Generative KI genutzt, die Hilfe aber nicht angegeben: Das kann Studierende die Prüfung und sogar den Studienplatz kosten. Ein Gericht bestätigt nun die harten Folgen in einem Fall aus Kassel.

Wer generative Künstliche Intelligenz für Hausarbeiten nutzt und dies verschweigt, riskiert das Nichtbestehen der Prüfung. Nico Tapia/dpa-tmn

Wer bei einer Hausarbeit Künstliche Intelligenz zur inhaltlichen Erstellung oder fachlichen Überarbeitung einsetzt, sollte das nicht verschweigen. Bereits eine einmalige Nutzung kann Zweifel an der Eigenständigkeit der Prüfungsleistung auslösen.

Das Verwaltungsgericht Kassel wertet nicht offengelegte KI-Hilfe als Täuschung. Im konkreten Fall führte sie zum Nichtbestehen, zum Ausschluss von der Wiederholungsprüfung und schließlich zur Exmatrikulation.

KI-Einsatz bei Prüfungen: Unstimmigkeiten fallen bei Korrektur auf

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Über den Fall informiert das Rechtsportal „Anwaltauskunft.de“ des Deutschen Anwaltvereins. Der Kläger studierte im Masterstudiengang Öffentliches Management.

Im Modul Verwaltungsrecht reichte er eine Hausarbeit ein. Dabei erklärte er, die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt zu haben.

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Bei der Korrektur fielen allerdings mehrere Unstimmigkeiten auf. Die Hausarbeit enthielt logische Brüche, auffällige Strukturprobleme und Fußnoten mit Gerichtsentscheidungen, die nicht existierten.

Student räumt Überarbeitung ein

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Im weiteren Verlauf gab der Student zu, eine KI-Anwendung zur Prüfung und Überarbeitung seiner Texte verwendet zu haben. Die Vorschläge des Systems habe er weitgehend übernommen.

Er argumentierte, der KI-Einsatz sei mit einer Internetrecherche oder dem Austausch mit Kommilitonen vergleichbar. Die Hochschule folgte dieser Einschätzung jedoch nicht.

Sie bewertete die Hausarbeit mit der Note 5,0 und stufte das Verhalten als besonders schwere Täuschung ein. Der Student bestand die Prüfung damit nicht.

Zudem durfte er nicht an der Wiederholungsprüfung teilnehmen. In der Folge wurde er exmatrikuliert.

KI-Einsatz gilt als fremde Hilfe

Das Verwaltungsgericht Kassel bestätigte die Entscheidung der Hochschule. Nach Auffassung des Gerichts liegt eine Täuschung vor, wenn jemand eine eigenständige Prüfungsleistung vorgibt, tatsächlich aber unerlaubte Hilfe nutzt.

Generative Künstliche Intelligenz sei als fremde Hilfe anzusehen. Das gelte insbesondere dann, wenn das Programm Inhalte erzeugt oder fachliche Überarbeitungen vornimmt.

Eine reine Rechtschreib- oder Grammatikprüfung sei davon zu unterscheiden. Werden hingegen inhaltliche Vorschläge übernommen, sei die Grenze zur eigenständigen Prüfungsleistung überschritten.

KI-Einsatz bei Prüfungen auch ohne ausdrückliches Verbot riskant

Die Prüfungsordnung enthielt kein ausdrückliches Verbot der KI-Nutzung. Das änderte nach Ansicht des Gerichts jedoch nichts an der Bewertung.

Entscheidend sei die Erklärung des Studenten, die Arbeit selbstständig angefertigt zu haben. Wegen des Umfangs der festgestellten KI-Nutzung durfte die Hochschule von einer besonders schweren Täuschung ausgehen.

Auch der Ausschluss von der Wiederholungsprüfung war demnach rechtmäßig. Das Gericht führte das Verfahren unter dem Aktenzeichen 7 K 2515/25.KS.

KI-Einsatz bei Prüfungen immer transparent machen

„Die Entscheidung verdeutlicht die hohen Anforderungen an die Eigenständigkeit wissenschaftlicher Prüfungsleistungen“, sagt DAV-Sprecher Swen Walentowski.

Studierende sollten deshalb die Vorgaben ihrer Hochschule zur Nutzung von KI-Anwendungen genau beachten. Mögliche Unterstützung durch Künstliche Intelligenz sollte vorab abgesprochen und transparent offengelegt werden. (dpa/mp)