Pasta und Joghurt – klingt verrückt, oder? Doch die Kombi von Rezeptentwicklerin Doreen Hassek für heiße Tage passt zusammen und schmeckt mit Gurke, Kräutern und Pinienkernen überraschend frisch.

Gurkenspiralen geben der sommerlichen Joghurt-Pasta noch einen extra Frische-Kick. Doreen Hassek/dpa-tmn

Mit dem Anstieg der Temperaturen draußen, sinkt bei mir immer proportional die Lust, groß zu kochen. Und wenn es dann draußen richtig heiß ist, bleibt die Küche bestenfalls kalt und es kommt etwas Frisches, Kühles, Leckeres auf den Tisch. Deswegen verrate ich heute mein ultimatives Hitzeessen.

Wer denkt, Pasta und Joghurt würden nicht zueinanderpassen, der irrt und sollte es unbedingt mal ausprobieren. Diese Kombi klingt im ersten Moment ziemlich wild, aber das Geschmackserlebnis spricht eindeutig für sich.

In meinem Fall war die Familie begeistert und am Ende war die ganze große Schüssel aufgegessen. Was will man mehr?

Anzeige

Sommergericht Joghurt-Pasta: Zutaten für 4 Personen

500 g Spaghetti

1 Gurke

600 g Joghurt, min. 3,5 Prozent

Abrieb und Saft von einer Bio-Zitrone

3 Knoblauchzehen

30 g Pinienkerne

etwas Minze

etwas Basilikum

Salz und Pfeffer

Anzeige

Zubereitung

Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Nudeln nach Packungsanweisung al dente kochen.

Anzeige

In der Zwischenzeit die Gurke mit einem Spiralschneider in dünne Streifen schneiden und in eine große Schüssel geben. Den Knoblauch schälen, zur Gurke pressen, den Zitronenabrieb, den Saft und den Joghurt unterrühren.

Die Minze und das Basilikum waschen und grob hacken. Die Pinienkerne in einer Pfanne fettfrei anrösten.

Nun die Nudeln, zusammen mit den Kräutern unter die Gurken-Joghurt-Soße mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den gerösteten Pinienkernen servieren. Guten Appetit und einen wundervollen Sommer!