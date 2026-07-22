Im Sommer wachsen viele Pflanzen rasant – und brauchen entsprechend Nährstoffe. Doch gerade bei Hitze kann Dünger mehr schaden als helfen. Entscheidend ist nicht nur die richtige Menge, sondern vor allem auch das Wetter. Worauf Hobbygärtner achten sollten.

Wichtigste Regel beim Düngen im Sommer: Nicht bei Hitze und nicht auf trockenen Boden. Christin Klose/dpa-tmn

Wie häufig Pflanzen im Garten, auf dem Balkon oder der Fensterbank gedüngt werden müssen, wissen viele Hobbygärtner. Doch dass nicht jedes Wetter geeignet ist, um Blumen, Stauden und Gemüse mit den Nährstoffen zu versorgen, die sie für ihr Wachstum brauchen, ist schon weniger Menschen bekannt.

So düngen Sie richtig und können sich später an prächtigen Blüten und reicher Ernte erfreuen.

Düngen ja – aber nicht bei großer Hitze

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Sonne, Temperaturen über 30 Grad und trockene Erde sind ein äußerst schlechter Zeitpunkt zum Düngen. Denn konzentrierter Dünger kann die Wurzeln zusätzlich belasten oder sogar schädigen. Außerdem nehmen Pflanzen bei großer Hitze und Trockenstress Nährstoffe schlechter auf.

Die wichtigste Regel lautet deshalb: Nie auf ausgetrockneten Boden düngen. Ist die Erde trocken, sollte zunächst gründlich gegossen werden. Erst anschließend kann gedüngt werden.

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Das ideale Wetter zum Düngen

Am besten eignet sich ein Tag mit gemäßigten Temperaturen. Bewölkter Himmel ist günstig – solange kein Starkregen angekündigt ist. Nach dem Düngen gemäß Packungsangabe gießen.

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Optimal sind:

bewölkte Tage

leicht feuchte Erde

Ungeeignet sind dagegen:

pralle Mittagssonne

starke Hitze

trockene Böden

der Zeitraum unmittelbar vor Starkregen, weil Nährstoffe ausgewaschen werden können

Wie häufig sollte im Sommer gedüngt werden?

Wie oft Pflanzen Dünger benötigen, hängt vor allem von der Pflanzenart und dem verwendeten Produkt ab.

Als Faustregeln gelten:

Balkonpflanzen mit üppiger Blüte benötigen häufig einmal pro Woche Flüssigdünger.

Gemüse mit hohem Nährstoffbedarf wie Tomaten, Gurken oder Zucchini wird oft wöchentlich versorgt. Der Bedarf hängt aber von Kultur, Standort, Gefäßgröße, Substrat und Düngerart ab.

Stauden und Gartenpflanzen kommen nach ausreichender Vordüngung im Sommer sogar oft ohne Dünger aus.

Zimmerpflanzen benötigen während der Wachstumsphase meist alle zwei bis vier Wochen Dünger. Hier sollte jedoch die Herstellerempfehlung beachtet werden.

Entscheidend sind dabei immer die Angaben auf der Verpackung. Eine höhere Dosierung sorgt nicht automatisch für schnelleres Wachstum – im Gegenteil.

Wie viel Dünger ist im Sommer richtig?

Beim Düngen gilt: Weniger ist oft mehr. Eine Überdüngung kann dazu führen, dass sich Salze im Boden anreichern. Die Folgen können braune Blattränder, welke Pflanzen oder Schäden an den Wurzeln sein.

Wer unsicher ist, fährt meist besser mit einer etwas geringeren Dosierung als mit einer zu hohen. Besonders Flüssigdünger lässt sich gut nach Herstellerangaben dosieren.

Organisch oder mineralisch?

Organische Dünger wie Kompost oder Hornspäne gelten als besonders schonend für Boden und Pflanzen. Sie geben Nährstoffe allerdings langsam ab und können daher nicht bei akutem Nährstoffmangel helfen. Mineralische Dünger wirken schneller, müssen dafür aber sorgfältiger dosiert werden.

Beim Düngen stellt sich die Frage: mineralisch oder organisch? Iordache Magdalena/Shotshop/picture alliance

Diese Fehler sollten Hobbygärtner beim Düngen im Sommer vermeiden

Zu den häufigsten Fehlern gehören:

Düngen bei praller Sonne

Dünger auf trockene Erde geben

die empfohlene Menge überschreiten

direkt vor Starkregen düngen

Generell gilt: Bei Hitze besser eine Düngepause einlegen

Gedüngt werden sollte nicht nach einer festen Temperaturgrenze, sondern nach dem Zustand der Pflanze und des Bodens. Stehen Pflanzen wegen großer Hitze oder Trockenheit unter Stress, ist eine Düngepause sinnvoll. Wasserlöslicher Dünger gehört zudem nicht auf völlig ausgetrocknete Erde: Den Boden zunächst anfeuchten und den Dünger anschließend genau nach Herstellerangabe ausbringen.

Günstig ist ein kühlerer, bedeckter Tag oder eine Tageszeit ohne intensive Sonne. Unmittelbar vor angekündigtem Starkregen sollte nicht gedüngt werden, da lösliche Nährstoffe weggespült oder aus dem Wurzelbereich verlagert werden können.