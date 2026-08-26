Narzisstische Führungskräfte gelten oft als schwierig. Doch bestimmte Eigenschaften können Mitarbeitende motivieren und sogar in Krisen Halt geben. Problematisch wird es an einem entscheidenden Punkt.

Der neue Kunde schlägt ein: Narzisstisch veranlagte Führungskräfte haben oft auch Eigenschaften, die im Berufsleben von Vorteil sein können. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Narzisstische Züge bei Führungskräften müssen nicht automatisch etwas Negatives sein. Darauf weist Iris Gauglitz hin, Professorin für Organisations- und Arbeitspsychologie an der Neoma Business School in Reims mit einem Forschungsschwerpunkt auf Narzissmus.

„Narzissmus kann auch positive Seiten haben“, sagt die Expertin. Entscheidend ist, wie sich die Eigenschaften einer Führungskraft im Arbeitsalltag zeigen.

Narzisstische Chefs können motivierend und inspirierend wirken

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Tritt eine Führungskraft sicher, überzeugend und charismatisch auf, kann das auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst motivierend und inspirierend wirken. Ein solches Auftreten kann außerdem dabei helfen, schnell das Interesse von Kunden oder Geschäftspartnern zu gewinnen.

„Das kann zum Beispiel im Vertrieb von Vorteil sein“, sagt Gauglitz. Auch in Krisenzeiten kann eine selbstsicher und überzeugend auftretende Führungskraft ihrem Team Halt geben.

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Wann es für Mitarbeitende kritisch wird

Problematisch wird Narzissmus laut Gauglitz, wenn Vorgesetzte wenig Empathie zeigen. Das kann sich etwa darin äußern, dass sie sich nicht um die Sorgen und Bedürfnisse ihres Teams kümmern.

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Kritisch ist es auch, wenn Chefinnen oder Chefs ihre Beschäftigten lediglich als Mittel für den eigenen Erfolg nutzen. Gleiches gilt, wenn sie die Verantwortung für Fehler wiederholt anderen zuschieben, statt sie bei sich selbst zu suchen.

In solchen Fällen sollten sich Beschäftigte zur Wehr setzen und der Führungskraft klare Grenzen aufzeigen. Unterstützung können sie dabei beispielsweise beim Betriebsrat suchen. (dpa/mp)