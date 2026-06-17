Darf man zu Kirschen Wasser trinken? Diese Warnung kennen viele noch aus der Kindheit. Ernährungsexperten erklären, warum sie heute als überholt gilt – und worauf man bei frischen Kirschen achten sollte.

Keine Sorge: Nach Kirschen ein Glas Wasser zu trinken ist erlaubt – der alte Bauchweh-Mythos ist längst widerlegt. Christin Klose/dpa-tmn

Früher hieß es oft: Wer Kirschen isst, darf dazu bloß kein Wasser trinken. Sonst drohen Bauchschmerzen. Viele kennen diese Warnung noch aus der Kindheit.

Doch nach heutigem Wissensstand ist an dem Mythos allerdings nichts dran. Das erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Kirschen und Wasser: Warum der Mythos entstanden sein könnte

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Die Fachleute haben eine plausible Erklärung für die alte Warnung. Sie stammt vermutlich aus Zeiten, in denen die Trinkwasserqualität deutlich schlechter war.

Damals könnten eher Keime im Wasser die Beschwerden verursacht haben – und nicht die Kirschen selbst. Diese Sorge sei heute unbegründet, so das BZfE.

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Wann Kirschen trotzdem Bauchschmerzen verursachen können

Ganz ausgeschlossen sind Beschwerden aber nicht. Bei empfindlichen Menschen können größere Mengen Kirschen Blähungen verursachen, erklären die Ernährungsexperten.

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Der Grund: Auf der Schale können von Natur aus Hefen vorkommen. Sie vergären den Fruchtzucker und bilden dabei Kohlendioxid. Deshalb sollten Kirschen vor dem Essen immer gründlich gewaschen werden. Am besten direkt vor dem Verzehr.

So erkennt man frische Früchte

Frische Kirschen erkennt man laut BZfE besonders gut an ihren Stielen. Sie sollten grün und glatt sein – und noch fest an der Kirsche sitzen.

Auch die Früchte selbst geben Hinweise auf ihre Qualität. Sie sollten prall, glänzend und sortentypisch gefärbt sein.

Fehlt der Stiel oder haben die Kirschen Risse und Druckstellen, können Mikroorganismen leichter eindringen. Das kann den Verderb beschleunigen.

Kirschen richtig ernten und lagern

Wer Kirschen selbst per Hand erntet, sollte warten, bis sie wirklich reif sind. Denn Kirschen reifen nicht nach. Egal ob gekauft oder selbst geerntet: Zu Hause sollten die Früchte möglichst rasch gegessen oder verarbeitet werden. Wer das nicht schafft, kann sie im Kühlschrank aufbewahren. Im Gemüsefach bleiben Kirschen zwei bis drei Tage frisch. Dafür legt man sie am besten auf Küchenpapier in eine Dose.

Gewaschen werden die Früchte erst kurz vor dem Essen unter fließendem Wasser. Erst danach wird der Stiel entfernt – oder die Kirschen werden als Naschobst mit Stiel serviert. Der Grund: Wird der Stiel schon vor dem Waschen entfernt, gehen durch die offene Stelle Saft und Aroma verloren. (dpa/mp)