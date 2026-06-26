Wut auf den Ex-Arbeitgeber, Selbstzweifel, Unsicherheit: Eine Kündigung kann lange nachwirken. Ein Arbeitspsychologe erklärt, wie Betroffene mit den Gefühlen umgehen können.

Wut, Frust, Selbstzweifel: Auch wenn es wichtig ist, seinen Gefühlen Raum zu geben, sollten Entlassene nicht ewig an negativen Emotionen festhalten. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Eine Kündigung trifft viele Beschäftigte hart. Nach dem Jobverlust sind Wut, Trauer und Selbstzweifel häufige Reaktionen.

Diese Gefühle können belastend sein. Und sie können eine ganze Weile anhalten. Wer sich damit allein fühlt, ist es nicht.

Jobverlust: Viele verlieren ihr Sicherheitsgefühl

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Eine Umfrage des Software-Anbieters HR Works zeigt, wie stark eine Entlassung nachwirken kann. Bei fast der Hälfte der Beschäftigten, 49 Prozent, verändert sich nach einer Kündigung das berufliche Sicherheitsgefühl.

Mehr als ein Drittel, 35 Prozent, verliert an Selbstvertrauen. Ungefähr jeder Fünfte, 21 Prozent, leidet mindestens ein Jahr nach der Kündigung noch unter den emotionalen Folgen.

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Auch Wut spielt eine große Rolle. Mehr als die Hälfte der Befragten, 53 Prozent, verspürt Wut auf den früheren Arbeitgeber. 49 Prozent sind wütend auf die direkte Führungskraft.

Selbst Kolleginnen und Kollegen bleiben davon nicht ausgenommen. Mehr als ein Viertel, 29 Prozent, gab an, auf Arbeitskollegen wütend zu sein.

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Jobverlust verarbeiten: Gefühle nicht verdrängen

„Es ist wichtig, Gefühle der Kränkung nicht zu verdrängen, sondern es sich selbst zu erlauben, diese Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen“, sagt Hannes Zacher. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig.

Wichtig ist auch: Eine Kündigung sollte nicht als Urteil über den eigenen Wert oder die eigenen Fähigkeiten gesehen werden. Oft stehen laut Zacher eher betriebliche oder wirtschaftliche Gründe dahinter.

Was gegen Selbstzweifel helfen kann

Um belastende Gefühle etwas zu lindern, kann ein Gespräch mit einer vertrauten Person helfen. Betroffene sollten über die Entlassung sprechen können. Auch ein Blick auf frühere Erfolge kann guttun. Er erinnert daran, was man bereits geschafft hat.

So lässt sich der Jobverlust besser einordnen. Und die Kündigung verliert etwas von ihrer persönlichen Schwere.

Wut darf sein – aber nicht dauerhaft bestimmen

Gefühle brauchen Raum. Trotzdem sollten Entlassene nicht dauerhaft an negativen Emotionen festhalten.

Wut ist laut Zacher eine verständliche Reaktion. Problematisch wird sie aber, wenn sie lange anhält oder zu impulsivem Verhalten führt. Öffentliche Vorwürfe oder emotionale Nachrichten an Vorgesetzte können sich zunächst erleichternd anfühlen. Für die berufliche Zukunft können sie aber zur Belastung werden.

Jobverlust verarbeiten: Abstand hilft beim Einordnen

Besser ist es, mit etwas Abstand zu prüfen, warum man eigentlich wütend ist. Auch dabei können Gespräche mit vertrauten Menschen helfen.

Zacher empfiehlt außerdem Bewegung. Auch das Aufschreiben der eigenen Gedanken kann unterstützen. So lassen sich Emotionen sortieren, ohne dass sie unkontrolliert nach außen brechen.

Routinen geben wieder Halt

Wenn die ersten starken Emotionen nachlassen, sollte der Blick nach und nach wieder nach vorn gehen. „Wer nach einer Kündigung aktiv bleibt, Routinen aufrechterhält und konkrete nächste Schritte plant, stärkt das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit“, sagt Zacher.

Auch die Energie, die Wut freisetzen kann, kann genutzt werden. Etwa für die Planung und Umsetzung der nächsten beruflichen Schritte.

Kündigung kann neue Fragen anstoßen

Eine Kündigung kann auch ein Anstoß sein, sich weiterzubilden. Oder einen neuen Job zu suchen, der besser zu einem passt.

Hilfreich ist laut Zacher, darüber nachzudenken, was einem beruflich wichtig ist. Auch die Frage, ob der vorherige Beruf wirklich zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten gepasst hat, kann weiterführen.

Betroffene können außerdem prüfen, welche Stärken sie künftig stärker einsetzen möchten.

Jobverlust verarbeiten: Chance auf persönliches Wachstum

So schwer eine Kündigung ist: Sie kann auch zu persönlichem Wachstum führen. Das kann mehr Selbstkenntnis bedeuten. Oder mehr Anpassungsfähigkeit.

Auch das Vertrauen in die eigene Bewältigungsfähigkeit kann wachsen. Entscheidend ist, die Gefühle ernst zu nehmen – und dann Schritt für Schritt wieder handlungsfähig zu werden. (dpa/mp)