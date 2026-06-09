Hummeln und Wildbienen brauchen Nahrung, Nistplätze und Schutz. Wer den Garten richtig bepflanzt, seltener mäht und nicht jede Ecke aufräumt, kann schon mit einfachen Mitteln viel für die wichtigen Bestäuber tun.

Eine Hummel fliegt auf der Suche nach Nektar eine Mohnblume an. Federico Gambarini

Sie brummen durch die Beete, verschwinden in Blütenkelchen, bestäuben Obstbäume, Beerensträucher und Kräuter: Hummeln und Wildbienen gehören zu den wichtigsten Helfern im Garten. Doch viele finden immer weniger Nahrung und Nistplätze. Die gute Nachricht: Schon mit einfachen Mitteln lässt sich der eigene Garten deutlich insektenfreundlicher machen.

Entscheidend sind drei Dinge: Blüten, Nistplätze und möglichst wenig Gift. Wer seinen Garten nicht zu ordentlich hält, hilft oft mehr als mit teuren Spezialprodukten.

Hummeln und Wildbienen vom Frühjahr bis Herbst Blüten anbieten

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Hummeln und Wildbienen brauchen über viele Monate Nahrung. Besonders wichtig ist das Frühjahr. Dann suchen Hummelköniginnen nach dem Winter schnell Pollen und Nektar. Wer Frühblüher pflanzt, hilft ihnen beim Start in die Saison.

Gut sind etwa Krokusse, Schneeglanz, Traubenhyazinthen, Lungenkraut, Weiden, Obstbäume und Beerensträucher. Später folgen Salbei, Flockenblumen, Natternkopf, Klee, Glockenblumen, Dost, Thymian, Lavendel, Wilde Möhre und Herbstastern.

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Wichtig: Viele stark gefüllte Blüten sehen schön aus, bieten Insekten aber kaum Nahrung. Besser sind ungefüllte Blüten, heimische Wildstauden und Kräuter, die blühen dürfen.

Den Rasen nicht überall kurz mähen

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Ein perfekt gestutzter Rasen ist für Wildbienen und Hummeln fast wertlos. Wer helfen will, mäht seltener – oder lässt wenigstens einzelne Bereiche stehen. Schon kleine Blühinseln können viel bringen.

Klee, Gänseblümchen, Braunelle, Löwenzahn oder Hornklee liefern Nahrung. Praktisch ist ein Kompromiss: Wege und Sitzbereiche bleiben kurz, andere Flächen dürfen länger wachsen. So wirkt der Garten nicht verwildert, bietet aber trotzdem Lebensraum.

Offene Bodenstellen für Wildbienen zulassen

Nicht alle Wildbienen ziehen in ein Insektenhotel. Ein großer Teil nistet im Boden. Deshalb sind sonnige, offene Stellen mit sandigem oder lehmigem Boden besonders wichtig.

Wer helfen will, kann kleine Sandflächen, lockere Beetkanten oder offene Bodenstellen stehen lassen. Wichtig ist, diese Bereiche nicht ständig zu hacken, zu mulchen oder zu bepflanzen. Für viele Wildbienen sind solche unscheinbaren Stellen wertvoller als jedes Deko-Insektenhotel.

Nisthilfen richtig auswählen

Gute Nisthilfen können sinnvoll sein – aber nur, wenn sie richtig gebaut sind. Wichtig sind saubere, glatte Bohrlöcher, Schilf- oder Bambusröhrchen ohne ausgefranste Kanten und ein sonniger, trockener Standort. Die Nisthilfe sollte fest angebracht sein und vor Regen geschützt hängen.

Viele gekaufte Insektenhotels sehen zwar hübsch aus, helfen aber wenig. Füllungen mit Stroh, Zapfen oder Holzschnitzeln sind für Wildbienen meist ungeeignet. Besser sind Röhren mit unterschiedlichen Durchmessern und sauberen Eingängen.

Eine europäische Obstbaum-Mauerbiene an einem Insektenhotel. picture alliance/CHROMORANGE/Hans-Joachim Schneider

Hummeln und Wildbienen lieben wilde Ecken

Ein insektenfreundlicher Garten braucht nicht überall Ordnung. Totholz, alte Stängel, Brombeerranken, Trockenmauern, Reisighaufen und Laub unter Hecken bieten Nist- und Überwinterungsplätze.

Deshalb sollte im Herbst nicht alles radikal zurückgeschnitten werden. Viele Insekten überwintern in Pflanzenstängeln, im Laub oder am Boden. Wer Stauden erst im Frühjahr zurückschneidet, lässt ihnen wichtige Winterquartiere.

Kräuter blühen lassen

Kräuter sind für Menschen nützlich – und für Hummeln und Wildbienen oft ein Fest. Thymian, Oregano, Schnittlauch, Salbei, Borretsch, Minze und Zitronenmelisse werden besonders gern angeflogen, wenn sie blühen.

Deshalb nicht alles sofort abernten. Ein Teil der Kräuter darf stehenbleiben und Blüten bilden. Das sieht schön aus und bringt zusätzliches Leben ins Beet.

Ganz wichtig: auf Pestizide verzichten

In einem Garten für Hummeln und Wildbienen sollten chemische Insektizide tabu sein. Sie treffen nicht nur Schädlinge, sondern können auch nützliche Insekten gefährden.

Besser ist ein naturnaher Garten mit vielen Pflanzenarten, Nützlingen und widerstandsfähigen Strukturen. Marienkäfer, Florfliegen, Vögel und andere Tiere helfen dabei, Schädlinge auf natürliche Weise im Gleichgewicht zu halten.

Hummeln und Wildbienen Wasser anbieten – aber sicher

Auch Insekten brauchen Wasser, besonders an heißen Tagen. Eine flache Schale reicht schon aus. Wichtig sind Steine, Moos oder Korkstücke als Landeplätze, damit Hummeln und Bienen nicht ertrinken.

Das Wasser sollte regelmäßig gewechselt werden. So bleibt die Tränke sauber und wird nicht zur Brutstätte für Mücken.

Nicht alles im Herbst wegräumen

Viele Gartenbesitzer räumen im Herbst gründlich auf. Für Insekten ist das oft schlecht. Abgeschnittene Stängel, Laub, Totholz und wilde Ecken sind wichtige Winterquartiere.

Besser: Stauden über den Winter stehen lassen, Laub unter Hecken liegen lassen und erst im Frühjahr vorsichtig aufräumen. Wer nicht alles gleichzeitig entfernt, gibt überwinternden Insekten eine Chance.