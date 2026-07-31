Verschmierte Sitze, kaputte Türgriffe oder Kratzer im Lack: Schäden durch mitfahrende Kinder können teuer werden. Entscheidend sind das Alter und die Reife des Kindes – und das Verhalten der Eltern.

Ärgerlich: Hat ein fremdes Kind bei der Mitnahme zur Schule einen Schaden verursacht? Dann bleiben Geschädigte darauf im Zweifel selbst sitzen. Christin Klose/dpa-tmn

Ein kurzer Moment reicht: Ein Kind verschmiert den Sitz, bricht einen Türgriff ab oder verursacht beim Einsteigen einen Kratzer im Lack. Wer regelmäßig Kinder im sogenannten Elterntaxi mitnimmt, kennt das Risiko.

Doch wer muss für solche Schäden aufkommen? Die Eltern des Kindes, der Fahrzeughalter oder eine Versicherung? Eine pauschale Antwort gibt es nicht.

Schäden am Elterntaxi: Das Alter des Kindes entscheidet

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Ob ein Kind selbst für einen Schaden haftet, hängt vor allem von seinem Alter ab. Darauf weist die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer hin.

Für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren gelten besondere Regeln. Sie haften nur, wenn sie den Schaden vorsätzlich verursacht haben.

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Das gilt zudem nur für Schäden an einem parkenden Auto. Bei einem Schaden im fließenden Verkehr haften Kinder dieser Altersgruppe nicht.

Ab zehn Jahren zählt die geistige Reife

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Ab einem Alter von zehn Jahren können Kinder grundsätzlich für verursachte Schäden verantwortlich sein. Voraussetzung ist aber, dass sie die Folgen ihres Verhaltens verstehen konnten.

Das Kind muss also erkennen können, dass sein Verhalten falsch war und es dafür Verantwortung tragen muss. Ob diese geistige Reife tatsächlich vorhanden ist, wird immer im Einzelfall geprüft.

Schäden am Elterntaxi: Wann Eltern haften müssen

Eltern müssen nicht automatisch für Schäden aufkommen, die ihre Kinder verursacht haben. Eine Haftung kommt nur infrage, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

Wie intensiv ein Kind beaufsichtigt werden muss, hängt von seinem Alter und seinem Charakter ab. Entscheidend ist, wie sich verantwortungsbewusste und vernünftige Eltern in derselben Situation verhalten hätten.

Welche Versicherung zahlen kann

Die Kfz-Haftpflichtversicherung übernimmt Schäden am eigenen Fahrzeug nicht. Darauf weist Rechtsanwalt Jan Kemperdiek hin.

Je nach Einzelfall kann jedoch eine vorhandene Kaskoversicherung für den Schaden aufkommen. (dpa/mp)