Schnell eine private Nachricht über die dienstliche E-Mail-Adresse verschicken? Ohne ausdrückliche Erlaubnis kann das eine Abmahnung nach sich ziehen – im Wiederholungsfall sogar eine Kündigung.

Die private Nutzung des dienstlichen Mail-Postfaches ist nur dann erlaubt, wenn sie explizit genehmigt wurde. Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Die dienstliche E-Mail-Adresse gehört für viele Beschäftigte zum Arbeitsalltag. Darüber laufen Nachrichten an Kunden und Kollegen sowie Anmeldungen bei beruflich genutzten Diensten.

Doch darf das Firmenpostfach auch für private Mails verwendet werden? Arbeitsrechtlerin Nathalie Oberthür gibt darauf eine klare Antwort.

Dienstliche E-Mail-Adresse privat nutzen: Erlaubnis ist entscheidend

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„Sofern die private Nutzung nicht explizit erlaubt ist, ist sie nicht gestattet“, sagt Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Grundsätzlich darf die dienstliche E-Mail-Adresse damit nur für berufliche Zwecke genutzt werden. Private Nachrichten sind erst dann erlaubt, wenn der Arbeitgeber dies ausdrücklich gestattet.

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Arbeitgeber darf kontrollieren

Ist die private Nutzung untersagt, darf der Arbeitgeber die Einhaltung dieser Regel in einem zumutbaren Rahmen kontrollieren.

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Stellt sich dabei heraus, dass ein Beschäftigter das Postfach trotzdem privat verwendet, kann das arbeitsrechtliche Folgen haben.

Dienstliche E-Mail-Adresse privat nutzen: Abmahnung und Kündigung möglich

Bei einem Verstoß kann zunächst eine Abmahnung ausgesprochen werden. Nutzt ein Arbeitnehmer die Firmenadresse danach erneut privat, kann im Wiederholungsfall sogar eine Kündigung drohen.

Anders sieht es aus, wenn der Arbeitgeber keine ausreichend klare Weisung erteilt hat.

Unklare Regeln schützen Beschäftigte

Wurde nicht eindeutig festgelegt, dass das dienstliche Postfach ausschließlich für die Arbeit bestimmt ist, darf ein Verstoß nach Angaben Oberthürs nicht sanktioniert werden.

Nathalie Oberthür ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. (dpa/mp)