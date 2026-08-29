Äpfel, Birnen, Pflaumen und mehr: Im September gibt es im Obstgarten viel zu tun. Doch nicht jede Frucht ist gleichzeitig erntereif – und auch Fallobst sollte regelmäßig eingesammelt werden.

Der September steht ganz im Zeichen der Obsternte. Silas Stein/dpa

Im September ist im Obstgarten Hochsaison. Sind die Früchte sortentypisch gefärbt, riechen angenehm und lösen sich leicht vom Ast, ist meist der richtige Zeitpunkt für die Ernte gekommen.

Der Industrieverband Agrar (IVA) rät dazu, jetzt regelmäßig durch den Garten zu gehen und möglichst an trockenen Tagen zu ernten.

Obsternte im September: So erkennt man reife Äpfel

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Viele Apfelsorten sind im September bereit für die Ernte. Reife Äpfel lassen sich leicht durch eine Drehbewegung vom Ast lösen.

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Auch erste heruntergefallene Früchte können darauf hindeuten, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Frisch gefallenes Obst eignet sich zwar nicht mehr zum Lagern, kann aber noch gut zu Saft oder Mus verarbeitet werden.

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Obsternte im September: Birnen lieber etwas früher pflücken

Birnen sollten eher früher vom Baum geholt werden und anschließend nachreifen. Bleiben sie zu lange hängen, können sie mehlig werden.

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Da Äpfel und Birnen nicht alle gleichzeitig reif sind, wird meist in zwei oder drei Durchgängen geerntet.

Obsternte im September: Pflaumen immer wieder kontrollieren

Bei Pflaumen ist die Reife noch ungleichmäßiger. Deshalb sollte man den Baum alle paar Tage kontrollieren.

Geerntet werden sollten nur Früchte, die bereits vollreif sind.

Obsternte im September: Auch Holunder, Quitten und Nüsse sind dran

Auch Holunder kann im September vielerorts geerntet werden. Sind die Beeren tiefschwarz, lassen sich die ganzen Dolden mit einer Gartenschere abschneiden.

Etwas später im Monat folgen häufig Quitten, späte Tafeltrauben sowie Hasel- und Walnüsse.

Obsternte im September: Fallobst besser nicht liegen lassen

Mit zunehmender Reife fallen Äpfel, Birnen und Pflaumen immer häufiger zu Boden. Dort können sie schimmeln, faulen oder von Schädlingen befallen werden.

Dadurch können sich Krankheiten leichter verbreiten. Zudem weist die „Aktion Tier“ darauf hin, dass überreifes Obst am Boden viele Wespen anzieht. Das kann insbesondere dann lästig werden, wenn man sich häufig im Garten aufhält oder dort arbeitet.

Fallobst sollte deshalb regelmäßig eingesammelt werden.

Obsternte im September: Wohin mit beschädigten Früchten?

Lässt sich nicht mehr alles verwerten, kann ein kleiner Teil des Fallobsts auf den Kompost oder an eine abgelegene Stelle im Garten gelegt werden. Dort dient es Vögeln und Krabbeltieren als Nahrung.

Der übrige Teil gehört in die Biotonne.

Obsternte im September: Auch Fruchtmumien müssen weg

Auch scheinbar vertrocknete Früchte, die noch am Baum hängen, sollten entfernt werden.

Bleiben sie über den Winter hängen, können sogenannte Fruchtmumien entstehen. Ursache ist ein Schimmelpilz, der im Frühjahr auch neue Früchte befallen kann.

Wer die alten Früchte entfernt, schützt damit seine Obstgehölze vor einer erneuten Infektion. (dpa/mp)