Das Kind schreit, schwitzt und hat einen rasenden Puls – lässt sich aber nicht beruhigen. Ein Nachtschreck wirkt dramatisch, ist in der Regel jedoch harmlos. Woran Eltern ihn erkennen und was ihn von einem Albtraum unterscheidet.

Nächtliches Aufschrecken: Der Nachtschreck tritt meist in den ersten Stunden nach dem Einschlafen auf und ist für Eltern oft beängstigender als für die betroffenen Kinder selbst. Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Albträume können Kinder und Erwachsene stark belasten. Sie werden häufig als bedrohlich erlebt, wirken teilweise noch am Tag nach und drücken auf die Stimmung. Anders ist das beim sogenannten „Pavor nocturnus“, auch bekannt als Nachtschreck.

Dabei schrecken Betroffene aus dem Tiefschlaf auf. „Die betroffene Person kann sich meist nur an einzelne bedrohliche Bilder erinnern, und wenn sie weiterschläft, ist das nächtliche Geschehen komplett aus dem Gedächtnis verschwunden“, sagt Professor Michael Schredl.

Der Schlafforscher leitet das Schlaflabor am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim.

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Nachtschreck bei Kindern tritt meist kurz nach dem Einschlafen auf

Besonders häufig kommt der Nachtschreck bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren vor. Nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) tritt er meist in den ersten zwei bis drei Stunden nach dem Einschlafen auf. Das Institut informiert darüber auf der Webseite „Kindergesundheit-info.de“.

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Betroffene Kinder schreien plötzlich panisch und weinen laut. Teilweise haben sie die Augen geöffnet, sind aber nicht richtig wach und auch nicht ansprechbar. Eltern finden ihr Kind möglicherweise schweißgebadet im Bett sitzend vor. Es atmet heftig und hat einen rasenden Puls.

Warum Beruhigen oft nichts bringt

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Die Situation macht vielen Müttern und Vätern Angst. Doch die gewohnten Beruhigungsversuche helfen bei einem Nachtschreck meist nicht. Sie können die Lage sogar verschlimmern.

Manche Kinder schlagen um sich oder stoßen ihre Eltern weg. Das kann passieren, wenn Mutter oder Vater versuchen, das Kind in den Arm zu nehmen oder anderweitig zu trösten.

Nach einigen Minuten ist der Spuk plötzlich vorbei. Das Kind schläft häufig schnell wieder ein, als wäre nichts passiert. Am nächsten Morgen kann es sich an das Geschehen nicht erinnern. Ein Nachtschreck sei „völlig harmlos und hat nichts mit Albträumen zu tun“, erklärt das BIÖG.

Nachtschreck bei Kindern kann durch Fieber oder Schlafmangel ausgelöst werden

Zu den möglichen Ursachen gehört eine familiäre Veranlagung. Auch Fieber oder Schlafmangel können einen Nachtschreck begünstigen. Das Gehirn des Kindes steckt in einer Art Zwischenzustand: Es ist weder richtig wach noch im Tiefschlaf. Das Nervensystem ist dabei übererregt. Eltern können in dieser Situation lediglich abwarten, bis sich das Kind wieder beruhigt hat. Wichtig ist, darauf zu achten, dass es sich währenddessen nicht verletzt.

Tritt der Nachtschreck besonders häufig auf oder wird er als stark belastend empfunden, sollten sich Eltern an die Kinderarztpraxis wenden. (dpa/mp)