu erleben! Hier kommt ein Grundrezept samt Geheimtipp einer italienischen Nonna (ital.: Großmutter). Die Mengenangaben sind sehr großzügig, denn traditionell wird bei uns im Haus am nächsten Tag direkt noch eine Lasagne alla Bolognese zubereitet oder der Rest für Tage mit weniger Zeit zum Kochen eingefroren.

Zutaten:

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800g Hackfleisch vom Rind

700g Hackfleisch vom Kalb (notfalls das Rinderhack um 700g aufstocken)

1 große Zwiebel

3 Karotten

3 Stangen Stangensellerie

3 Dosen Tomaten zu je 400g (idealerweise San Marzano)

1 Flasche Passata (750ml)

2 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Gläser Rotwein (italienischer, versteht sich ja von selbst)

Wasser

Italienisches Olivenöl

Optional:

1 Glas Kalbsfond (alternativ Rinderfond)

400g Salsiccia

2 Zehen Knoblauch

3 getrocknete Peperoncini

2 Lorbeerblätter

Ragù alla Bolognese: So geht’s

Zwiebel, Karotten und Stangensellerie in kleine Würfel schneiden. Diese heilige Dreifaltigkeit der italienischen Küche ergibt unser Soffritto. Gehört eigentlich nicht rein, darf man aber machen: Knoblauch. In dem Fall zwei Zehen in hauchdünne Scheiben schneiden. Orientieren Sie sich dabei an der Knastszene aus dem Film „Goodfellas“, in der Mafiaboss Paul „Paulie“ Cicero mit einer Rasierklinge den Knoblauch schneidet, damit dieser im Öl schmilzt. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Die Story ist aber trotzdem gut.

Jetzt stellen Sie einen großen Topf, 6 Liter sollte er schon fassen, auf den Herd und erhitzen bei mittlerer Temperatur das Olivenöl, das den Boden des Topfes bedecken sollte. Im Öl wird nun das Soffritto angeröstet. Wenn das Soffritto dunkel wird, also karamellisiert, das Tomatenmark unterrühren und zwei bis drei Minuten mitrösten.

Mit einem Glas Rotwein wird das Soffritto abgelöscht. Das Ganze jetzt einreduzieren, bis der Wein fast komplett verdunstet ist. Dann das Hackfleisch dazugeben und mitgaren. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist unnötig, das Hackfleisch anzubraten, da die Maillard-Reaktion, die man damit erreichen möchte, bereits beim Anrösten des Soffritto eingetreten ist.

Wenn das Hackfleisch gebräunt ist und es im Topf langsam zu zischen beginnt, wird es mit dem zweiten Glas Rotwein abgelöscht. Jetzt die Dosentomaten in einer Schüssel mit der Hand zerdrücken. Vorsicht! Es spritzt, und zwar gefühlt immer in Ihre Richtung.

Nach ein paar Minuten die zerdrückten Tomaten und die Passata, (ich bevorzuge Passata Rustica) in den Topf geben. Wasser in die Passata-Flasche geben, schwenken, bis sich die Tomatenreste gelöst haben, und in den Topf geben. Leicht salzen und pfeffern. Wer es würziger mag, gibt in diesem Moment noch Peperoncini und/oder Lorbeer hinzu. Deckel drauf und bei schwacher Hitze mindestens drei Stunden köcheln lassen und dabei immer wieder umrühren.

Anmerkung: Haben Sie kein Hackfleisch vom Kalb bekommen, geben Sie Kalbsfond hinzu, ehe die Tomaten in den Topf kommen. Eigentlich wird das Ragù aber ohne Fond oder Brühe zubereitet.

Nach mindestens drei Stunden mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zum Schluss die bevorzugte Pasta (ich empfehle Tagliatelle, Spinat-Tagliatelle oder Pappardelle) in reichlich Salzwasser al dente kochen. Vor dem Abgießen eine Kelle Pastawasser in die Soße geben, um die Bindung zu verbessern.

Traditionell wird etwas von der Pastasauce in die Nudeln gegeben und das Ganze dann vermengt. Die Pasta dann in tiefen Tellern anrichten, Ragù nach Geschmack dazugeben und mit frisch geriebenem Parmigiano Reggiano toppen. Dazu passt der Rest Rotwein, den Sie zum Kochen verwendet haben. Buon appetito!

Variante aus Varese:

Eine schmackhafte und würzige Zubereitungsart der Bolognese hat mir vor einigen Jahren mein Bekannter Gino verraten. Seine Großmutter aus dem norditalienischen Varese gibt zusätzlich zum Hackfleisch noch Salsiccia, eine ziemlich fetthaltige italienische Wurst aus Schweinefleisch, häufig mit Fenchelsamen gewürzt, in die Soße. 400 Gramm Brät reichen aus, um dem Ragù einen Twist zu verleihen, den Sie definitiv einmal ausprobieren sollten.

Kein Wein? Kein Problem!

Wer keinen Rotwein zum Ablöschen nutzen kann oder möchte, kann dessen Säure durch (vorsichtig dosierten) Balsamico-Essig ersetzen, der dem Soffritto beigegeben wird.