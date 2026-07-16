Die Pflegebranche gilt als krisenfest und zukunftssicher. Ab 2027 soll eine neue, bundesweit einheitliche Ausbildung den Einstieg erleichtern – auch für Menschen im mittleren oder höheren Alter.

Ab 2027 soll eine bundesweit einheitliche Ausbildung zur Pflegefachassistenz eingeführt werden. Christoph Schmidt/dpa

Ein beruflicher Neustart in der Pflege ist auch später im Leben möglich. Interessierte aus anderen Berufen können eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen oder ein Pflegestudium aufnehmen, sagt Vera Lux, Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) mit Sitz in Berlin.

Für den Wechsel ist allerdings Zeit nötig. Eine gelernte Bürokauffrau könne nicht kurzfristig als Pflegekraft arbeiten, erklärt Prof. Frank Weidner, Vorsitzender des geschäftsführenden Vorstands des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (DIP) in Köln.

Quereinstieg in die Pflege: Neue Ausbildung startet 2027

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Ein möglicher Einstieg führt über die Pflegefachassistenz. Dafür gibt es ab dem 1. Januar 2027 erstmals eine bundesweit einheitliche und generalistische Ausbildung.

Die Ausbildung dauert 18 Monate. Sie ersetzt die bisher 27 unterschiedlichen und stark zersplitterten landesrechtlichen Regelungen.

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Einsatz in vielen Bereichen möglich

Nach dem Abschluss können Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten bundesweit arbeiten. Einsatzmöglichkeiten gibt es etwa im Krankenhaus, in der Altenpflege oder bei ambulanten Diensten.

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Nach der Ausbildung zur Pflegefachassistenz ist zudem eine weitere Fachausbildung zur Pflegekraft möglich, sagt Weidner. Danach stehen auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern alle Karrierewege in der Pflege offen.

Quereinstieg in die Pflege: Branche bietet gute Perspektiven

Für den Berufswechsel spricht nach Einschätzung von Vera Lux auch die Entwicklung der Branche.

Die Gesundheitswirtschaft und die Pflege seien ein Wachstumsmarkt mit vielseitigen Möglichkeiten. (dpa/mp)