Vor der Sicherheitskontrolle wird es oft hektisch: Flüssigkeiten raus, Laptop in die Wanne, Taschen leer. Doch manches, was viele für verboten halten, darf tatsächlich mit ins Handgepäck.

Neue Technologien: An Kontrollspuren mit CT-Scannern wie in Berlin, Frankfurt oder München dürfen Flüssigkeiten bis zu zwei Liter im Handgepäck mitgeführt werden. Sebastian Gollnow/dpa

Schere, Feuerzeug, Wasserflasche: Darf das ins Handgepäck – oder nicht? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Viele Reisende werden vor der Sicherheitskontrolle hektisch. Schnell noch die Wasserflasche leer trinken. Und dann fällt auf: Die Nagelschere liegt im Rucksack statt im Koffer. Was nun?

Im Handgepäck erlaubt: Ein Feuerzeug pro Person darf mit

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Ein Feuerzeug pro Person ist erlaubt, sagt Sven Schmucker vom Flughafen Berlin Brandenburg. Er ist beim Hauptstadtflughafen Referent für operative Prozesse.

Auch Maniküre-Sets sind an der Sicherheitskontrolle grundsätzlich kein Problem. Bei der Nagelschere kommt es aber auf die Klingenlänge an. Sie darf sechs Zentimeter nicht überschreiten. Ist die Klinge länger, muss die Schere in den Koffer.

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Handgepäck: Diese Flüssigkeitsregeln gelten

Bei Wasserflaschen gelten die bekannten Regeln für Flüssigkeiten. Erlaubt sind normalerweise Behältnisse mit maximal 100 Millilitern. Diese müssen in einen wiederverschließbaren, transparenten Plastikbeutel. Der Beutel darf höchstens ein Liter Volumen haben.

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Es gibt aber Ausnahmen. An Kontrollspuren mit neuen CT-Anlagen können laut Schmucker auch größere Behältnisse mitgenommen werden. Dazu zählen auch Wasserflaschen.

Am Hauptstadtflughafen BER stehen diese leistungsfähigeren Anlagen bereits zum Teil. Dort sind Flüssigkeiten bis zu zwei Liter erlaubt. Sie müssen auch nicht in einem wiederverschließbaren Beutel transportiert werden. Kontrollspuren mit CT-Scannern gibt es in Deutschland unter anderem auch in Frankfurt und München.

Was ist im Handgepäck erlaubt? Vorher beim Flughafen informieren

Schmuckers Rat: Reisende sollten sich vor dem Abflug kurz über die Regeln und Gegebenheiten am jeweiligen Flughafen informieren. Am besten online. Auf ihren Websites bieten Flughäfen in der Regel gute Übersichten. Dort steht zum Beispiel auch, in welchen Terminals wie viele CT-Scanner im Einsatz sind.

Generell gilt bei Flüssigkeiten: Alles, was creme- oder schmierfähig ist, zählt dazu. Also zum Beispiel auch Marmelade als Urlaubsmitbringsel.

Babynahrung, Medikamente und diätetische Lebensmittel, die aus gesundheitlichen Gründen gebraucht werden, unterliegen nicht den strengen Mengenbeschränkungen für Flüssigkeiten.

Powerbanks dürfen nicht in den Koffer

Viele Passagiere kennen die Regeln für Powerbanks nicht. Dabei gibt es sie aus gutem Grund: In Flugzeugen kam es immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen durch Geräte, die in Brand geraten sind.

Powerbanks dürfen laut Schmucker eine Kapazität von 100 Wattstunden nicht überschreiten. Leistungsstärkere Modelle dürfen nicht einfach in den Koffer. Powerbanks dürfen grundsätzlich nur ins Handgepäck.

Einige Airlines schreiben außerdem vor, dass die mobilen Ersatzakkus während des Flugs beim Passagier bleiben müssen. Dann dürfen sie nicht in den Ablagefächern verstaut werden.

Analoge Filme vorher anmelden

Wer Filme für eine analoge Kamera im Handgepäck hat, sollte das bei der Einweisung vor der Sicherheitskontrolle sagen.

Die Filme werden möglicherweise separat kontrolliert. So soll verhindert werden, dass sie beim Durchleuchten beschädigt werden.

So geht es schneller durch die Kontrolle

Damit es an der Sicherheitskontrolle schneller geht, sollte das Handgepäck vorher clever gepackt werden, rät Schmucker. Laptops, Tablets und Flüssigkeiten liegen am besten so, dass man sie schnell greifen kann.

Sie müssen separat in die Wanne gelegt werden, sofern man nicht durch eine Kontrollspur mit CT-Scanner geht. Dort können Elektronik und Flüssigkeiten im Handgepäck bleiben.

Auch die Kleidung kann helfen. Schmucker rät zu bequemen Schuhen. Dann lassen sie sich schnell aus- und wieder anziehen, falls sie kontrolliert werden. Accessoires wie Sonnenbrillen, Basecaps oder Schals sollten am besten schon vorher in den Rucksack oder die Tasche. Gleiches gilt für alles, was in den Hosentaschen steckt.

Denn die Hosentaschen müssen leer sein. Wer das vorher erledigt, spart sich umständliche Fummelei am Kontrollpunkt – und kommt schneller durch die Sicherheitskontrolle. (dpa/mp)