Mit zunehmendem Alter kann es schwieriger werden, einen Kredit von einem Geldinstitut zu bekommen. Was Betroffene dann unternehmen können, um ihr Ziel zu erreichen.

Auch im Alter liquide: Wenn es mit dem Kredit hakt, können Tricks helfen. Christin Klose/dpa-tmn

Der altersgerechte Umbau des Eigenheims steht an oder etwa der Kauf eines neuen Fahrzeugs. Bei solchen oder anderen großen Vorhaben kann ein Darlehen notwendig werden. Doch immer wieder kommt es vor, dass Geldinstitute sich damit schwertun, Menschen im Alter von über 55 Jahren ein Darlehen zu gewähren. Der Grund? „Banken wollen auf Nummer sicher gehen, dass Ältere Kredite möglichst zu Lebzeiten zurückzahlen, um das Ausfallrisiko zu minimieren“, sagt Markus Latta vom Verbraucherservice Bayern.

Zwar geht nach dem Tod des Kreditnehmers oder der Kreditnehmerin das Darlehen automatisch auf die Erben über. Bilden diese eine Erbengemeinschaft, sind langwierige Streitigkeiten über den Nachlass aber nicht ausgeschlossen. In dieser Phase kann es vorkommen, dass Zins- und Tilgungszahlungen an die Bank ins Stocken geraten. Das wollen Geldinstitute ausschließen.

Der Ruhestand als unkalkulierbarer Faktor

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Hinzu kommt: Steht die Person, die das Darlehen anfragt, unmittelbar vor dem Ruhestand oder ist sie bereits im Ruhestand, sind Banken ebenfalls skeptisch. „Der Ruhestand ist für viele Banken ein unkalkulierbarer Faktor“, so Latta. Die monatlichen Bezüge bei Ruheständlerinnen und Ruheständlern seien häufig geringer als noch zu Berufszeiten.

Zudem steige mit zunehmendem Alter das Pflegerisiko. Im Pflegefall schnellen zumeist die monatlichen Ausgaben in die Höhe. Da die gesetzliche Pflegeversicherung in der Regel nur für einen Teil der Kosten aufkommt, müssen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer viel für die Pflege aus eigener Tasche zahlen. Dann kann es möglicherweise zu Zahlungsausfällen an die Bank kommen.

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Aussichtslos ist es aber nicht, dass Ältere an einen Kredit kommen. So gehen Menschen im Alter von 55+ am besten vor:

Tipp 1: Schufa-Auskunft einholen

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Wenn Ältere erwägen, einen Kredit aufzunehmen, sollten sie als Erstes eine Schufa-Auskunft einholen, rät Markus Latta. So können sie die eigene Bonität prüfen, Fehler bei den gespeicherten Daten aufdecken und so unnötige Kreditablehnungen vermeiden.

Tipp 2: Kreditwunsch mit der Hausbank besprechen

„Anlaufstelle für Ältere, die sich für einen Kredit interessieren, sollte möglichst die Hausbank sein“, sagt Jörg Buschan, Syndikusrechtsanwalt und Experte für Kreditrecht beim Bundesverband deutscher Banken. Schließlich kennt die Hausbank die finanzielle Situation eines Kunden bereits und kann ihn oder sie entsprechend beraten.

Aus Sicht von Buschan gibt es auch für Ältere realistische Chancen, an ein Darlehen zu kommen. „Entscheidend ist immer die Kreditwürdigkeit im Einzelfall“, so der Kreditrechtsexperte. Bei einem stabilen Einkommen, ob nun Gehalt oder Rente, sowie vorhandenen Vermögenswerten – wie beispielsweise einer Immobilie – gebe es keinen Grund, einer älteren Person ein Darlehen zu verweigern.

Tipp 3: Mehrere Angebote miteinander vergleichen

Doch die Hausbank sollte nicht die einzige Anlaufstelle bleiben. Jörg Buschan empfiehlt, auch Angebote von anderen Geldinstituten einzuholen. So können Ältere im Idealfall herausfinden, welche Bank die für sie günstigeren Konditionen hat.

Tipp 4: Möglichst kurze Laufzeiten und hohe Tilgungsraten anbieten

Wer als älterer Mensch mit einer Bank über einen Kredit verhandelt, sollte von sich aus möglichst kurze Laufzeiten und hohe Tilgungsraten anbieten. Damit steigen laut Markus Latta oft die Chancen für eine Kreditzusage – vorausgesetzt, bei dem Kreditnehmenden sind neben einem stabilen Einkommen auch Vermögenswerte oder Bürgschaften kreditwürdiger Drittpersonen vorhanden.

Tipp 5: Kreditmakler kontaktieren

Zeichnet sich ab, dass die Suche nach einer kreditgebenden Bank schwierig ist, können sich Ältere auch an Kreditmaklerinnen und -makler wenden. „Solche Makler arbeiten mit Banken zusammen und bringen Kreditsuchende und Kreditgebende gezielt zusammen“, sagt Markus Latta. Häufig fänden Kreditmakler auch für schwierigere Fälle Lösungen mit attraktiven Konditionen.

„Für Suchende fallen keine Kosten an“, so Latta. Kreditmakler bekommen bei erfolgreicher Vermittlung von den Banken eine Provision.

Tipp 6: Vorsicht bei Restschuldversicherungen

Eine Restschuldversicherung soll Darlehensraten bei Tod, unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit weiterzahlen. „Der gleichzeitige Abschluss von Krediten und Restschuldversicherungen ist seit Anfang 2025 unzulässig“, sagt Buschan. Es gibt eine gesetzlich verpflichtende Wartefrist von sieben Tagen zwischen der Kreditvergabe und dem Abschluss der Police. Damit sollen Verbraucherinnen und Verbraucher vor unüberlegten Abschlüssen geschützt sein. Zudem gilt nach Versicherungsabschluss ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Verbraucherschützer Latta sieht Restschuldversicherungen kritisch. Sie seien teuer und oft enthielten die Verträge Altersgrenzen. „Kreditnehmende sollten prüfen, ob ihre Restschuld nicht bereits anderweitig ausreichend abgesichert ist“, so Latta. Dazu können neben einer bestehenden Risikolebensversicherung auch Sparverträge dienen.

Tipp 7: Bei Verdacht auf Altersdiskriminierung wehren

Wer es im Alter von 55+ erlebt, dass eine Bank einen Kredit trotz ausreichendem Einkommen und ausreichender Sicherheit ablehnt, vermutet womöglich Altersdiskriminierung als Motiv. Betroffene mit einem solchen Verdacht können sich wehren. „Eine erste Anlaufstelle ist die Beschwerdestelle der jeweiligen Bank“, sagt Buschan.

Für private Banken gibt es zudem darüber hinaus den Bankenombudsmann als unabhängige Schlichtungsstelle, bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken die Schlichtungsstelle beim zuständigen Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie für Sparkassen und Landesbanken die Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband.

Auch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt es eine Beschwerdestelle. Weitere Ansprechpartner bei einem Verdacht auf Altersdiskriminierung können sein: