Luxusglas oder Discounterprodukt? Stiftung Warentest hat 18 Nuss-Nougat-Cremes geprüft. Zwei Aufstriche teilen sich den Testsieg – einer kostet fast zwölfmal so viel wie der andere.

Stiftung Warentest hat die besten Nuss-Nougat-Cremes gekürt. Platz 1 geht jedoch nicht an die bekannteste Marke. Antonio Gravante/picture alliance/Shotshop

Nuss-Nougat-Creme landet auf Brot und Brötchen, auf Pfann- oder Eierkuchen, auf Bananenscheiben – oder direkt auf dem Löffel. Welche Produkte besonders überzeugen, hat Stiftung Warentest geprüft.

Das Ergebnis: Von 18 getesteten Nuss-Nougat-Cremes erhielten zwölf die Note „gut“. Darunter waren auch vegane und Bio-Aufstriche. Vier Produkte schnitten „befriedigend“ ab, zwei nur „ausreichend“. Zu den Schlusslichtern gehört das einzige zuckerreduzierte Produkt im Test.

Nuss-Nougat-Creme im Test: Zwei Produkte holen die Note 2,0

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Ganz vorn liegen zwei sehr unterschiedliche Produkte mit der Gesamtnote 2,0. Einer der Testsieger kommt aus einer Schokoladenmanufaktur in Thüringen.

Die dunkle Haselnuss-Creme „Kräm – Herr Eichhorn pur“ von Goldhelm riecht und schmeckt nach Einschätzung der Tester insgesamt aromatisch und sehr kräftig nach Haselnuss. Dazu kommt eine deutliche Röstnote.

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Mehr als 50 Prozent des Aufstrichs bestehen aus Nüssen. Im sensorischen Urteil erhielt die Creme dafür die Traumnote 1,0.

Günstig ist dieser Genuss allerdings nicht: 100 Gramm kosten 5,94 Euro. Stiftung Warentest kürt das Produkt deshalb zum Genusstipp.

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Aldi-Creme ebenfalls Testsieger

Deutlich günstiger ist der zweite Testsieger. Die „Nusskati Nuss-Nougat-Creme“ von Aldi erreicht ebenfalls die Gesamtnote 2,0 und kostet nur 0,50 Euro pro 100 Gramm.

Der Aufstrich enthält 13 Prozent Haselnüsse. Die Tester beschreiben ihn als aromatisch. Besonders auffällig sei eine kräftige Kakaonote, „die an Bitterschokolade erinnert“, heißt es in der Ausgabe 9/2026.

Nutella wird Dritter

Der bekannteste Klassiker landet dahinter. Nutella kostet 0,84 Euro pro 100 Gramm und erreicht mit der Note 2,2 den dritten Platz. Ausschlaggebend für die etwas schlechtere Bewertung waren vor allem die Nährwerte.

Nuss-Nougat-Creme im Test: Diese Bio-Produkte überzeugen

Auch zwei Bio-Cremes heben die Tester hervor. Damit eine Nuss-Nougat-Creme als Bio-Produkt verkauft werden darf, müssen 95 Prozent der Zutaten ökologisch erzeugt sein.

Das betrifft neben Öl, Nüssen und Kakao auch Zucker und Milchpulver.

Die besten Bio-Cremes im Test sind „Nuss Nougat“ von Alnatura für 1 Euro pro 100 Gramm und die „Bio Cocoba Nuss Nougat Creme“ von Gepa für 1,25 Euro pro 100 Gramm. Beide werden von Stiftung Warentest als Umwelttipp genannt.

Nuss-Nougat-Creme im Test: Dafür gab es Punktabzug

Bei der ernährungsphysiologischen Qualität konnte kein Produkt besser als „befriedigend“ abschneiden. Häufig gab es in dieser Kategorie sogar nur ein „ausreichend“.

Für die Bewertung untersuchten die Tester jeweils eine Portion von 20 Gramm Nuss-Nougat-Creme auf 50 Gramm Mischbrot. Beurteilt wurden Brennwert, Zucker, Fett, Eiweiß und die Fettsäureverteilung anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Auch leichte geschmackliche Fehler führten zu Abzügen beim Genussurteil.

Kritisch bewerteten die Tester zudem eine kräftige Süße durch Zuckeraustauschstoffe. Besonders negativ fiel ein zu hoher Gehalt an Zuckeralkohol auf. Dieser könne bei empfindlichen Menschen abführend wirken, heißt es in der Auswertung.

Auch Mineralöl und falsche Angaben kosten Punkte

Bei einem Produkt wurden außerdem Mineralölbestandteile gefunden. Auch dafür gab es Abzüge.

Weitere Punktverluste drohten bei einem unklaren Aromastoff, bei zu viel Zucker oder falschen Angaben dazu. Auch Abweichungen zwischen deklarierten und tatsächlich gemessenen Zucker- oder Nussanteilen wirkten sich negativ auf die Bewertung aus. (dpa/mp)