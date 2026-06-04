Kirschen im Garten: Diese Fehler können kurz vor der Ernte alles verderben

Im Juni beginnt die schönste Zeit für alle, die einen Kirschbaum im Garten haben. Die Früchte färben sich rot, die ersten Kirschen schmecken süß – doch plötzlich wird es noch einmal kritisch. Denn kurz vor der Ernte drohen gleich mehrere Probleme: Maden in den Früchten, hungrige Vögel, Blattläuse, Pilzkrankheiten und aufgeplatzte Kirschen nach starkem Regen.

Wer jetzt richtig handelt, kann noch viel retten. Wer zu spät reagiert oder die falschen Mittel einsetzt, ärgert sich am Ende über eine Ernte, die zwar gut aussieht, aber kaum noch zu gebrauchen ist.

Kirschen: Kurz vor der Ernte zählt jeder Tag

Sobald die Kirschen Farbe bekommen, sollte der Baum regelmäßig kontrolliert werden. Reife und fast reife Früchte sind empfindlich. Sie ziehen Vögel an, können von Fruchtfliegen befallen werden und platzen nach kräftigem Regen leichter auf.

Wichtig ist deshalb: Kirschen nicht unnötig lange hängen lassen. Reife Früchte sollten möglichst zügig gepflückt werden – am besten an trockenen Tagen. Beschädigte, angefaulte oder aufgeplatzte Kirschen sollten nicht am Baum bleiben. Sie locken Schädlinge an und können Krankheiten fördern.

Auch Fallobst sollte regelmäßig aufgesammelt werden. Gerade bei der Kirschfruchtfliege ist Hygiene unter dem Baum wichtig: Befallene Früchte dürfen nicht einfach liegenbleiben. Die Maden verlassen die Kirschen, verpuppen sich im Boden – und können im nächsten Jahr wieder zum Problem werden.

Das größte Problem: Maden in den Kirschen

Der wichtigste Schädling an Süßkirschen ist die Kirschfruchtfliege. Sie legt ihre Eier in heranreifende Früchte. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich durch das Fruchtfleisch fressen. Von außen sieht die Kirsche oft noch appetitlich aus – innen wartet dann die böse Überraschung.

Besonders gefährdet sind später reifende Süßkirschen. Frühe Sorten haben einen Vorteil, weil sie oft schon geerntet werden, bevor die Kirschfruchtfliege stark unterwegs ist. Wer einen neuen Baum pflanzt, sollte deshalb über frühe Sorten nachdenken.

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Bei bestehenden Bäumen hilft vor allem eines: Netze. Kleine Kirschbäume können ab Mitte Mai bis zur Ernte mit engmaschigen Kulturschutznetzen geschützt werden. Wichtig ist, dass das Netz wirklich dicht sitzt und keine Lücken bleiben. Gegen die Kirschfruchtfliege reicht eine sehr enge Maschenweite; wer zugleich die Kirschessigfliege abhalten will, muss noch feinmaschiger arbeiten.

Bei großen Kirschbäumen ist das Einpacken der ganzen Krone oft unrealistisch. Dann kann es helfen, nur einzelne Äste zu schützen – dort, wo später geerntet werden soll. Der Rest bleibt Vögeln und Insekten überlassen. Das ist nicht perfekt, aber im Hausgarten oft die praktikabelste Lösung.

Gelbtafeln: Hilfreich – aber kein Wundermittel

Viele Hobbygärtner hängen Gelbtafeln in Kirschbäume. Sie können anzeigen, ob Kirschfruchtfliegen unterwegs sind. Als alleinige Bekämpfung reichen sie aber nicht aus. Fachstellen weisen darauf hin, dass der Wegfangeffekt zu gering ist, um einen starken Befall wirklich zu verhindern.

Gelbkarten zeigen Schädlingsbefall an, für die Bekämpfung sind sie aber nicht geeignet. picture alliance / Zoonar | Dmitrii Marchenko Gelbkarten zeigen Schädlingsbefall an, für die Bekämpfung sind sie aber nicht geeignet.

Hinzu kommt: An Leimtafeln bleiben nicht nur Schädlinge hängen, sondern auch nützliche Insekten. Deshalb sollten Gelbtafeln sparsam und zeitlich begrenzt eingesetzt werden – eher zur Kontrolle denn als Hauptmaßnahme.

Was Nützlinge im Garten leisten können

NABU und andere Naturschutzverbände empfehlen beim Pflanzenschutz einen möglichst giftfreien, naturnahen Ansatz. Das gilt auch im Obstgarten. Ein Garten, in dem Vögel, Spinnen, Laufkäfer, Schlupfwespen, Ohrwürmer und andere Nützlinge leben, ist widerstandsfähiger gegen Schädlinge.

Das bedeutet: nicht jede wilde Ecke sofort aufräumen, heimische Blühpflanzen stehen lassen, Hecken erhalten, Laub- und Totholzbereiche zulassen, keine unnötigen Pestizide einsetzen. Auch Meisen und andere Vögel helfen bei der Schädlingsbekämpfung – selbst wenn manche Vögel später ebenfalls Kirschen naschen.

Wer Hühner hält, kann sie zeitweise unter Kirschbäumen laufen lassen. Sie picken heruntergefallene Früchte und Insekten auf und können so den Befallsdruck senken. Natürlich nur dort, wo artgerechte Haltung möglich ist.

Blattläuse am Kirschbaum: Nicht gleich zur Chemie greifen

Auch Blattläuse können Kirschbäumen zusetzen. Befallene Blätter kräuseln sich, junge Triebe können verkümmern. Kurz vor der Ernte ist der Griff zu chemischen Mitteln besonders problematisch.

Besser ist es, zunächst mechanisch und natürlich zu arbeiten: stark befallene Triebspitzen entfernen, Läuse mit Wasser abspülen, Nützlinge fördern. Marienkäfer, Florfliegenlarven, Schwebfliegenlarven und Ohrwürmer können Blattlauskolonien deutlich reduzieren.

Wichtig ist auch hier: Geduld. Nicht jeder Blattlausbefall gefährdet gleich die Ernte. Ein kräftiger Baum kommt mit einem begrenzten Befall meist zurecht.

Aufgeplatzte Kirschen: Warum Regen kurz vor der Ernte gefährlich ist

Ein großes Ärgernis sind aufgeplatzte Kirschen. Besonders reife Früchte können nach Regen aufreißen. Die Schale nimmt Wasser auf, der Druck in der Frucht steigt, die Haut platzt. Danach sind die Kirschen kaum noch lagerfähig. Pilze, Essigfliegen und andere Insekten haben leichtes Spiel.

Verhindern lässt sich das im Hausgarten nicht immer. Aber es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu senken. Wer einen kleinen Baum hat, kann ihn kurz vor der Ernte mit einem einfachen, aber gut belüfteten Regendach schützen. Wichtig ist, dass Luft zirkulieren kann. Unter einer schlecht belüfteten Folie staut sich Feuchtigkeit – und das kann Pilzprobleme eher verschärfen.

Kirschen platzen nach starken Regenfällen auf. Das gilt es möglichst zu vermeiden. picture alliance/dpa | Ingo Wagner Kirschen platzen nach starken Regenfällen auf. Das gilt es möglichst zu vermeiden.

Auch gleichmäßige Wasserversorgung hilft. Wenn der Baum lange trockensteht und dann plötzlich viel Wasser bekommt, steigt das Risiko, dass die Früchte aufplatzen. Gerade bei jungen Bäumen sollte der Boden deshalb nicht völlig austrocknen. Mulch kann helfen, die Feuchtigkeit gleichmäßiger zu halten.

Langfristig spielt auch die Sortenwahl eine Rolle. Manche Kirschsorten platzen leichter als andere. Wer neu pflanzt, sollte deshalb nicht nur nach Geschmack und Ertrag fragen, sondern auch nach Platzfestigkeit, Reifezeit und Krankheitsanfälligkeit.

Vögel fernhalten – aber richtig

Stare, Amseln und andere Vögel lieben Kirschen. Wer die Ernte vor ihnen schützen will, greift häufig zu Netzen. Jedoch sollten keine losen, gefährlichen Netze verwendet werden, in denen sich Tiere verfangen und verletzen können. Wenn Netze genutzt werden, müssen sie straff sitzen, engmaschig sein und regelmäßig kontrolliert werden.

Bei kleinen Bäumen sind gut befestigte Schutznetze oft die beste Lösung. Alternativen wie flatternde Bänder, reflektierende Elemente oder Vogelscheuchen wirken manchmal kurzfristig, verlieren aber schnell ihren Effekt. Vögel gewöhnen sich daran.

Wer nicht die ganze Ernte braucht, kann bewusst nur einen Teil des Baumes schützen. So bleibt etwas für die Tierwelt – und für den eigenen Kuchen reicht es trotzdem.

Von Knallgeräuschen oder Knallschreckgeräten (Stichwort Vogelschreck) ist im Hausgarten hingegen abzuraten. Solche Methoden können wegen Lärmbelästigung rechtlich problematisch sein und je nach Ort sogar genehmigungspflichtig.

Nach der Ernte ist vor der nächsten Saison

Viele wichtige Maßnahmen beginnen nicht erst im Juni. Nach der Ernte sollten keine Fruchtmumien am Baum hängen bleiben. Das sind vertrocknete, schrumpelige Früchte. Fallobst muss entfernt werden. Befallene Früchte gehören keinesfalls auf den Kompost, wenn dort keine ausreichende Hitze entsteht. Besser ist die Entsorgung über Haus- oder Biomüll, je nach örtlicher Regelung.

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Auch der Schnitt ist wichtig. Eine luftige Krone trocknet nach Regen schneller ab. Das senkt das Risiko von Pilzkrankheiten und verbessert die Fruchtqualität. Dicht stehende, nach innen wachsende Äste sollten entfernt werden – allerdings fachgerecht und zum passenden Zeitpunkt.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick

Reife Kirschen möglichst zügig ernten. Fallobst und befallene Früchte regelmäßig entfernen. Kleine Bäume mit engmaschigen Netzen schützen. Gelbtafeln nur zur Kontrolle einsetzen, nicht als Hauptwaffe. Nützlinge fördern und auf unnötige Pestizide verzichten. Bei Regengefahr kleine Bäume mit gut belüfteten Folien oder Regendächern schützen. Den Boden gleichmäßig feucht halten. Bei Neupflanzungen frühe, robuste und platzfestere Sorten wählen. So bleibt die Kirschsaison das, was sie sein soll: kurz, süß – und möglichst madenfrei.