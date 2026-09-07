Plötzlich soll es vom Innen- in den Außendienst gehen – doch nicht jede Versetzung müssen Beschäftigte einfach hinnehmen. Entscheidend ist, was im Arbeitsvertrag steht und wie stark sich die neue Tätigkeit verändert.

Ab zum neuen Arbeitsort? Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer nicht in jedem Fall um Zustimmung bitten. Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

Eine Versetzung kann Beschäftigte ziemlich überraschend treffen. Etwa dann, wenn der Chef plötzlich einen Wechsel vom Innen- in den Außendienst anordnet.

Doch darf der Arbeitgeber das einfach bestimmen? Das hängt vor allem davon ab, ob die neue Tätigkeit noch vom Arbeitsvertrag gedeckt ist.

Muss ich einer Versetzung zustimmen? Darauf kommt es an

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„Die Zustimmung des Arbeitnehmers ist nur dann erforderlich, wenn die Versetzung eine Veränderung der Qualität oder des Aufgabenbereiches außerhalb des Arbeitsvertrags beinhaltet“, erklärt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

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Ist die neue Tätigkeit von einer Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag gedeckt, bleibt die Vergütungsklasse gleich, und ist die neue Rolle zumutbar, fällt die Versetzung in der Regel unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Dann kann der Arbeitgeber die Versetzung grundsätzlich einseitig anordnen.

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Muss ich einer Versetzung zustimmen? Wann ein Ja nötig ist

Anders sieht es aus, wenn die neue Tätigkeit nicht mehr mit dem bisherigen Arbeitsvertrag vereinbar ist. Dann benötigt der Arbeitgeber die Zustimmung des Beschäftigten. Die Versetzung ist in diesem Fall wie eine Vertragsänderung zu behandeln.

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Das kann zum Beispiel bei einem Wechsel vom Innendienst in den Außendienst der Fall sein. Unterscheiden sich die Tätigkeiten deutlich voneinander, kann der Arbeitgeber einen solchen Schritt unter Umständen nicht allein bestimmen.

Betriebsrat muss beteiligt werden

Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, muss dieser bei bestimmten Versetzungen ebenfalls einbezogen werden. Das gilt grundsätzlich dann, wenn die Versetzung länger als vier Wochen dauern soll oder mit einer erheblichen Änderung der Arbeitsumstände verbunden ist.

Die Zustimmung des Betriebsrats ist dabei selbst dann erforderlich, wenn der betroffene Arbeitnehmer der Versetzung bereits zugestimmt hat.

Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln und Leiter des Fachausschusses Betriebsverfassungsrecht und Mitbestimmung im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA). (dpa/mp)