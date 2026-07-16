Sie ist wohl einer der Klassiker der französischen Küche und das „Ur-Rezept“ für alle weiteren Quiche-Varianten. Die Rede ist von Quiche Lorraine, dem lothringischen Speckkuchen, der mit Käse noch viel besser wird.

Rauchiger Speck, saftige Zwiebeln, drei Gewürze und eine Mischung aus Eiern und Sahne in einem Mürbeteig gebacken – das ist der Stoff, aus dem lothringische Träume gemacht sind. Dazu noch ein Glas Wein und man fühlt sich wie Gott in Frankreich.

Der Aufwand dafür? Denkbar gering. Denn den Speck gibt es bereits gewürfelt und den Teig fertig aus der Kühlung.

Quiche Lorraine: Mit Käse einfach noch besser

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Aber bekanntermaßen wird (fast) alles mit Käse noch viel besser, weshalb es auch die Quiche Lorraine au fromage gibt. In dieser Version enthält der „Guss“, also die Mischung aus Speck, Zwiebeln, Eiern, Sahne und Gewürzen, zusätzlich noch würzigen Käse und wird außerdem noch damit überbacken.

Keine Sahne im Kühlschrank? Es funktioniert auch mit Milch und Crème fraîche. Keine Zwiebeln im Haus? Dann gehen auch Frühlingszwiebeln oder Porree (so wie in diesem Rezept verwendet).

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Diese Zutaten benötigen Sie für eine Quiche Lorraine au fromage:

4 mittelgroße Eier

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250ml Sahne

250g mageren Speck, alternativ Schinken

300g Bergkäse (Comté, ersatzweise Appenzeller oder österreichischer Bergkäse)

2 mittelgroße Zwiebeln oder eine Stange Porree

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Etwas Butter oder Öl

Zubereitung:

Zwiebeln/Porree in feine Ringe schneiden. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze den Speck auslassen und dann die Zwiebeln mit anschwitzen, bis sie weich sind. Dann abkühlen lassen.

Den Speck und die Zwiebeln bzw. den Lauch schwitzt man am besten an, bevor man sie in den Guss gibt. Philipp Markhardt

In der Zwischenzeit den Käse reiben. Eier und Sahne verquirlen. Danach Salz, Pfeffer und Muskatnuss unterrühren. Mit dem Salz sparsam würzen, da der Speck bereits sehr salzig ist.

Nun etwa 250 g Käse und die Speck-Zwiebelmischung in den Guss einrühren.

Eine Quiche-/Tarteform mit Öl oder Butter einfetten und danach den Teig darin auslegen.

Genau so sollte die Quiche Lorraine au fromage sein: goldbraun und nicht zu knusprig Philipp Markhardt

Zum Schluss den Guss in die Form gießen, mit dem restlichen Käse bestreuen und im vorgeheizten Ofen in 35 bis 45 Minuten bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) backen. Dabei zum Ende hin kontrollieren, damit die Käseschicht nicht zu dunkel wird.

Bei Bedarf die Temperatur herunterdrehen und gegebenenfalls mit Alufolie abdecken. Die Quiche ist fertig, wenn der Guss auch in der Mitte vollkommen gestockt ist.

Traditionell isst man Quiche Lorraine lauwarm. Dazu passt am besten ein Glas Weißwein.