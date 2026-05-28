Klimaanlage bei Hitze: Mit diesen Tricks sparen Sie Energie

Sie halten den Raum kühl, doch verbrauchen oft eine Menge Strom. Was Sie beim Aufstellen und bei der Nutzung von Klimaanlagen und –geräten beachten können, um Energiekosten zu sparen.

An heißen Tagen ist man über jede Kühlung dankbar. Wie schön, wenn man dann über eine Klimaanlage oder ein Klimagerät verfügt. Sie haben nur einen Nachteil: Sie benötigen oft viel Strom. Will man Energiekosten sparen, sollte man sich also Gedanken über die richtige Nutzung machen.

Und dafür heißt es: Thermometer im Blick behalten. Denn der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen sollte nicht zu groß sein. Den Verbraucherzentralen zufolge liegen Innen- und Außentemperatur am besten höchstens fünf bis sechs Grad Celsius auseinander.

Zum einen sollte man Wohnräume generell nicht zu sehr herunterkühlen, auch aus gesundheitlichen Aspekten. Zum anderen kann man grob sagen: Je heißer der Raum ist, umso mehr Leistung muss die Anlage für die Kühlung aufbringen. Dadurch steigen der Stromverbrauch sowie die Energiekosten.

Aus Kostengründen: nachts die kühle Außenluft nutzen

Das bedeutet: Um Geldbeutel und Umwelt zu schonen, sollte man darauf achten, dass sich die Räume nicht zu sehr aufheizen. So kann man etwa die Vorhänge bei Sonnenschein zuziehen.

Außerdem sollte man seine Klimaanlage nur bei Bedarf laufenlassen – im Schlafzimmer etwa erst kurz bevor man ins Bett geht. Wer zusätzlich sparen will, kann nachts das Fenster öffnen, statt die Anlage zu nutzen. Vorausgesetzt, die Außentemperatur ist kühler als die Raumtemperatur.

Wohin mit der Klimaanlage? Tipps zum Aufstellungsort

Und dann kommt es auch noch auf den Standort des Geräts an. Eine fest installierte Klimaanlage sollte möglichst weit oben an der Wand angebracht werden. Denn warme Luft steigt nach oben und kalte sinkt nach unten. Wird die Anlage schlau positioniert, kann im Raum eine Zirkulation entstehen, die die Luft angenehm kühlt. Das Außengerät der Anlage sollte möglichst nah am Gebäude und im Schatten stehen.

Falls man sich für ein günstigeres, mobiles Klimagerät mit Kabel entschieden hat, sollte man darauf achten, dass es nicht zugestellt ist. Es sollte weder hinter einem Vorhang noch hinter der Couch versteckt werden – sonst kann der Betrieb schnell noch teuer werden als ohnehin schon.

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Auch wenn sie in der Anschaffung und Installation zunächst teurer sind, gilt der Betrieb fest verbauter Klimaanlagen auf Dauer als kostengünstiger im Vergleich zu mobilen Geräten. Zudem kühlen solche Split-Systeme viel effizienter als Monoblöcke. (dpa/mp)