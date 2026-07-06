Oh Gott, wo ist mein Ausweis? Im Ausland stehen Reisende dann vor einem Problem. Doch es kann gelöst werden – das sind die wichtigsten Schritte.

Ohne Reisepass oder Ausweis kann es bei Grenzkontrollen zu großen Problemen kommen. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ob verloren oder geklaut: Wer im Urlaub plötzlich ohne Pass dasteht, sollte rasch handeln. Denn spätestens bei der Rückreise kann es sonst bei Grenzkontrollen zu großen Problemen kommen. Was ist zu tun?

Zuerst sollte man den Verlust bei der örtlichen Polizei melden – teilweise geht das auch online. Dann erhält man eine polizeiliche Verlustmeldung.

Ausweise mit Online-Funktion sollten gesperrt werden

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Diesen Nachweis braucht es einerseits, damit man bei der deutschen Auslandsvertretung überhaupt einen „Reiseausweis als Passersatz” bekommen kann. Andererseits sollte man die Verlustmeldung vorlegen können, wenn man später in Deutschland neue Dokumente beantragt. Zudem kann die Verlustmeldung bei möglichen Versicherungsfragen im Nachgang wichtig werden.

Wer einen Ausweis mit Online-Funktion hat, sollte diese Funktion umgehend sperren lassen. Das geht unter dem allgemeinen Sperrnotruf 0049 116 116 – wichtig ist, dass man für solche Fälle das Sperrkennwort aus dem PIN-Brief parat hat. Also lieber noch mal nachschauen vor der Abreise.

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Wo ist das Konsulat?

Zurück zum Problem im Urlaub: Ist der Reisepass weg, braucht es einen Ersatz. Den kann man in deutschen Konsulaten ausstellen lassen. Wo sich das nächste deutsche Konsulat oder eine Botschaft befindet, können Reisende auf der Website des Auswärtigen Amts herausfinden, unter www.auswaertiges-amt.de/de/reiseundsicherheit und dort „Deutsche Auslandsvertretungen in Ihrem Reiseland”.

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Für die Ausstellung der Ersatzpapiere ist es ratsam, wenn man vor seinem Urlaub Fotokopien der Ausweisdokumente angefertigt und diese an anderer Stelle platziert als die Pässe selbst, rät der ADAC. Ergänzend lohnt es sich auch, vorab Handyfotos von den Originaldokumenten zu machen.

Mit dem Ersatzausweis ist man auf der sicheren Seite

Mit solchen Belegen können die Ersatzpapiere womöglich sofort ausgestellt werden. Ansonsten dauert es länger, weil das zuständige deutsche Bürgeramt zur Identitätsprüfung eingeschaltet werden muss, informiert das Auswärtige Amt.

Dass eine Rückreise ohne Pass gelingt, darauf sollte man sich selbst in der EU nicht verlassen. Zwar kann bei Flügen die Verlustanzeige ggf. in Verbindung mit einer Kopie des verlorenen Passes als Nachweis ausreichen – doch das sollte man vorher unbedingt mit der Airline abstimmen. Auf der sicheren Seite ist man nur mit dem Ersatzausweis. (dpa/mp)