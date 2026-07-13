Gespinste im Mehl, Larven an der Zimmerdecke oder plötzlich Löcher im Lieblingspulli: Ein Mottenbefall kann sich lange unbemerkt ausbreiten. Eine Klebefalle allein reicht dann nicht. Mit diesem Schritt-für-Schritt-Plan finden Sie den Befallsherd und stoppen die Plage.

Erwachsene Kleidermotten sind nicht das Problem. Die Larven hingegen ernähren sich von keratinhaltigen, also tierischen Kleidungsstücken. picture alliance/blickwinkel/Frank Hecker

Kleine Falter flattern durch die Küche, im Mehl tauchen klebrige Fäden auf oder der Wollpullover hat plötzlich mehrere Löcher: Dann haben sich möglicherweise Motten in der Wohnung ausgebreitet.

Ein solcher Befall ist nicht automatisch ein Zeichen mangelnder Sauberkeit. Lebensmittelmotten werden häufig bereits mit befallenen Lebensmitteln oder Verpackungen eingeschleppt. Kleidermotten wiederum finden in dunklen, selten gestörten Schränken und in Textilien aus tierischen Fasern ideale Bedingungen.

Entscheidend ist, schnell und gründlich zu handeln. Nur die sichtbaren Falter zu fangen, löst das Problem nicht. Die eigentlichen Schäden richten nämlich die Larven an – und die können sich in Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Schrankritzen oder sogar am Übergang von Wand und Decke verstecken.

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Lebensmittelmotte oder Kleidermotte: Was ist der Unterschied?

Lebensmittelmotten halten sich vor allem in Küchen, Vorratskammern und in der Nähe von Tierfutter auf. Besonders gefährdet sind trockene Vorräte wie Mehl, Müsli, Reis, Nudeln, Nüsse, Gewürze, Tee, Schokolade, Trockenobst und Backzutaten.

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Typische Hinweise sind feine Gespinste, verklumpte Lebensmittel, Larven in einer Packung oder kleine Raupen, die an Wänden und Decken entlangkriechen. Die Larven können Verpackungen durchlöchern. Deshalb kann auch eine äußerlich geschlossene Packung befallen sein.

Kleidermotten bevorzugen dagegen Wolle und andere Materialien tierischen Ursprungs. Gefährdet sind unter anderem Wollpullover, Teppiche, Decken, Filz, Felle, Federn und Kleidungsstücke mit Wollanteil. Verantwortlich für die Löcher sind nicht die erwachsenen Falter, sondern deren Larven.

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Lebensmittelmotten entdeckt? Jetzt muss der ganze Schrank raus

Wer eine befallene Packung findet, sollte nicht nur dieses eine Produkt entsorgen. Zunächst muss der gesamte Vorratsschrank ausgeräumt werden.

Alle trockenen Lebensmittel sollten auf Gespinste, Larven, Eier, Fraßspuren und beschädigte Verpackungen untersucht werden. Auch Gewürze, Tee, Tierfutter und selten benutzte Backzutaten nicht vergessen.

Befallene Lebensmittel sind nicht mehr zum Verzehr geeignet. Sie sollten in einem luftdicht verschlossenen Beutel entsorgt und schleunigst aus der Wohnung gebracht werden. Um zu verhindern, dass sich die Schädlinge aus dem Abfall weiterverbreiten, können die fest verpackten Lebensmittel vor der Entsorgung ein bis zwei Tage eingefroren werden. Wichtig ist dabei: Durch das Einfrieren werden die Lebensmittel nicht wieder genießbar.

Schrankritzen nicht vergessen – dort lauern die Larven

Nach dem Ausräumen beginnt der wichtigste Teil der Bekämpfung. Sämtliche Schrankflächen, Fugen, Scharniere und Bohrlöcher für Einlegeböden müssen gründlich ausgesaugt werden.

Danach sollten die Flächen mit Essigwasser ausgewischt und vollständig getrocknet werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt, schlecht erreichbare Ritzen vorsichtig mit einem Föhn zu erwärmen. Dabei sollte der Föhn ständig bewegt und auf ausreichenden Abstand zu empfindlichen oder leicht entzündlichen Materialien geachtet werden.

Befallene Lebensmittel? Dann hilft nur noch wegwerfen. Thomas Heitz/picture alliance/imageBROKER

Auch die Umgebung kontrollieren: Lebensmittelmottenlarven verlassen ihre Nahrungsquelle häufig und verpuppen sich in Schrankecken, Wandritzen oder am Übergang zwischen Wand und Zimmerdecke.

Staubsaugerbeutel und aufgesaugten Schmutz anschließend verschlossen außerhalb der Wohnung entsorgen. Beutellose Geräte sollten unmittelbar danach geleert und gereinigt werden.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Schränke und Vorräte anschließend möglichst alle zwei bis drei Tage erneut zu kontrollieren.

So behandeln Sie Kleidung bei Mottenbefall

Bei Kleidermotten müssen alle gefährdeten Textilien aus dem betroffenen Schrank genommen werden. Nicht nur Stücke mit sichtbaren Löchern kontrollieren, sondern auch Wollschals, Mützen, Decken, Teppiche, Polster, Filz und selten getragene Kleidung.

Nicht mehr verwendbare, stark zerstörte Textilien sollten in einer verschlossenen Tüte über den Hausmüll entsorgt werden. Wertvolle Stücke müssen nicht automatisch weg: Sie können je nach Material professionell gereinigt oder fachgerecht behandelt werden.

Die übrigen Textilien sollten entsprechend dem Pflegeetikett gereinigt, ausgeklopft oder abgesaugt werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt außerdem, die gereinigten Stücke ausgebreitet und unter mehrmaligem Wenden dem Sonnenlicht auszusetzen.

Geeignete Textilien können zudem für mindestens 36 Stunden bei mindestens minus 19 Grad eingefroren werden. Eine einmalige Behandlung reicht jedoch nicht sicher aus: Das Umweltbundesamt rät dazu, das Einfrieren über mehrere Wochen zu wiederholen.

Motten: Auch der Kleiderschrank braucht eine Grundreinigung

Der leere Kleiderschrank muss komplett ausgesaugt werden. Besonders gründlich sollten Fugen, Ritzen, Fußleisten und die Bereiche unter oder hinter Möbeln gereinigt werden.

Anschließend die Flächen mit Essigwasser auswischen und gut trocknen lassen. Haare, Staub, Federn und Wollflusen sollten vollständig entfernt werden, da auch sie den Larven als Nahrung dienen können.

Bereits behandelte Kleidung sollte während der Bekämpfung in dicht schließenden Boxen oder geeigneten Kleidersäcken aufbewahrt werden.

Mottenfallen allein reichen nicht

Pheromonfallen locken paarungsbereite Mottenmännchen auf eine Klebefläche. Sie eignen sich vor allem dazu, einen Befall zu erkennen, den Schwerpunkt zu lokalisieren und später den Erfolg der Bekämpfung zu kontrollieren.

Eine Falle allein beseitigt die Plage jedoch nicht. Eier und Larven werden von ihr nicht erfasst, und nicht jedes männliche Tier landet auf der Klebefläche. Das Umweltbundesamt empfiehlt deshalb eine Kombination aus Reinigung, Behandlung der betroffenen Vorräte oder Textilien und anschließender Kontrolle mit Fallen.

Beim Kauf unbedingt darauf achten, dass die Falle für die richtige Mottenart bestimmt ist. Fallen gegen Kleidermotten helfen nicht automatisch gegen Lebensmittelmotten.

Helfen Schlupfwespen wirklich gegen Motten?

Schlupfwespen sind winzige natürliche Gegenspieler der Motten. Bestimmte Arten legen ihre Eier in Motteneier und unterbrechen dadurch deren Entwicklung.

Die Nützlinge sind für Menschen und Haustiere weder gefährlich noch lästig. Sind keine Motteneier mehr vorhanden, verschwinden auch die Schlupfwespen.

Die Schlupfwespen-Kärtchen müssen allerdings passend zur Mottenart ausgewählt und über einen längeren Zeitraum mehrfach erneuert werden. Je nach Mottenart und Produkt kann die Behandlung mehrere Wochen oder Monate dauern. Die Gebrauchsanweisung muss deshalb genau eingehalten werden.

Lavendel, Zedernholz und Motten-Sprays: Was bringen sie?

Lavendel, Zedernholz oder Pfefferminze können Motten möglicherweise abschrecken. Einen bestehenden Befall mit Eiern und Larven beseitigen diese Hausmittel aber nicht zuverlässig.

In der Küche sollten stark riechende ätherische Öle sowieso nur mit Vorsicht verwendet werden. Nach Angaben der Verbraucherzentrale kann sich ihr intensiver Geruch auf Lebensmittel übertragen.

Von großflächig eingesetzten Insektensprays und Elektroverdampfern raten Verbraucherzentrale und Umweltbundesamt ab. In den meisten Haushalten reicht eine Kombination aus gründlicher Reinigung, sicherer Lagerung, Kontrolle und biologischen Maßnahmen aus.

So verhindern Sie einen neuen Mottenbefall

Trockene Lebensmittel sollten bereits nach dem Einkauf auf beschädigte Verpackungen, Gespinste und Larven kontrolliert werden. Anschließend gehören sie in dicht schließende Gefäße aus Glas, Keramik oder stabilem Kunststoff.

Große Vorräte besser vermeiden und Schränke regelmäßig kontrollieren. Tierfutter sollte genauso geschützt gelagert werden wie Lebensmittel.

Wollkleidung möglichst nur gereinigt einlagern. Selten benutzte Stücke können in geschlossenen Kleidersäcken oder Boxen aufbewahrt werden. Regelmäßiges Lüften, Ausschütteln, Absaugen und Bewegen der Textilien erschwert es Kleidermotten zusätzlich, sich unbemerkt auszubreiten.

Tauchen trotz aller Maßnahmen über längere Zeit immer wieder Motten auf, befindet sich möglicherweise ein übersehener Befallsherd hinter Möbeln, unter Teppichen oder in baulichen Hohlräumen. Dann empfiehlt das Umweltbundesamt, einen sachkundigen Schädlingsbekämpfer einzuschalten.