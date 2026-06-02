Hornissennest am Haus? Was Sie jetzt auf keinen Fall tun sollten

Erst ist es nur ein einzelnes Tier am Dachüberstand, am Schuppen oder am Rollladenkasten. Dann kommt es wieder. Und wieder. Wer in diesen Tagen Hornissen am Haus beobachtet, erlebt möglicherweise den Beginn eines Hornissenstaats: Jetzt im Frühjahr und Frühsommer suchen Königinnen geeignete Plätze für den Nestbau. Zunächst entsteht ein kleines Gründungsnest. Später, wenn die ersten Arbeiterinnen geschlüpft sind, wächst das Volk deutlich an.

Zusammenfassung:

Hornissen suchen im Frühjahr Nistplätze.

Hornissennester dürfen nicht einfach entfernt oder zerstört werden.

Für Umsiedlung oder Entfernung sollte man auf jeden Fall Fachleute hinzuziehen.

Das kann beunruhigen – vor allem, wenn das Nest nah am Fenster, an der Terrasse oder am Kinderzimmer liegt. Trotzdem gilt: Nicht panisch werden. Und vor allem: nicht selbst zur Tat schreiten. Hornissen sind geschützt. Wer ein Nest eigenmächtig entfernt, zerstört, verschließt oder die Tiere tötet, kann gegen Naturschutzrecht verstoßen.

Hornissen bauen jetzt ihre Nester

Das Hornissenjahr beginnt im Frühjahr. Sobald es warm genug ist, erwachen begattete Jungköniginnen aus der Winterruhe und suchen einen geschützten Ort für die Eiablage. Das kann eine Baumhöhle sein, aber auch ein Rollladenkasten, ein Dachboden, ein Schuppen, eine Holzverkleidung oder ein Hohlraum am Haus.

In dieser frühen Phase ist das Nest oft noch klein. Genau deshalb fällt es vielen Menschen zunächst gar nicht auf. Erst wenn regelmäßig Hornissen an derselben Stelle ein- und ausfliegen, wird klar: Dort entsteht ein Nest. Wichtig: Auch ein kleines Nest darf nicht einfach entfernt werden.

Was verboten ist, wenn ein Hornissennest entdeckt wird

Die heimische Europäische Hornisse steht unter besonderem Schutz. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, besonders geschützte wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden.

Für Hausbesitzer heißt das: Ein Hornissennest darf nicht eigenmächtig beseitigt werden. Auch das Verschließen des Einfluglochs ist tabu. Das kann die Tiere in Stress versetzen – und dazu führen, dass sie sich einen anderen Weg suchen, im schlimmsten Fall ins Hausinnere.

Ebenfalls keine gute Idee: mit Wasser, Bauschaum, Insektenspray oder Rauch gegen das Nest vorzugehen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch rechtliche Folgen haben.

Hornissennest: Was erlaubt ist

Erlaubt ist zunächst: Abstand halten, beobachten und den Bereich sichern. Hornissen gelten als deutlich friedlicher, als ihr Ruf vermuten lässt. Sie greifen nicht grundlos an, verteidigen aber ihr Nest, wenn sie sich bedroht fühlen. Der NABU rät deshalb, den Nestbereich nicht zu erschüttern, sich dort ruhig zu bewegen, das Einflugloch freizuhalten und die Tiere nicht anzupusten.

Wer ein Nest am Haus entdeckt, sollte prüfen: Liegt es an einer Stelle, die kaum genutzt wird? Dann lässt es sich oft einen Sommer lang damit leben. Hornissenvölker bestehen nur eine Saison. Im Herbst stirbt das Volk ab, das alte Nest wird im folgenden Jahr nicht wieder besiedelt. Erst dann können Einfluglöcher verschlossen oder bauliche Schwachstellen beseitigt werden.

Wann Fachleute eingeschaltet werden müssen

Anders sieht es aus, wenn das Nest direkt an einem viel genutzten Bereich liegt: am Kinderzimmerfenster, am Hauseingang, an der Terrasse, im Rollladenkasten oder in der Nähe von spielenden Kindern. Auch bei Allergien oder wenn Menschen regelmäßig sehr nah am Nest vorbeimüssen, kann eine Umsiedlung oder Entfernung geprüft werden.

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Das darf aber nur mit behördlicher Ausnahmegenehmigung und durch Fachleute passieren. Zuständig ist in der Regel die untere Naturschutzbehörde, in Hamburg also die zuständige Umwelt- beziehungsweise Naturschutzstelle des Bezirks. Der NABU empfiehlt, sich beraten zu lassen und bei Hornissennestern zwingend eine Fachkraft hinzuzuziehen. Die Feuerwehr ist im Normalfall nicht für Wespen- oder Hornissenbekämpfung zuständig.

Hornissen am Haus: So verhalten Sie sich richtig

Wer Hornissen am Haus hat, sollte hektische Bewegungen vermeiden und Abstand zum Einflugloch halten. Kinder sollten den Bereich nicht als Spielort nutzen. Fenster in unmittelbarer Nähe können mit Insektenschutzgittern gesichert werden. Abends hilft es, Licht am offenen Fenster zu vermeiden: Europäische Hornissen fliegen auch nachts und können von Lichtquellen angezogen werden. Verirrt sich eine Hornisse ins Zimmer, Licht ausschalten, Fenster weit öffnen und ruhig abwarten.

Nicht sinnvoll ist es, Fallen aufzustellen. Sie treffen häufig auch andere Insekten – darunter geschützte oder nützliche Arten. Auch Lockmittel können Hornissen eher anziehen, statt das Problem zu lösen.

Besonderheit Asiatische Hornisse

dpa/Axel Heimken Die bienenfressende Asiatische Hornisse „Vespa Velutina Nigrithorax“ unterscheidet sich deutlich von der heimischen Art.

Neben der heimischen Europäischen Hornisse breitet sich in Deutschland zunehmend die Asiatische Hornisse aus. Gemeint ist die Art Vespa velutina nigrithorax, auch Asiatische Gelbfuß-Hornisse genannt. Sie steht seit 2016 auf der EU-Liste invasiver Arten. Seit März 2025 gilt sie in Deutschland allerdings als etabliert; die frühere Meldepflicht nach den Regeln zur Früherkennung besteht deshalb nicht mehr. Das Umweltbundesamt empfiehlt trotzdem, Funde den zuständigen Behörden zu melden.

In Hamburg bittet die Umweltbehörde weiterhin darum, Sichtungen von Einzeltieren oder freihängenden Nestern zu melden – möglichst mit Foto oder Video und genauer Ortsangabe. Meldungen können über das Monitoring-Portal AHlert-Nord oder per E-Mail an die Umweltbehörde gehen.

Wichtig: Auch bei der Asiatischen Hornisse gilt: Nicht selbst bekämpfen. Das Umweltbundesamt rät, die Bekämpfung geschulten Personen zu überlassen, damit nicht versehentlich die geschützte heimische Hornisse getroffen und niemand am Nest gefährdet wird.

So erkennt man die Asiatische Hornisse

Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als die heimische Europäische Hornisse. Sie wirkt insgesamt dunkler. Typisch sind eine schwarz-braune Brust, ein gelbes Gesicht mit orange-gelber Stirnzeichnung, gelbe Füße und ein dunkler Hinterleib, dessen hinterer Bereich gelb-orange gefärbt ist. Die Europäische Hornisse ist dagegen deutlich gelb-schwarz gezeichnet und insgesamt heller.

Auch die Nester können Hinweise geben. In Hamburg weist die Umweltbehörde darauf hin, dass die Asiatische Hornisse die einzige dort vorkommende Hornissenart ist, die hoch oben in Bäumen völlig frei hängende Nester baut. Für Menschen ist sie nach Angaben der Stadt nicht gefährlicher als die heimische Hornisse; beide Arten gelten als wenig aggressiv, verteidigen aber ihr Nest.

Nicht verwechselt werden sollte sie mit der Asiatischen Riesenhornisse. Diese Art kommt in Europa allerdings eigentlich auch nicht vor.

Hornissen am Haus? Nicht selbst handeln – erst beraten lassen

Hornissen am Haus sind kein Grund für Panik. In vielen Fällen lässt sich ein Nest für eine Saison dulden, wenn genug Abstand möglich ist. Wer aber ein Nest an einer kritischen Stelle entdeckt, sollte nicht sprühen, verschließen oder selbst entfernen, sondern die zuständige Naturschutzbehörde oder eine Fachberatung einschalten.

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Die wichtigste Regel lautet: beobachten, Abstand halten, Kinder fernhalten – und bei Gefahr fachlich klären lassen. Bei Verdacht auf eine Asiatische Hornisse gilt zusätzlich: Foto machen, Fundort notieren und melden.