Ausgerechnet in den Ferien krank werden – ärgerlicher geht es kaum. Doch wer tatsächlich arbeitsunfähig ist und einige Regeln beachtet, kann sich die betroffenen Urlaubstage zurückholen. Selbst eine Reise trotz Krankschreibung ist nicht grundsätzlich verboten.

Krank im Urlaub? Wer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat, kann sich die Urlaubstage zurückholen. Michael Bihlmayer/picture alliance/CHROMORANGE

Krankheitstage müssen nicht automatisch zu verlorenen Urlaubstagen werden. Wer während seines Urlaubs arbeitsunfähig erkrankt, kann die entsprechenden Tage später erneut nehmen.

Entscheidend ist allerdings der Nachweis. Fachanwalt für Arbeitsrecht Volker Görzel vom Verband deutscher ArbeitsrechtsAnwälte (VDAA) erklärt, welche Regeln Beschäftigte beachten müssen.

Krank im Urlaub: Kranksein allein reicht nicht

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Grundsätzlich gilt: Wer während seines Urlaubs arbeitsunfähig erkrankt, verliert die betroffenen Urlaubstage nicht. Dafür reicht es aber nicht, lediglich krank zu sein.

Die Arbeitsunfähigkeit muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Entscheidend ist also, dass ein Arzt bestätigt, dass der Beschäftigte tatsächlich nicht arbeitsfähig ist.

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So weisen Beschäftigte die Arbeitsunfähigkeit nach

Bei gesetzlich Versicherten dient die ärztlich ausgestellte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) als Nachweis. Trotz Urlaub müssen Arbeitnehmer ihren Betrieb unverzüglich darüber informieren, dass sie arbeitsunfähig sind.

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Außerdem müssen sie mitteilen, wie lange die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich dauern wird.

Krank im Urlaub: Diese Regeln gelten im Ausland

Wer im Ausland erkrankt, muss ebenfalls einen Arzt aufsuchen und sich die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen lassen. Andernfalls können die Urlaubstage verloren gehen.

Der Arzt am Urlaubsort stellt anstelle der eAU ein Attest aus. Darin muss festgehalten sein, dass der Urlauber nicht arbeitsfähig ist.

Der Arbeitgeber muss anschließend nicht nur über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer informiert werden. Beschäftigte müssen ihm auch ihren Aufenthaltsort mitteilen.

Das sollte so schnell wie möglich geschehen, etwa telefonisch oder per E-Mail. Kehrt der arbeitsunfähig erkrankte Beschäftigte nach Deutschland zurück, muss auch diese Rückkehr unverzüglich gemeldet werden.

Görzel empfiehlt bei einer Erkrankung im Ausland eine besonders sorgfältige Dokumentation. So lässt sich möglicher Streit mit dem Arbeitgeber vermeiden.

Urlaubstage werden nicht automatisch angehängt

Die durch eine Arbeitsunfähigkeit verlorenen Urlaubstage gibt es zurück – allerdings nicht sofort. Krankheitstage werden zwar nicht auf den Jahresurlaub angerechnet.

Sie verlängern den bereits genehmigten Urlaub aber nicht automatisch, erklärt Görzel. Wer zum ursprünglich vorgesehenen Ende des Urlaubs wieder arbeitsfähig ist, muss deshalb zur Arbeit zurückkehren.

Die zurückgewonnenen Urlaubstage müssen neu beantragt werden.

Krank im Urlaub: Was bei längerer Krankheit gilt

Bei längerer Krankheit gelten besondere Regeln. Kann ein Beschäftigter seinen Urlaub wegen der Erkrankung überhaupt nicht nehmen, ist der Anspruch damit nicht automatisch verloren.

Urlaubsansprüche können bei Langzeiterkrankungen grundsätzlich über das jeweilige Urlaubsjahr hinaus bestehen. Nach der Rechtsprechung können sie regelmäßig erst 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Urlaubsjahres verfallen.

Darf man trotz Krankschreibung verreisen?

Auch eine Reise trotz Krankschreibung ist grundsätzlich erlaubt. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bedeutet nicht automatisch, dass Beschäftigte zu Hause bleiben müssen.

Entscheidend ist, dass sie nichts tun, was ihre Genesung verzögert oder gefährdet. Görzel rät deshalb, vor einer Reise eine ärztliche Einschätzung einzuholen. So lassen sich mögliche Missverständnisse mit dem Arbeitgeber vermeiden. (dpa/mp)