Diese Nützlinge schützen Garten und Balkon ohne Chemie

Marienkäferlarven fressen Blattläuse, Nematoden (Fadenwürmer) helfen gegen Trauermückenlarven: Natürliche Helfer können im Garten, auf dem Balkon und sogar drinnen viel bewirken.

Wenn im Garten und auf dem Balkon alles zu wachsen beginnt, lassen auch Schädlinge meist nicht lange auf sich warten. Blattläuse, Spinnmilben und Co. können Pflanzen dann schnell zusetzen.

Wer Nützlinge gezielt fördert, muss jedoch oft deutlich weniger gegen die ungebetenen Gäste unternehmen. Das Grundprinzip: Natürliche Gegenspieler helfen dabei, Schädlinge in Schach zu halten.

Diese Tiere helfen im Garten

Der Industrieverband Agrar (IVA) nennt mehrere wichtige Nützlinge. Marienkäferlarven vertilgen große Mengen an Blattläusen. Auch Florfliegenlarven sind hilfreich. Sie bekämpfen Thripse, Spinnmilben und Blattläuse. Schwebfliegenlarven fressen ebenfalls vor allem Blattläuse. Raubwanzen und Laufkäfer helfen gegen verschiedene Schädlinge.

Nützlinge gegen Schädlinge: Nematoden gezielt einsetzen

Schon vor dem Sommer lassen sich gute Bedingungen schaffen, damit sich die Helfer natürlich ansiedeln. Zusätzlich gibt es im Fachhandel Nützlinge, die gezielt gegen bestimmte Schädlinge eingesetzt werden können.

Dazu zählen etwa Nematoden. Sie helfen gegen Engerlinge, Dickmaulrüssler oder Trauermückenlarven.

So siedeln sich Nützlinge dauerhaft an

Durch die richtige Gestaltung von Garten und Balkon lassen sich heimische Nützlinge dauerhaft ansiedeln. Entscheidend sind ein vielfältiges Nahrungsangebot und passende Rückzugsorte. Wer gezielt Blühpflanzen einsetzt, schafft wichtige Pollen- und Nektarquellen für ausgewachsene Nützlinge. Besonders geeignet sind ungefüllte Blüten von Kräutern wie Salbei, Dill und Fenchel.

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Auch Blumen wie Ringelblumen oder Kornblumen kommen infrage. Bei Stauden sollte man darauf achten, dass sie dicht wachsen und vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst blühen. So finden Nützlinge über die gesamte Saison hinweg Nahrung. Lücken lassen sich gut mit Bodendeckern schließen.

Heimische Pflanzen bevorzugen

Der IVA empfiehlt, am besten zu heimischen Pflanzenarten zu greifen. Beim Kauf neuer Pflanzen im Gartenfachhandel können Hinweise wie „insektenfreundlich“ ein erster Wegweiser sein.

Auch Balkon und Terrasse können Nützlinge anlocken. Dafür sollten Kästen dicht und blütenreich bepflanzt werden. Zusätzlich helfen Kräutertöpfe und kleine Insektenhotels. Wichtig ist außerdem, diese Bereiche möglichst nicht zu stören. An warmen Tagen freuen sich Nützlinge über eine kleine Erfrischung. Dafür kann man flache Wasserschalen aufstellen. Dabei sollten Landehilfen nicht fehlen. Geeignet sind etwa Steine oder Holzstücke.

Nützlinge gegen Schädlinge: Auch Zimmerpflanzen profitieren

Nützlinge können nicht nur draußen helfen. Wer im Sommer in Innenräumen mit Schädlingen an Zimmerpflanzen kämpft, kann sie auch dort gezielt einsetzen.

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Raubmilben, Nematoden oder Florfliegenlarven können bei der Bekämpfung helfen. Pflanzenschutzmittel sollten laut IVA erst dann zum Einsatz kommen, wenn manuelles Absammeln, Leimringe sowie Gelb- oder Blautafeln nicht mehr ausreichen. (dpa/mp)