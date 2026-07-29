Interne Bewerbung im Job schreiben? Lieber nicht!

Im eigenen Unternehmen wird der Traumjob frei – und die Bewerbung muss schnell raus. Doch dürfen Beschäftigte Anschreiben und Lebenslauf während der Arbeitszeit vorbereiten? Eine Arbeitsrechtlerin gibt eine klare Antwort.

Auch wer sich intern auf eine Stelle bewerben will, muss das Schreiben in der Freizeit verfassen. Christin Klose/dpa-tmn

Eine interessante Stelle wird ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft – da liegt es nahe, die Unterlagen direkt während der Arbeitszeit zu verfassen. Davon rät Arbeitsrechtlerin Nathalie Oberthür jedoch ab.

Wer sich auf eine Stelle bewirbt, muss die Bewerbung grundsätzlich in seiner Freizeit schreiben. Das gilt auch dann, wenn die neue Position im eigenen Unternehmen ausgeschrieben ist.

Interne Bewerbung während der Arbeitszeit ist nicht erlaubt

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Auf den ersten Blick könnten von einem internen Wechsel beide Seiten profitieren. Trotzdem zählt das Erstellen der Bewerbungsunterlagen nicht zur regulären Arbeit.

Das Verfassen von Bewerbungen sei grundsätzlich keine Arbeitszeit, erklärt Oberthür. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Bewerbung an den derzeitigen Arbeitgeber oder an ein anderes Unternehmen gerichtet ist.

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Bewerbung muss in der Freizeit entstehen

Beschäftigte dürfen eine interne Bewerbung daher nicht einfach während ihrer bezahlten Arbeitszeit schreiben. Für Anschreiben, Lebenslauf und weitere Unterlagen müssen sie ihre Freizeit nutzen.

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Nathalie Oberthür ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). (dpa/mp)