Maulwurf im Garten: Was erlaubt ist – und was richtig teuer werden kann

Er ist klein, fast blind – und kann einen gepflegten Rasen innerhalb weniger Nächte in eine Hügellandschaft verwandeln: der Maulwurf. Viele Gartenbesitzer ärgern sich über die dunklen Erdhaufen zwischen Beeten, Terrasse und Rasenkante. Sie möchten den Maulwurf vertreiben. Doch wer jetzt zu radikalen Mitteln greift, riskiert Ärger.

Denn der Maulwurf steht in Deutschland unter besonderem Schutz. Er darf nicht getötet, verletzt oder gefangen werden. Auch seine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen nicht einfach zerstört werden. Gift, Fallen, Abgase, Benzin, Karbid oder das Fluten der Gänge sind deshalb tabu.

Erlaubt ist nur, den Maulwurf schonend zu vertreiben – Fachleute sprechen von Vergrämung. Das bedeutet: Das Tier soll den Garten mehr oder weniger freiwillig verlassen, ohne verletzt zu werden.

Maulwürfe sind eigentlich sehr nützlich

Die gute Nachricht: Oft reicht schon Geduld. Maulwürfe leben meist allein in ihrem Gangsystem. Viele Gärten werden also nicht von einer ganzen Kolonie umgepflügt, sondern von einem einzelnen Tier. Außerdem ist der Maulwurf kein Schädling. Er frisst keine Pflanzenwurzeln, sondern vor allem Insekten, Larven, Schnecken und Würmer. Seine Gänge lockern zudem den Boden und verbessern die Durchlüftung.

Trotzdem können die Haufen stören – besonders auf Rasenflächen. Wer sie beseitigen will, sollte die Erde einfach mit einer Harke verteilen oder für Beete und Blumenkästen nutzen. Die lockere Maulwurfserde eignet sich oft gut als Pflanzerde.

Maulwurf vertreiben: Bitte auf die sanfte Tour!

Wer den Maulwurf allerdings loswerden will, kann es mit Gerüchen versuchen. Maulwürfe haben einen empfindlichen Geruchssinn. Hausmittel wie Knoblauchwasser, Molke, Buttermilch oder Pflanzenjauchen werden häufig eingesetzt. Wichtig: Die Mittel dürfen nicht ätzend, giftig oder gefährlich für das Tier, andere Tiere oder das Grundwasser sein. Kleine Mengen werden in geöffnete Gänge gegeben, danach wird der Gang wieder locker verschlossen. Das sollte regelmäßig wiederholt werden, damit der Maulwurf sich gestört fühlt und abwandert.

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Auch Lärm und Erschütterungen können helfen. In den Boden gesteckte Metallstangen, an denen regelmäßig gerüttelt wird, klappernde Windräder oder spezielle Maulwurfschreck-Geräte sollen Vibrationen in den Boden übertragen. Der Erfolg ist nicht garantiert, kann aber funktionieren – vor allem, wenn die Störung über längere Zeit und an mehreren Stellen auftritt.

Maulwurf vertreiben: Wer den Garten häufig nutzt, stört das Tier

Noch einfacher: den Garten häufig nutzen. Kinder, spielende Hunde, regelmäßiges Rasenmähen und Bewegung auf der Fläche können Maulwürfe stören. Wer nur selten in den Garten geht, bietet dem Tier dagegen oft perfekte Ruhe.

Vorbeugen lässt sich ebenfalls. Bei neu angelegten Rasenflächen oder Hochbeeten können engmaschige Drahtgitter oder spezielle Maulwurfsperren helfen. Sie werden unter der Rasenfläche oder seitlich im Boden eingebaut und verhindern, dass der Maulwurf in bestimmte Bereiche vordringt. Nachträglich ist das aufwendig, bei einer Neuanlage aber sinnvoll.

Lebendfallen? Lieber nicht!

Von Lebendfallen ist abzuraten. Auch wenn sie harmlos klingen, können sie für Maulwürfe gefährlich werden. Die Tiere haben einen hohen Stoffwechsel und überleben Stress, Hunger oder falsche Behandlung oft nicht lange. Ohne Ausnahmegenehmigung sind Fangaktionen ohnehin rechtlich problematisch.

Maulwurf auf keinen Fall töten!

Finger weg auch von drastischen Internet-Tipps. Wer Wasser in die Gänge laufen lässt, Abgase einleitet, Gift auslegt oder Fallen aufstellt, handelt nicht nur tierschutzwidrig, sondern kann sich auch ein Bußgeld einhandeln. Je nach Bundesland können Verstöße sehr teuer werden.

Am sichersten ist daher diese Reihenfolge: Erst die Hügel abtragen und die Erde nutzen. Dann sanfte Gerüche oder Vibrationen einsetzen. Bei Neuanlagen Sperren einbauen. Und wenn der Maulwurf an besonders sensiblen Stellen auftaucht – etwa an Böschungen, Deichen oder sicherheitsrelevanten Anlagen – die zuständige Naturschutzbehörde einschalten.

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Für normale Gärten gilt: Der Maulwurf darf nerven, aber nicht bekämpft werden. Legal ist nur, ihn so zu stören, dass er sich einen ruhigeren Ort sucht. Im Zweifelsfall wartet man einfach ab. Denn der Maulwurf zieht in der Regel ganz von allein weiter, wenn er im Erdreich kein Futter mehr findet.