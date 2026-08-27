Erotische Bilder oder Videos gegen Geld im Netz anbieten – das kann arbeitsrechtlich heikel werden. Ein Fachanwalt erklärt, wann der Arbeitgeber mitreden darf und wann nicht.

Nackt im Internet? Was Beschäftigte in ihrer Freizeit machen, geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an.

Das gilt laut Arbeitsrechtler Volker Görzel auch für erotische Bilder und Videos im Netz – allerdings nicht ohne Ausnahmen.

OnlyFans-Nebenjob: Wann der Arbeitgeber einschreiten darf

Anzeige

Grundsätzlich ist es nicht verboten, sich in seiner Freizeit unbekleidet im Internet zu zeigen. Das sagt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln und Mitglied im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA).

MOPO bei Google bevorzugen Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. → Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Das Privatleben der Beschäftigten sei zunächst ihre Sache. Anders könne es aussehen, „wenn man Rückschlüsse auf den Arbeitgeber ziehen kann“, erklärt Görzel.

Anzeige

Ruf des Arbeitgebers darf nicht leiden

Entscheidend ist im Streitfall vor allem die Frage, ob der Ruf des Arbeitgebers Schaden nehmen könnte. Relevant kann etwa sein, ob Beschäftigte viel Kontakt zu Kunden haben und von diesen auf entsprechenden Plattformen gefunden werden könnten.

Anzeige

Auch wer als bekanntes Gesicht öffentlich für eine Firma steht, muss mit einer anderen Bewertung rechnen.

Nebenjob: Geld verdienen muss angezeigt werden

Klar ist außerdem: Der Firmenlaptop darf nicht genutzt werden, um Nacktbilder zu erstellen oder zu verbreiten. Auch während der Arbeitszeit sind solche Aktivitäten tabu.

Wer mit den Inhalten Geld verdient, muss einen weiteren Punkt beachten. „Dann ist man im Bereich der Nebentätigkeit, die immer anzeigepflichtig ist“, sagt Görzel.

Wer also beispielsweise über Abo-Modelle oder Erotik-Plattformen Einnahmen erzielt, muss den Arbeitgeber darüber informieren. In der Regel müsse dieser die Nebentätigkeit genehmigen, erklärt der Fachanwalt – „es sei denn, seine Interessen werden dadurch berührt“. (dpa/mp)