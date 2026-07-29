Kein Messer, kein Löffel – nur ein Strohhalm soll reichen, um eine Passionsfrucht zu genießen. Der Hack-Check zeigt allerdings: So einfach funktioniert der Trick nicht.

Kann man das Fruchtfleisch aus einer Passionsfrucht mit einem Strohhalm trinken? Christin Klose/dpa-tmn

Passionsfrüchte sind an heißen Sommertagen eine intensiv schmeckende Erfrischung. Wer an das Fruchtfleisch gelangen will, braucht normalerweise ein Messer und einen Löffel.

Auf Tiktok, Instagram und anderen Plattformen kursiert jedoch ein vermeintlich einfacherer Trick: Die Passionsfrucht soll sich direkt mit einem Strohhalm austrinken lassen.

So soll der Hack funktionieren

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Der Strohhalm wird an einer beliebigen Stelle der Frucht angesetzt und durch die Schale gestochen. Anschließend soll sich das Fruchtfleisch einfach durch den Halm aufsaugen lassen.

Der Trick verspricht damit eine schnelle Lösung ohne Schneiden und Auslöffeln. Doch nicht jeder Lifehack aus dem Netz hält, was er verspricht.

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Passionsfrucht mit Strohhalm genießen? Kerne blockieren den Halm

Im Praxistest fällt der Hack durch. Die Kerne bleiben im Strohhalm stecken, das Fruchtfleisch lässt sich kaum aufsaugen.

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Damit ist der Löffel am Ende deutlich praktischer. Die Passionsfrucht aufzuschneiden und auszulöffeln, bleibt die bessere Methode.

Passionsfrucht: So erkennen Sie reife Früchte

Reife Passionsfrüchte sind besonders saftig. Zu erkennen sind sie an ihrer leicht runzeligen Schale.

Ist die Frucht noch nicht reif, kann sie nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung bei Zimmertemperatur nachreifen. Wer nur den Saft verwenden möchte, kann das Fruchtfleisch durch ein Sieb streichen. So bleiben die Kerne zurück. (dpa/tmn)



