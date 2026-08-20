„Ich will nicht zur Schule!“: Wann dahinter echte Schulangst steckt

Wenn Kinder nicht mehr zur Schule wollen, steckt oft mehr dahinter als bloße Unlust. Diese Warnzeichen sollten Eltern ernst nehmen.

Wenn Kinder regelmäßig nicht zur Schule wollen, kann mehr dahinterstecken als bloße Unlust. Eltern sollten Anzeichen für Schulangst ernst nehmen. picture alliance / dpa Themendienst | Silvia Marks

Wenn Kinder plötzlich nicht mehr zur Schule wollen, kann das viele Gründe haben: Leistungsdruck, Mobbing oder soziale Ängste gehören zu den häufigsten Auslösern. Doch woran erkennen Eltern Schulangst? Und wie können sie ihrem Kind helfen?

Was steckt hinter Schulangst?

Häufig liegen der Schulangst psychische Störungen zugrunde, erklärt die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Josepha Katzmann. Dazu zählen soziale Ängste sowie Prüfungs- und Leistungsangst. Eine eigene Diagnose ist Schulangst allerdings nicht.

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„Auslöser können hoher Leistungsdruck durch Eltern, Lehrer oder auch gleichaltrige Mitschüler sein, insbesondere in weiterführenden Schulen“, sagt Katzmann, die Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) ist.

Auch Konkurrenzdenken, ein starker Fokus auf Noten, soziale Isolation oder Überforderung können eine Rolle spielen. Weitere mögliche Ursachen sind Lernstörungen wie eine Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche.

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Der Psychologe Marcus Gehl vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen nennt zudem unerfüllbare Erwartungen, Mobbing und ein Klima der Angst als mögliche Auslöser.

Diese Warnzeichen sollten Eltern kennen

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Ein deutliches Alarmsignal ist es, wenn Kinder regelmäßig und mit erkennbarem Leidensdruck sagen, dass sie nicht zur Schule gehen wollen. Auch starke Ängste vor dem Schulbesuch sollten Eltern ernst nehmen.

Häufig zeigt sich Schulangst durch körperliche Beschwerden: Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Besonders auffällig ist es, wenn Ärzte keine organische Ursache finden und die Beschwerden am Wochenende oder in den Ferien verschwinden.

Auch Lehrkräfte können Warnzeichen bemerken – etwa wenn ein Kind Angst davor hat, vor der Klasse zu sprechen, oder vor Prüfungen auffällig nervös wird.

Rückzug und Flucht in virtuelle Welten

Neben körperlichen Beschwerden können Stimmungsschwankungen, depressive oder manische Verhaltensweisen, sozialer Rückzug, Essensprobleme und ein generelles Desinteresse an der Schule auf Schulangst hindeuten.

Auch die Flucht in virtuelle Welten kann ein Hinweis sein. Da manche dieser Verhaltensweisen ebenfalls während der Pubertät auftreten können, sollten Eltern ihr Kind genau beobachten.

Wie Eltern das Gespräch beginnen können

Strafen sind der falsche Weg. Stattdessen sollten Eltern freundlich und zugewandt reagieren und ihrem Kind vermitteln, dass Angst in Ordnung ist. Gleichzeitig sollte klar bleiben: Der Schulbesuch ist notwendig.

Gemeinsam gilt es herauszufinden, was dem Kind den Schulalltag so schwer macht und welche Unterstützung helfen könnte.

Gehl rät Eltern, wertschätzend mit ihrem Kind zu sprechen und ihm den Rücken zu stärken. Ist das Vertrauensverhältnis belastet, können auch andere Bezugspersonen wie Großeltern oder Freunde einbezogen werden.

„Kommunizieren Sie offen, dass Sie sich sorgen und ohne Mitarbeit ihres Kindes das Problem nicht beheben können“, rät der Therapeut und Pädagoge.

Verständnis zeigen – aber konsequent bleiben

Eltern sollten empathisch und zugleich konsequent handeln. Das Ziel bleibt, dass das Kind wieder zur Schule geht. Erfolgserlebnisse außerhalb der Schule und eine positive Alltagsstruktur können dabei helfen.

„Man tut den Kindern keinen Gefallen, wenn man sie regelmäßig von der Schule fernbleiben und dann zu Hause nur herumhängen lässt“, sagt Katzmann. „Dabei geht es nicht nur ums Lernen, sondern auch um den sozialen Aspekt von Schule.“

Hilfreich kann es laut Gehl außerdem sein, bewusst Zeit miteinander zu verbringen – etwa täglich gemeinsam zu essen oder einen kurzen Urlaub zu machen. „Der Vertrauensaufbau ist zentral“, sagt er.

Auch das Gespräch mit Klassenlehrer oder Vertrauenslehrerin ist wichtig. Ein positives Arbeitsklima und psychologisch geschulte Lehrkräfte können ebenfalls helfen.

Wann professionelle Hilfe nötig ist

Katzmann empfiehlt, möglichst früh Unterstützung zu suchen – spätestens dann, wenn das Kind regelmäßig in der Schule fehlt oder die Eltern das Gefühl haben, allein nicht weiterzukommen.

Erste Ansprechpartner können schulpsychologische Dienste, Schulsozialarbeiter oder ambulante psychotherapeutische Praxen für Kinder und Jugendliche sein. Auch ein Orts- oder Schulwechsel kann in Betracht gezogen werden.

„Haben Sie keine Angst, offen zu kommunizieren“, sagt Gehl. Auch Eltern sollten Beratung und Unterstützung erhalten.

Ein Problem: Wegen fehlender Therapieplätze ist eine Psychotherapie häufig mit Wartezeiten verbunden. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann sich die Schulangst dadurch verfestigen. (dpa/vd)