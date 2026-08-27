Gehweg, Radweg oder Fahrbahn? Für radelnde Kinder gelten je nach Alter unterschiedliche Regeln. Besonders ab acht Jahren ändert sich einiges – und auch Eltern dürfen nicht immer neben dem Nachwuchs fahren.

Ab dem Alter von zehn Jahren dürfen Kinder auf dem Rad den Gehweg nicht mehr nutzen. Christin Klose/dpa-tmn

Ob zur Schule, zum Sport oder zu Freunden: Für viele Kinder gehört das Fahrrad zum Alltag. Doch nicht jeder Weg ist für junge Radler erlaubt. Entscheidend ist vor allem das Alter.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) erklärt, welche Regeln nach der Straßenverkehrsordnung gelten.

Kinder auf dem Fahrrad: Unter acht Jahren gelten besondere Regeln

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Kinder unter acht Jahren dürfen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. Alternativ dürfen sie baulich von der Fahrbahn getrennte Radwege benutzen.

Auf dem Gehweg müssen sie besondere Rücksicht auf Fußgänger nehmen. Diese dürfen weder behindert noch gefährdet werden. Im Zweifel müssen Radfahrer ihr Tempo an den Fußgängerverkehr anpassen.

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Nicht erlaubt sind für Kinder unter acht Jahren Radfahrstreifen oder Schutzstreifen, die lediglich auf der Fahrbahn markiert sind.

Ab acht Jahren gibt es Wahlfreiheit

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Zwischen acht und zehn Jahren dürfen Kinder selbst wählen. Sie können weiterhin den Gehweg nutzen, aber auch auf vorhandenen Radwegen oder auf der Fahrbahn fahren.

Damit erweitert sich der Bereich, in dem sie unterwegs sein dürfen, deutlich. Die Wahlfreiheit endet allerdings mit dem zehnten Geburtstag.

Ab zehn Jahren ist der Gehweg tabu

Ab zehn Jahren dürfen Kinder mit dem Fahrrad den Gehweg nicht mehr benutzen. Dann müssen sie vorhandene Radwege oder die Fahrbahn nutzen.

Das bisherige Wahlrecht fällt damit weg.

Kinder auf dem Fahrrad: Diese Regel gilt für Eltern

Auch für Eltern und andere Begleitpersonen gibt es klare Vorgaben. Nur ein Erziehungsberechtigter oder eine andere Aufsichtsperson ab 16 Jahren darf ein Kind unter acht Jahren auf dem Gehweg begleiten.

Sind beispielsweise zwei Erwachsene mit einem Kind unterwegs oder fährt ein älteres Geschwisterkind mit, muss die Familie dem ADFC zufolge getrennt fahren. Ist das Kind acht Jahre oder älter, darf es auf dem Gehweg nicht mehr von einer Aufsichtsperson begleitet werden. (dpa/mp)