Kindergarten, Theater, Sportverein oder sogar Cybersecurity: Beim Bundesfreiwilligendienst gibt es überraschend viele Einsatzmöglichkeiten. Wer mitmachen kann, wie viel Geld es gibt und was bei der Bewerbung wichtig ist.

Der BFD bietet Einsatzmöglichkeiten etwa in Kitas, Pflegeeinrichtungen, Sportvereinen, Theatern oder im Bereich Cybersecurity. Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Nach der Schule direkt in Ausbildung oder Studium starten? Nicht für alle ist das der richtige Weg. Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann helfen, sich beruflich zu orientieren, ein Arbeitsfeld kennenzulernen oder die Zeit bis zum nächsten Ausbildungsabschnitt sinnvoll zu nutzen.

Doch der Freiwilligendienst richtet sich längst nicht nur an junge Erwachsene. Auch Menschen, die sich beruflich neu orientieren oder nach ihrem Berufsleben ihre Erfahrung für die Gesellschaft einsetzen möchten, können teilnehmen.

Bundesfreiwilligendienst: Wer einen BFD machen kann

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Grundsätzlich kann einen Bundesfreiwilligendienst jeder machen, der die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat. Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art des Schulabschlusses spielen in der Regel keine Rolle, erklärt Diana Schulz vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Der Dienst bietet nach Angaben von Schulz die Chance, eigene Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Bestandteil ist die pädagogische Begleitung mit fachlicher Anleitung und Seminaren.

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Dabei sollen unter anderem soziale, ökologische und interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden. Zugleich soll das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl gestärkt werden.

Diese Vorteile kann ein BFD bringen

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Nach Abschluss des Dienstes erhalten Bundesfreiwillige ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit. Dieses können sie später bei Bewerbungen vorlegen.

Unter Umständen kann der BFD außerdem als Wartesemester oder Praktikum angerechnet werden. Ob das möglich ist, hängt von der jeweiligen Hochschule ab. Dort gibt es auch die entsprechenden Informationen.

Bundesfreiwillige bekommen zudem ein Taschengeld von derzeit maximal 676 Euro pro Monat. Bei den Sozialversicherungen wird der Dienst wie ein Ausbildungsverhältnis behandelt. Grundsätzlich kann auch weiterhin ein Anspruch auf Kindergeld bestehen.

So finden Interessierte eine Einsatzstelle

Wer einen Bundesfreiwilligendienst machen möchte, bewirbt sich direkt bei einer anerkannten Einsatzstelle. Einheitlich festgelegte Bewerbungsfristen gibt es nicht.

Geeignete Einsatzstellen können Interessierte über die Website des Bundesfreiwilligendienstes finden. Dort gibt es auch regionale Beraterinnen und Berater, die bei Fragen weiterhelfen.

Möglich ist ein Einsatz bundesweit in sozialen, kulturellen, ökologischen oder anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen. Dazu zählen etwa Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienste und Forstämter.

Auch Theater, Museen und Sportvereine kommen infrage. Selbst Einrichtungen aus den Bereichen Informationstechnik oder Cybersecurity können Einsatzstellen für einen BFD sein.

Bundesfreiwilligendienst: So lange dauert der Dienst

Ein Bundesfreiwilligendienst dauert mindestens sechs und in der Regel höchstens 18 Monate. In Ausnahmefällen sind bis zu 24 Monate möglich.

Üblich ist eine Dauer von zwölf Monaten. Der Bundesfreiwilligendienst kann außerdem in Teilzeit absolviert werden.