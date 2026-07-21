Das Chopped Italian Sandwich hat seinen Ursprung eigentlich in den USA und hat seinen Namen von den verwendeten italienischen Käse- und Aufschnittsorten. Ergänzt durch Salat, Gemüse, Essig und ein weiches Brot, ergibt sich ein prima vorzubereitender Snack, in dem man ideal Reste vom Party-Büfett verwerten kann.

Mancher Italiener wird kritisch die Augenbrauen heben, wenn ein weiteres „italienisches“ Gericht vorgestellt wird, von dem man von Mailand bis Messina noch nie gehört hat. Chopped Italian Sandwich hat dann auch seinen Ursprung genauso wenig auf dem Apennin wie Meatball Marinara (Spaghetti mit Fleischbällchensauce), sondern in den USA. Das ist aber nicht per se schlecht, sondern äußerst wohlschmeckend – gerade auch im Sommer.

Im Jahr 2023 entwickelte sich daraus ein wahrer Hype in den sozialen Medien. Es heißt, der BBQ-Creator Big_Erics_BBQ habe die „Ur-Version“ auf TikTok hochgeladen. Der Name ist leicht erklärt. „Chopped“ bedeutet „gehackt“, „Italian“ bezieht sich auf verwendete Wurstsorten wie Mailänder Salami und Mortadella.

Chopped Italian Sandwich: Genau richtig, um Restvorräte zu verbrauchen

Anzeige

Viel wichtiger aber: Der Salat ist äußerst lecker und kann auf mannigfaltige Arten variiert werden. Das macht das Chopped Italian Sandwich zur idealen Resteverwertung, zum Beispiel nach Partys oder wenn einfach mal der Kühlschrank aufgeräumt werden muss.

Ich persönlich bevorzuge für den Salat die Fleischkomponenten Mortadella und Salami. Welche Salamisorte es ist, ist dabei ziemlich egal; es passen von Mailänder Salami über Spianata Romana bis hin zur Ventricina eigentlich alle Aufschnittsorten.

Anzeige

Beim Käse favorisiere ich Provolone, der aber nicht überall zu bekommen ist, weshalb es auch mal Büffelmozzarella sein darf oder, im Ausnahmefall, Stelvio (Stilfser). Bekommen Sie gar keine dieser Sorten, behelfen Sie sich einfach mit dem, was gerade weg muss.

Nur keine falsche Scheu: Zutaten variieren

Anzeige

Auch beim Salat ist Freestyle Trumpf. Er darf gern knackig sein, Romana oder Eisbergsalat sind hier meine Favoriten. Dazu noch ein paar Tomaten, vielleicht etwas Gurke und eine Paprika – fertig ist der Grundsalat. Sie haben noch eingelegte Peperoni? Vielleicht noch Artischockenherzen oder Oliven? Immer rein damit! Und wenn noch Radieschen übrig sind, wird deren Verwendung auch nicht schaden.

Die Basis: Unverhandelbar beim Salat ist lediglich, dass italienischer Aufschnit hineinkommt. Alles andere? Geschmackssache Philipp Markhardt

Kühlschrank leer, Bauch voll, gute Arbeit!

Grundzutaten für das Chopped Italian Sandwich für vier Personen:

8 kleine oder 4 mittlere weiche Sandwich-Baguettes (auch „Subs“ oder „Hoagies“ genannt)

Etwa 250g italienischer Aufschnitt (z.B. Salami, Mortadella oder Prosciutto)

100g italienischer Käse (Provolone, Mozzarella, Stelvio)

1 Eisbergsalat oder 2 Romanasalate

3 mittelgroße Tomaten oder entsprechend viele Kirschtomaten

1 Paprika

½ Gurke

1 rote Zwiebel

Etwas Rotweinessig (alternativ Weißwein- oder Apfelessig)

Etwas Olivenöl

1 Prise Oregano

Pfeffer und Salz nach Geschmack

Optionale Zutaten:

Eingelegte Peperoni

Eingelegte Oliven

Eingelegte Artischockenherzen

Radieschen

Mayonnaise

Geriebener Parmesan

Zubereitung des Chopped Italian Sandwich:

Salatblätter vom Strunk entfernen, Gurke, Paprika und Tomaten in größere Stücke schneiden.

Alles mit dem grob zerkleinerten Aufschnitt, Käse und den gewünschten anderen Zutaten auf ein großes Schneidbrett legen und kleinhacken.

Nun Oregano, Salz und Pfeffer darüber verteilen und mit ein paar Spritzern Essig und Öl versehen.

Weil es einfacher ist: Die Zwiebel separat würfeln.

Abschließend gut mischen und in eine Schale geben.

Sollten Sie den Salat erst später verwenden wollen, hacken Sie die Tomaten erst vor dem Servieren klein und geben Sie diese hinzu.

Jetzt die Sandwich-Baguettes nach Packungsanleitung aufbacken und großzügig füllen. Danach: Hineinbeißen und genießen!

Gamechanger Mayonnaise

Sie ist nicht zwingend erforderlich, macht den Salat aber cremiger. Zudem kleben die Zutaten aneinander, was die Kleckerei beim Verzehr deutlich reduziert.

Warmer Sommerabend? MOPO-Redakteur Philipp Markhardt empfiehlt Chopped Italian Sandwich – mit Mayo als zusätzliches Upgrade. Anne-Lea Fentsahm

Wer es etwas exotischer oder edler möchte, bedient sich an den mittlerweile zahlreichen und fast überall erhältlichen Sandwich-Cremes. Soll es etwas schärfer sein? Honey Mustard Creme ist das Mittel der Wahl! Etwas edler? Caesars Creme ist nur zu empfehlen! Ein Hauch von Luxus gefällig? Versuchen Sie es mal mit Trüffelmayo!

Und wer sich gar nicht entscheiden kann, dem empfehle ich, den Grundsalat mit Essig immer portionsweise in ein Schälchen zu geben und alle Soßen einmal durchzuprobieren.

Darf’s etwas mehr (Italien) sein?

Das kommt nicht nur beim Caesar’s Salad immer gut, sondern auch beim Chopped Italian Sandwich: Geben Sie vor dem Mischen großzügig geriebenen Parmesan dazu.

Der italienische Hartkäse liefert unvergleichlichen Umami-Geschmack und hebt Ihr Sandwich direkt aufs nächste Level.

Dazu passt: Ihr Lieblings-Softdrink oder Indian Pale Ale.